Наша мета - щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як успішна демократія, - Блінкен

Вторгнення Росії до України продемонструвало, що напад в одній точці планети завдасть шкоди людям повсюдно.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наша мета полягає в тому, щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як динамічна, успішна демократія", - зазначив Блінкен.

Держсекретар додав, що завдяки надзвичайній хоробрості та стійкості українського народу та підтримці з боку партнерів "війна Путіна продовжує залишатися стратегічним провалом Росії".

"Українці можуть самі писати своє майбутнє", – висловив упевненість Блінкен.

Крім того, він додав, що завдяки партнерству у протистоянні російському вторгненню в Україну країни НАТО покращили власні сили стримування та оборони, посилили східний фланг та збільшили інвестиції в оборону для вирішення нових викликів.

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