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Умєров обговорив із главою Міноборони Канади Блером військову допомогу Україні

канада

Глава оборонного відомства Канади Біл Блер обговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим подальшу канадську підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Х (колишній Твіттер) написав сам Блер.

"Сьогодні я поговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим про те, як Канада може продовжити підтримувати суверенітет України", - заявив Блер.

Він додав, що Канада "вже виділила Україні оборонної допомоги на понад 1,8 млрд дол й продовжить підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров та Остін провели першу розмову, обговорили допомогу від США

Автор: 

Канада (2186) Умєров Рустем (587)


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Топ коментарі
+4
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1701955365724655853 3 ч

депутат "Слуга народу" Людмила Марченко, яку зловили на хабарі в 5000$ за внесення в систему «Шлях» бажаючих виїхати закордон, збирається в листопаді в складі офіційної парламентської делегації Євронест в Брюссель. Найкращий ходячий приклад боротьби з корупцією.
Це *******
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13.09.2023 20:07
+1
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13.09.2023 20:01
+1
І скільки зараз яйця коштують для ЗСУ
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13.09.2023 20:05
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13.09.2023 20:01 Відповісти
Канаді (1.27%) самій потрібна військова допомога.
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13.09.2023 20:05 Відповісти
І скільки зараз яйця коштують для ЗСУ
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13.09.2023 20:05 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1701955365724655853 3 ч

депутат "Слуга народу" Людмила Марченко, яку зловили на хабарі в 5000$ за внесення в систему «Шлях» бажаючих виїхати закордон, збирається в листопаді в складі офіційної парламентської делегації Євронест в Брюссель. Найкращий ходячий приклад боротьби з корупцією.
Це *******
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13.09.2023 20:07 Відповісти
Потрібно ще хаймарсів ті 20 що є дуже мало,Умеров попроси румунів може продадуть нам поки США нові виготовляють.
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13.09.2023 20:13 Відповісти
НАТА ДАЙ САМАЛЬОТИ!

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13.09.2023 20:18 Відповісти
"Ключем до прориву в районі Роботиного Запорізької області під час контрнаступу стали відчайдушні українські сапери, які ледь не повзком розчищають проїзди через мінні поля для військової техніки" "The Times"

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13.09.2023 20:20 Відповісти
Новий міністр оборони України Умєров ненавидить організовану регулярну працю на своєму посту. Поява на роботі "коли хочу", зникання "по справам", "я в ОПу" вже стали предметом жартів в самому міністерстві. Питання "Де МУ (нове призвисько міністра)?" стандартно отримує відповідь "В глибокому аудиті!".
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13.09.2023 20:21 Відповісти
Это хорошо. Очень хорошо. СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.09.2023 05:50 Відповісти
А умеров не хоче порозмовляти з СБУ-НАБУ та іншими щоб трохи почистити мо від покидьків?
Чи бджоли проти меду не працюють?
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14.09.2023 09:24 Відповісти
 
 