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Наша мета - щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як успішна демократія, - Блінкен

блінкен

Вторгнення Росії до України продемонструвало, що напад в одній точці планети завдасть шкоди людям повсюдно.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наша мета полягає в тому, щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як динамічна, успішна демократія", - зазначив Блінкен.

Держсекретар додав, що завдяки надзвичайній хоробрості та стійкості українського народу та підтримці з боку партнерів "війна Путіна продовжує залишатися стратегічним провалом Росії".

"Українці можуть самі писати своє майбутнє", – висловив упевненість Блінкен.

Крім того, він додав, що завдяки партнерству у протистоянні російському вторгненню в Україну країни НАТО покращили власні сили стримування та оборони, посилили східний фланг та збільшили інвестиції в оборону для вирішення нових викликів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо, що система Starlink залишатиметься повністю доступною для України, - Блінкен

Автор: 

США (22512) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+24
Нажаль ваші бажання не співпадають з бажаннями наших зелених бариг
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13.09.2023 21:18
+13
Бедный, бедный зёля. Серьезно все тут завертелось.
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13.09.2023 21:21
+10
Зеленим- тринда.Якщо пан Байден так говорить...Ой,не заздрю я Слугам.
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13.09.2023 21:25
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Нажаль ваші бажання не співпадають з бажаннями наших зелених бариг
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13.09.2023 21:18 Відповісти
До цього ще трохи постріляти треба!
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13.09.2023 21:18 Відповісти
Здається, що на цій картинці показані не всі знешкоджені ЗСУ десантні кораблі свино-собак.
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13.09.2023 21:31 Відповісти
Бедный, бедный зёля. Серьезно все тут завертелось.
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13.09.2023 21:21 Відповісти
Екс-народний депутат України Ігор Мосійчук заявив, що чоловік голови Харківської обласної ради виїхав за кордон та купив французьку компанію з рестораном на набережній міста Канни. Про це Мосійчук написав у своєму телеграм-каналі, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

Головою Харківської обласної ради є Тетяна Єгорова-Луценко: "Чоловік якої Віталій Луценко в листопаді минулого воєнного 2022 виїхавши за кордон на службовому авто дружини з її водієм, купив корпоративні права на французьку компанію з рестораном на набережній Канн! Також родина Луценко володіє компанією з клубом-рестораном в НІЦЦІ яку "забувала" і "забуває" декларувати. З цього приводу з усіма доказами та витягами з заявою про скоєння корупційного кримінального правопорушення я звернувся до НАБУ та правоохоронних органів Франції і Європолу", - пише Мосійчук.

Мосійчук додає, що Офіс президента, а саме заступник голови ОП Олексій Кулеба, планував поставити Тетяну Єгорову-Луценко головою Української асоціації районних та обласних рад, як альтернативи Асоціації міст України яку очолює Віталій Кличко.
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13.09.2023 21:24 Відповісти
Зеленим- тринда.Якщо пан Байден так говорить...Ой,не заздрю я Слугам.
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13.09.2023 21:25 Відповісти
Кого пропонуєш,*****?
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13.09.2023 21:26 Відповісти
Нє, Сергія Сивохо:

- Нє всьо так адназначна, ета мнагауранєвий канфлікт!
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13.09.2023 21:48 Відповісти
А от мета зелених зовсім інша судячи по всьому
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13.09.2023 21:27 Відповісти
Років через 3-5 саме так і буде.. і Ми на це сподіваємось.. і сподіваюсь ви усіма засобами цьому сприятимете..
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13.09.2023 21:27 Відповісти
"завдяки партнерству у протистоянні російському вторгненню в Україну країни НАТО покращили власні сили стримування та оборони, посилили східний фланг та збільшили інвестиції в оборону для вирішення нових викликів"

Краще пізніше ніж ніколи.
Але як згадаю рижого поца з чубчиком та ту жабу меркУль з її любовью до "друга *********", то аж страшно стає від однієї думки що могло статись з нами та Бог відвів.
Дякувати Богу, що ще не все втрачено і що є надія і на партнерів та і на наш безбашений "мутрий наріт", що все ж схаменеться, прокинеться, скине оті рожеві окуляри та побаче - що натворив у себе в країні своїм вибором в 19-му.
Це шанс і нам, і нашим союзникам осягнути ту прірву, куди нас всіх штовхали темні сили. Як не дивно, але ми, українці, показали всьому світові, що нас всіх на планеті Земля чекає, якщо ми всі разом не дамо відсіч злу. А воно, оте зло, гуртується і ми це бачимо на зустрічі Ина з пуйлом, та мовчазною підтримкою Китаєм і Іраном.
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13.09.2023 21:27 Відповісти
Одні кацапи плачуть після візиту Блінкена (стока бєди случілось послє прієзда на Украину єтого дьявола), інші кричать, щоб голосно не плакати, бо ж ще більше радості в Україні та цілому нормальному Світі.
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13.09.2023 21:31 Відповісти
21:12



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/13/7419694/ Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории
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13.09.2023 21:34 Відповісти
не переживайте мамалыжники - будет еще
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13.09.2023 21:36 Відповісти
Нажаль, покі що ермакратія.
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13.09.2023 21:35 Відповісти
Министр ВВС США призвав готуватися до війни з Китаєм
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13.09.2023 21:36 Відповісти
Вот оно как получается... Гетьманцев - агент Порошенко!
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13.09.2023 21:41 Відповісти
Ага
Тоді сівкович агент гетьманцева 😀
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13.09.2023 21:48 Відповісти
сходу і не зрозумієш - то це зрада чи перемога ?
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13.09.2023 21:53 Відповісти
Да
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13.09.2023 21:51 Відповісти
Не знаю как там будет с концом эпохи бедности, но жить по-новому уже точно не будет.
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13.09.2023 21:57 Відповісти


Наталя-Поганка2

@ogBYflJDCLt6ijP

·

https://twitter.com/ogBYflJDCLt6ijP/status/1701883617138332055

Відповідь Голови ВР в демократичній країні своїм виборцям..

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13.09.2023 22:05 Відповісти
тому ми даємо зброю чайними ложками і не дозволяємо стріляти по кацапії !
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13.09.2023 22:05 Відповісти
Ритмічним наданням далекобійної зброї було б схоже на правду.
А так - дозовано, мінімально.
Якщо під ескалацією конфлікту вони розуміють наші успіхи - тоді зрозуміло.
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13.09.2023 22:16 Відповісти
Щиро зичу вам успіху у цій, м'яко кажучи, нелегкій справі.
З Богом
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13.09.2023 22:33 Відповісти
Ось це вже звучить краще чим попередні заяви про не програла.
Тепер головне щоб слова відповідали діям. І тоді шанс того що Китай, Іран і інші наважаться на агресію стане на порядок меншим.
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13.09.2023 23:29 Відповісти
наша теж.
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14.09.2023 04:00 Відповісти
 
 