Гутерріш має намір обговорити "зернову угоду" із Зеленським, Ердоганом і Лавровим наступного тижня під час ГА ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, і має намір обговорювати це питання з представниками всіх сторін, що мають до неї стосунок, на полях Генасамблеї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Гутерріш сказав на пресконференції.

"Наступного тижня я прийматиму президента Зеленського, президента Ердогана, міністра Лаврова. І, безумовно, це питання обговорюватиметься", - сказав Гутерріш.

"Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив", - додав він.

Як зазначається, глави держав і урядів зберуться наступного тижня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на Генасамблею.

Також читайте: ООН пропонує РФ скасувати частину основних санкцій в обмін на відновлення "зернової угоди", - ЗМІ