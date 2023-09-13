Умєров обговорив із главою Міноборони Канади Блером військову допомогу Україні

Глава оборонного відомства Канади Біл Блер обговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим подальшу канадську підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Х (колишній Твіттер) написав сам Блер.

"Сьогодні я поговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим про те, як Канада може продовжити підтримувати суверенітет України", - заявив Блер.

Він додав, що Канада "вже виділила Україні оборонної допомоги на понад 1,8 млрд дол й продовжить підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться".

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