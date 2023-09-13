Наша мета - щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як успішна демократія, - Блінкен
Вторгнення Росії до України продемонструвало, що напад в одній точці планети завдасть шкоди людям повсюдно.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Наша мета полягає в тому, щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як динамічна, успішна демократія", - зазначив Блінкен.
Держсекретар додав, що завдяки надзвичайній хоробрості та стійкості українського народу та підтримці з боку партнерів "війна Путіна продовжує залишатися стратегічним провалом Росії".
"Українці можуть самі писати своє майбутнє", – висловив упевненість Блінкен.
Крім того, він додав, що завдяки партнерству у протистоянні російському вторгненню в Україну країни НАТО покращили власні сили стримування та оборони, посилили східний фланг та збільшили інвестиції в оборону для вирішення нових викликів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Головою Харківської обласної ради є Тетяна Єгорова-Луценко: "Чоловік якої Віталій Луценко в листопаді минулого воєнного 2022 виїхавши за кордон на службовому авто дружини з її водієм, купив корпоративні права на французьку компанію з рестораном на набережній Канн! Також родина Луценко володіє компанією з клубом-рестораном в НІЦЦІ яку "забувала" і "забуває" декларувати. З цього приводу з усіма доказами та витягами з заявою про скоєння корупційного кримінального правопорушення я звернувся до НАБУ та правоохоронних органів Франції і Європолу", - пише Мосійчук.
Мосійчук додає, що Офіс президента, а саме заступник голови ОП Олексій Кулеба, планував поставити Тетяну Єгорову-Луценко головою Української асоціації районних та обласних рад, як альтернативи Асоціації міст України яку очолює Віталій Кличко.
- Нє всьо так адназначна, ета мнагауранєвий канфлікт!
Краще пізніше ніж ніколи.
Але як згадаю рижого поца з чубчиком та ту жабу меркУль з її любовью до "друга *********", то аж страшно стає від однієї думки що могло статись з нами та Бог відвів.
Дякувати Богу, що ще не все втрачено і що є надія і на партнерів та і на наш безбашений "мутрий наріт", що все ж схаменеться, прокинеться, скине оті рожеві окуляри та побаче - що натворив у себе в країні своїм вибором в 19-му.
Це шанс і нам, і нашим союзникам осягнути ту прірву, куди нас всіх штовхали темні сили. Як не дивно, але ми, українці, показали всьому світові, що нас всіх на планеті Земля чекає, якщо ми всі разом не дамо відсіч злу. А воно, оте зло, гуртується і ми це бачимо на зустрічі Ина з пуйлом, та мовчазною підтримкою Китаєм і Іраном.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/13/7419694/ Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории
Тоді сівкович агент гетьманцева 😀
Наталя-Поганка2
@ogBYflJDCLt6ijP
·
https://twitter.com/ogBYflJDCLt6ijP/status/1701883617138332055
Відповідь Голови ВР в демократичній країні своїм виборцям..
А так - дозовано, мінімально.
Якщо під ескалацією конфлікту вони розуміють наші успіхи - тоді зрозуміло.
З Богом
Тепер головне щоб слова відповідали діям. І тоді шанс того що Китай, Іран і інші наважаться на агресію стане на порядок меншим.