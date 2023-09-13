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ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, мають частковий успіх під Кліщіївкою, Андріївкою та Курдюмівкою, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу Сил оборони 13 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах".

Також читайте: Сили оборони мають просування у Кліщіївці, тривають бої, - Східне угруповання військ

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) Бахмут (1559) ЗСУ (7499) наступ (224)


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Топ коментарі
+12
Бахмут. 3 ОШБ ЗСУ остаточно добила 83 бригаду десантури орків, яка звірювала у Бучі. Раніше за підорами успішно полювала 128 ОДШБ ЗСУ під Херсоном. ЗСУ вибили орків з усіх опорників та готуються передати ЛБЗ під прикриття арти, розширюючи сіру зону.
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13.09.2023 21:46
+8
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13.09.2023 21:45
+3
З ули пельку , кацап😠
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13.09.2023 21:48
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У вас этот частковый успех около месяца
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13.09.2023 21:42 Відповісти
З ули пельку , кацап😠
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13.09.2023 21:48 Відповісти
Макс. Для ПОЛНОГО успеха , ТАМ ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ !!!
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13.09.2023 22:20 Відповісти
вы готовы на передовой показать личный пример как надо воевать?
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13.09.2023 22:47 Відповісти
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13.09.2023 21:44 Відповісти
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13.09.2023 21:45 Відповісти
Бахмут. 3 ОШБ ЗСУ остаточно добила 83 бригаду десантури орків, яка звірювала у Бучі. Раніше за підорами успішно полювала 128 ОДШБ ЗСУ під Херсоном. ЗСУ вибили орків з усіх опорників та готуються передати ЛБЗ під прикриття арти, розширюючи сіру зону.
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13.09.2023 21:46 Відповісти
Каждый день об успехах рассказывают. А на карте ничего не меняется. C Конашенкова пример берут. Все с рашки копируют.
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13.09.2023 21:55 Відповісти
имейте терпение. идут тяжелые бои. это не спринт а кросс на длинную дистанцию.
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13.09.2023 22:48 Відповісти
 
 