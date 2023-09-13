Гутерріш має намір обговорити "зернову угоду" із Зеленським, Ердоганом і Лавровим наступного тижня під час ГА ООН
Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, і має намір обговорювати це питання з представниками всіх сторін, що мають до неї стосунок, на полях Генасамблеї.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Гутерріш сказав на пресконференції.
"Наступного тижня я прийматиму президента Зеленського, президента Ердогана, міністра Лаврова. І, безумовно, це питання обговорюватиметься", - сказав Гутерріш.
"Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив", - додав він.
Як зазначається, глави держав і урядів зберуться наступного тижня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на Генасамблею.
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Ответ прост - Гутерриш расист. Он ненавидит Украину и Украинцев и всячески поощряет проводимый рф геноцид целой нации - Украины.
Если кто меня читает, у меня просьба к фермерам и связанным с экспортом работникам - бойкот экспорта зерна (кроме необходимого объема).
Вот и весь должен быть разговор
Ну вы поняли к чему етот противный дедок так жопу рвет
ГАндООН.
И все стало на свои места.
Яка нах угода
Бо одне їхати аж на Бруклін скакати на свій Новий Рік, але геть інше цілуватись у десна з конякою лавровим.