ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, мають частковий успіх під Кліщіївкою, Андріївкою та Курдюмівкою, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу Сил оборони 13 вересня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах".
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