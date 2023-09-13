США без вагань введуть санкції проти Росії та Північної Кореї, якщо Пхеньян почне передавати зброю Москві, - Держдепартамент
США "без вагань" запровадять санкції проти Росії та Північної Кореї, якщо зустріч диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина призведе до передання зброї між двома країнами, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Liga.net, про це повідомляє CNN.
"Ми вже вжили низку заходів, щоб накласти санкції на організації, які були посередниками в продажі зброї між Північною Кореєю та Росією, і ми без вагань запровадимо додаткові заходи, якщо це необхідно", — заявив він.
Напередодні зустрічі диктаторів РФ та Північної Кореї посадовці США попереджали, що ці країни "активно просуваються" в потенційній угоді щодо зброї.
Вона може призвести до того, що КНДР надасть Москві зброю для використання у її невдалій війні проти України в обмін на підсанкційні технології балістичних ракет, зазначає телеканал.
Міллер сказав, що США не порушували перед Китаєм питання про потенційне надання Росією ядерних технологій Північній Кореї, але він очікує, що ці надання будуть.
"[Держсекретар] Блінкен порушував питання ядерної програми Північної Кореї та програми балістичних ракет Північної Кореї під час своїх зустрічей з китайськими офіційними особами, коли ми були в Пекіні, і ми регулярно підіймали це в наших розмовах з китайськими офіційними особами", — сказав речник Держдепу.
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КНДР уже полтора месяца снабжает РФ вооружением, заявил NV руководитель ГУР Минобороны.
И это не "старье" советское, а вполне современное
Отака фігня, малята.
А тепер от логічне продовження - Подоляк образив Китай та Індію. Теж напевно буде купа щасливих з цього. Така от українська дипломатія, у Лаврова напевно навчились.
Тільки от, чи Подоляку падатимуть на голову китайські снаряди?
Це означає. Китай готовий підвищувати ставки, санкції проти анкції проти Росії та Північної Кореї - на їх кордоні?)
Що можна
1) Санкції проти Китаю...у Пв.Кореї немає виробництва, щоб покривало потреби РФ... нереально?
2) Міллі, Остін - де снаряди? Можна Шольц та Макрон ще іт.д. Щось не дуже...
3) РЖД...російська залізничні колії (росія гігантська країна - логістика зі Сходу довга) атакуються ЗСУ - чим далі від України тим ліпше... Це саме реальне.
Годі у всьому бачити Китай. Він може лише по дрібному підлянки робити. Враховуючи складну внутрішню економічну ситуацію йому менш за все вигідно іти на конфронтацію заходу. А другої холодної війни між Китаєм і Заходом не буде. Світ змінився.