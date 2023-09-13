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Гутерріш має намір обговорити "зернову угоду" із Зеленським, Ердоганом і Лавровим наступного тижня під час ГА ООН

гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, і має намір обговорювати це питання з представниками всіх сторін, що мають до неї стосунок, на полях Генасамблеї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Гутерріш сказав на пресконференції.

"Наступного тижня я прийматиму президента Зеленського, президента Ердогана, міністра Лаврова. І, безумовно, це питання обговорюватиметься", - сказав Гутерріш.

"Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив", - додав він.

Як зазначається, глави держав і урядів зберуться наступного тижня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на Генасамблею.

Також читайте: ООН пропонує РФ скасувати частину основних санкцій в обмін на відновлення "зернової угоди", - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Лавров Сергій (1576) Ердоган Реджеп Таїп (927) Гутерріш Антоніу (388) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+14
Идите вы нахрен со своей зерновой угодой, других проблем нет что ли ?
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13.09.2023 19:41
+14
Гутерріш прикормляна собачка *****,нема там що з ним говорити..Надіюсь наші це розуміють адже піти на поступки що пропонує ця ООНівсяка шлюшка,це державна зрада
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13.09.2023 19:44
+12
А соблюдение международного права не хочешь обговорить? С таким же энтузиазмом? Не-не надо? Война - не вижу, бомбежки гражданских - не вижу, а "зернова угода" - тут как жопу скипидаром смазали!
Ответ прост - Гутерриш расист. Он ненавидит Украину и Украинцев и всячески поощряет проводимый рф геноцид целой нации - Украины.
Если кто меня читает, у меня просьба к фермерам и связанным с экспортом работникам - бойкот экспорта зерна (кроме необходимого объема).
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13.09.2023 19:48
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Гуттеріш як ота мавпа що обирала між красивими та розумними...
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13.09.2023 19:40 Відповісти
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13.09.2023 19:40 Відповісти
Идите вы нахрен со своей зерновой угодой, других проблем нет что ли ?
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13.09.2023 19:41 Відповісти
Так він що хоче щоб Зеля з конякою сіли за стіл перемовин?
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13.09.2023 19:43 Відповісти
Зеленський, навіть не думай
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13.09.2023 19:44 Відповісти
Гутерріш прикормляна собачка *****,нема там що з ним говорити..Надіюсь наші це розуміють адже піти на поступки що пропонує ця ООНівсяка шлюшка,це державна зрада
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13.09.2023 19:44 Відповісти
Таке враження, наче Ми всю планету годуємо..
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13.09.2023 19:44 Відповісти
Читайте внимательно. Он не за Украину беспокоится, а добивается снятие санкций с Параши и за *переговоры*.
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13.09.2023 20:02 Відповісти
Бестолковый португальский социалист который ни дня не прожил при социализме
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13.09.2023 19:46 Відповісти
Русскій корабль "Гутьерріш" - иди нах*й! Разом з макаками московськими. Хочете зерна в Африку - гоніть кацапів з Чорного моря і не заважайте нам їх пи*дити і на морі, і на суші.
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13.09.2023 19:48 Відповісти
на карман нічого не капає гуталінішу... йому персонально нас...рать на товаришів с Судану, Єфіопії та інших перманентно голодуючих але дууууже багатими на копалини афрокраїн
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13.09.2023 19:48 Відповісти
А соблюдение международного права не хочешь обговорить? С таким же энтузиазмом? Не-не надо? Война - не вижу, бомбежки гражданских - не вижу, а "зернова угода" - тут как жопу скипидаром смазали!
Ответ прост - Гутерриш расист. Он ненавидит Украину и Украинцев и всячески поощряет проводимый рф геноцид целой нации - Украины.
Если кто меня читает, у меня просьба к фермерам и связанным с экспортом работникам - бойкот экспорта зерна (кроме необходимого объема).
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13.09.2023 19:48 Відповісти
💯%
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13.09.2023 19:53 Відповісти
Этот гуттериш должен, основываясь на решениях хотя бы Генассемблеи кацапам ставить ультиматум: нах с Украины либо нах с ООН.
Вот и весь должен быть разговор
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13.09.2023 19:52 Відповісти
Еще Маска пригласите и вся команда по спасению флота рашистской ********* будет в сборе
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13.09.2023 19:56 Відповісти
сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив
Ну вы поняли к чему етот противный дедок так жопу рвет
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13.09.2023 20:00 Відповісти
Як цей старий імпотент заграв((Про ньго новини,як про здохлого баяніста-найюх.
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13.09.2023 20:05 Відповісти
Ещё один интеллект за бабки нарисовался.
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13.09.2023 20:08 Відповісти
втрьох будуть викручувати руки щоб піти на поступки кацапам та задовольнити усі їхні хотелки. Україна має нагадати ООН його статут та ту ціль з якою ця організація була створена, а саме питання дотримання країнами міжнародного права. в статуті ООН сказано, що країни члени ООН зобов'язані дотримуватися статуту який регулює основні принципи міжнародних відношень від суверенного рівенства держав до заборони застосовувати силу в міжнародних відношеннях. ООН як організація нездатна адекватно імплементувати власний статут тож іде лісом.. спочатку ООН має показати свій авторитет, а Зеленському я б побажав висказати деяку ступінь стурбованності і на цьому закрити дискусію
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13.09.2023 20:08 Відповісти
А шо за рівень представництва такий? Генсек ООН, два президенти країн і коняка? А що таке сталося з третім президентом - захворів? Чи може боїться чогось?
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13.09.2023 20:12 Відповісти
Ох і підгоряє комусь оте зерно! Те зерно приватних агрохолдингів! Чому вони в переговорному процесі не беруть участь? Чому задля збагачення чужих рахунків Україна має іти на поступки окупанту?!!!
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13.09.2023 20:16 Відповісти
Вот наглядный пример как ООН и ее корумпированый Генсек превратились в пособников терроризма.
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13.09.2023 20:27 Відповісти
Кацапская слюнявая подмтилка!
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13.09.2023 20:32 Відповісти
Гутьєріш йде накуй. Стара смердюча ганчірка.
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13.09.2023 20:33 Відповісти
" я по-прежнему полон решимости сделать все возможное, чтобы"... снять с росии все санкции, забыл добавить гутерришь.
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13.09.2023 20:35 Відповісти
Гендлярі зерном за рахунок української крові на чолі з Ердоганом.
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13.09.2023 20:37 Відповісти
Та вже ******* з тим зерном і з тим гутерішем
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13.09.2023 20:39 Відповісти
Только чейчас заметил:
ГАндООН.
И все стало на свои места.
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13.09.2023 20:41 Відповісти
Якесь хворе то старе недорозуміння
Яка нах угода
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13.09.2023 21:07 Відповісти
Стоп ! А чому з нашої сторони буде Президент, а від них - коняка ? Нехай туди їде якась секретарка з райради (з повагою до секретаріату райрад).
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13.09.2023 21:23 Відповісти
Хоч не всіх разом буде приймати?
Бо одне їхати аж на Бруклін скакати на свій Новий Рік, але геть інше цілуватись у десна з конякою лавровим.
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13.09.2023 21:24 Відповісти
Закрийте вже його в якомусь швейцарському будинку пристарілих.
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13.09.2023 22:36 Відповісти
Чому гуттеріан мовчить, що кацапстан знищує портову інфраструктуру для зерна? пуйло хоче знищити нашу інфраструктуру, а потім підмисати зернову угоду. В результаті ми не зможемо транспортувати, бо не зможемо відгружати. До того ж не зможемо потім бити по їх флоту
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14.09.2023 04:52 Відповісти
 
 