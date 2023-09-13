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Новини Агресія Росії проти України
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Ситуація в Мар’їнці й Авдіївці загострилася, росіяни збільшили кількість обстрілів та почали штурми, - Міноборони

авдіївка

У Мар’їнці та Авдіївці Донецької області загострилася ситуація, росіяни збільшили кількість обстрілів і штурмів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Більше того, вони почали там штурми", - сказала Маляр.

Вона нагадала, що росіяни вже понад рік безуспішно намагаються взяти під контроль Авдіївку і Мар'їнку. За словами заступниці міністра, окупанти "фактично стерли з лиця землі ці два населені пункти".

"Наразі ми бачимо, що вони ще й штурмувати почали, тобто не полишають планів (захопити міста. - Ред.)", - додала Маляр.

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Своєю чергою на куп'янському та лиманському напрямках фіксується деяке зниження активності противника. Зокрема, кількість боїв там значно зменшилася, як зазначила заступниця міністра. Водночас вона наголосила, що росіяни збираються з новими силами і готуються, але від планів вийти на Куп'янськ і Донецьку, Луганську області не відмовилися.

"На бахмутському напрямку в нас стабільно є успіхи. Ми дуже поступово, але впевнено просуваємося там уперед. Основні бої всі знають - Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка", - заявили в Міноборони.

Говорячи про ситуацію на півдні, Маляр повідомила, що там є просування українських Збройних сил.

"І за цими напрямками, де є успіхи, ми зміцнюємося на рубежах. Але якщо говорити про звільнені населені пункти, то росіяни так просто не хочуть здаватися. У районі Роботиного, наприклад, тривають дуже серйозні бої", - сказала вона.

Також читайте: На південному та східному фронтах Сили оборони знищили 15 пунктів управління і понад 30 складів боєприпасів ворога, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7307) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+3
Це тільки на марафоні до осені орків порвем, а на яву поки говорили орки будували укріплення які зеленський зобов'язаний був робити з жовтня 2021а не тільки готувати шашлики, правда він не сказав з чого
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13.09.2023 20:36
+2
мясо для касетних снарядів
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13.09.2023 20:09
+2
Украинцы ! Призываю всех присоединиться к подписанию петиции "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Пока Украина не выступит с просьбой - США ленд-лиз не запустят. Без ленд-лиза война затягивается и продолжает собирать свой кровавый "урожай". Не верьте тем, кто говорит, что это - дорого и невыгодно. Сейчас наша страна платит несоизмеримо большую цену - жизни людей.
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13.09.2023 20:45
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********.
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13.09.2023 20:08 Відповісти
Суки не успокаиваются. Пока их не закопают в Украине.

Еще и купянск под огнем…

Смерть рашистским оккупантам.

Слава ЗСУ !
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14.09.2023 04:57 Відповісти
мясо для касетних снарядів
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13.09.2023 20:09 Відповісти
Тобто "почали штурми"?? А до того там штурмів не було? Що вона верзе?
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13.09.2023 20:17 Відповісти
ситуація навкола гані загострилася, почався штурм (чи шторм?)
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13.09.2023 21:04 Відповісти
Це тільки на марафоні до осені орків порвем, а на яву поки говорили орки будували укріплення які зеленський зобов'язаний був робити з жовтня 2021а не тільки готувати шашлики, правда він не сказав з чого
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13.09.2023 20:36 Відповісти
Им в Авдеевке медом... Не пойму они ее с 2014 берут
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13.09.2023 20:43 Відповісти
Єдине що кацапи по справжньому взяли це х.я в ріт по самі помідори!
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13.09.2023 20:47 Відповісти
в "рот"
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13.09.2023 22:22 Відповісти
Украинцы ! Призываю всех присоединиться к подписанию петиции "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Пока Украина не выступит с просьбой - США ленд-лиз не запустят. Без ленд-лиза война затягивается и продолжает собирать свой кровавый "урожай". Не верьте тем, кто говорит, что это - дорого и невыгодно. Сейчас наша страна платит несоизмеримо большую цену - жизни людей.
показати весь коментар
13.09.2023 20:45 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.09.2023 20:56 Відповісти
Не их исчё можжа жарить и мачить. ПС. У собак уже несварение от этой апосранай мардвы.
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13.09.2023 21:06 Відповісти
Зараз 95 квартал підтяне 95 резервів
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13.09.2023 21:15 Відповісти
 
 