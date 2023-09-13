Зафіксовано запуск ворогом шести груп "шахедів", рухаються на Одещину, - Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано запуск ворогом шести груп ударних БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "шахедів" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) та Чауда (Крим).

Рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись)", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час підльоту – близько 23.30 - 00.00.

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