Умєров обговорив із главою Міноборони Канади Блером військову допомогу Україні
Глава оборонного відомства Канади Біл Блер обговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим подальшу канадську підтримку України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Х (колишній Твіттер) написав сам Блер.
"Сьогодні я поговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим про те, як Канада може продовжити підтримувати суверенітет України", - заявив Блер.
Він додав, що Канада "вже виділила Україні оборонної допомоги на понад 1,8 млрд дол й продовжить підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться".
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@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1701955365724655853 3 ч
депутат "Слуга народу" Людмила Марченко, яку зловили на хабарі в 5000$ за внесення в систему «Шлях» бажаючих виїхати закордон, збирається в листопаді в складі офіційної парламентської делегації Євронест в Брюссель. Найкращий ходячий приклад боротьби з корупцією.
Це *******
Чи бджоли проти меду не працюють?