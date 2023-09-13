США без вагань введуть санкції проти Росії та Північної Кореї, якщо Пхеньян почне передавати зброю Москві, - Держдепартамент

США "без вагань" запровадять санкції проти Росії та Північної Кореї, якщо зустріч диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина призведе до передання зброї між двома країнами, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Liga.net, про це повідомляє CNN.

"Ми вже вжили низку заходів, щоб накласти санкції на організації, які були посередниками в продажі зброї між Північною Кореєю та Росією, і ми без вагань запровадимо додаткові заходи, якщо це необхідно", — заявив він.

Напередодні зустрічі диктаторів РФ та Північної Кореї посадовці США попереджали, що ці країни "активно просуваються" в потенційній угоді щодо зброї.

Вона може призвести до того, що КНДР надасть Москві зброю для використання у її невдалій війні проти України в обмін на підсанкційні технології балістичних ракет, зазначає телеканал.

Міллер сказав, що США не порушували перед Китаєм питання про потенційне надання Росією ядерних технологій Північній Кореї, але він очікує, що ці надання будуть.

"[Держсекретар] Блінкен порушував питання ядерної програми Північної Кореї та програми балістичних ракет Північної Кореї під час своїх зустрічей з китайськими офіційними особами, коли ми були в Пекіні, і ми регулярно підіймали це в наших розмовах з китайськими офіційними особами", — сказав речник Держдепу.

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