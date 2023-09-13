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США без вагань введуть санкції проти Росії та Північної Кореї, якщо Пхеньян почне передавати зброю Москві, - Держдепартамент

держдеп

США "без вагань" запровадять санкції проти Росії та Північної Кореї, якщо зустріч диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина призведе до передання зброї між двома країнами, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Liga.net, про це повідомляє CNN.

"Ми вже вжили низку заходів, щоб накласти санкції на організації, які були посередниками в продажі зброї між Північною Кореєю та Росією, і ми без вагань запровадимо додаткові заходи, якщо це необхідно", — заявив він.

Напередодні зустрічі диктаторів РФ та Північної Кореї посадовці США попереджали, що ці країни "активно просуваються" в потенційній угоді щодо зброї.

Вона може призвести до того, що КНДР надасть Москві зброю для використання у її невдалій війні проти України в обмін на підсанкційні технології балістичних ракет, зазначає телеканал.

Міллер сказав, що США не порушували перед Китаєм питання про потенційне надання Росією ядерних технологій Північній Кореї, але він очікує, що ці надання будуть.

"[Держсекретар] Блінкен порушував питання ядерної програми Північної Кореї та програми балістичних ракет Північної Кореї під час своїх зустрічей з китайськими офіційними особами, коли ми були в Пекіні, і ми регулярно підіймали це в наших розмовах з китайськими офіційними особами", — сказав речник Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія закликала КНДР припинити переговори з РФ про постачання зброї

Автор: 

КНДР (1210) санкції (11768)


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Топ коментарі
+16
До сраки всі ваші санкції, москальня вже всі обійшла завдяки капіталістичній жадібностіб ще й наростила виробництво зброї.
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13.09.2023 23:05
+9
Щас попрет китайское оружие в рашку транзитом через северную корею
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13.09.2023 23:05
+8
уже почав - вводьте
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13.09.2023 23:04
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13.09.2023 23:04 Відповісти
До сраки всі ваші санкції, москальня вже всі обійшла завдяки капіталістичній жадібностіб ще й наростила виробництво зброї.
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13.09.2023 23:05 Відповісти
Валера-кацап, просто сиди на социалистической бутылке молча!
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14.09.2023 03:54 Відповісти
висрався? молодець, але не забудь що рукою підтиратися не потрібно, для цього є туалетний папір, у вас в СССР його вже навчились виробляти, користуйся
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14.09.2023 11:40 Відповісти
Щас попрет китайское оружие в рашку транзитом через северную корею
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13.09.2023 23:05 Відповісти
Северная Корея уже полтора месяца поставляет РФ снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам, - Буданов
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13.09.2023 23:07 Відповісти
А лукашенко казав шо Буданов може бути президентом......Буданов...буданов багато сильно його))Як каже Кривонос.....
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13.09.2023 23:28 Відповісти
Шойгу ж там був підібрав номенклатуру,тепер додатково погодили контракти на виробництво.
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13.09.2023 23:51 Відповісти
Глава военной разведки Кирилл Буданов утверждает, что РФ получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты в Грады.

КНДР уже полтора месяца снабжает РФ вооружением, заявил NV руководитель ГУР Минобороны.

И это не "старье" советское, а вполне современное
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13.09.2023 23:10 Відповісти
Кім Чен Ин -це маріонетка КНР.
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13.09.2023 23:19 Відповісти
А в Україні міша подляк, по команді головзавгоспа та *******, обгиджує Китай, щоб він стовідсотково дав команду кіму надати зброю кацапам.
Отака фігня, малята.
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13.09.2023 23:31 Відповісти
Ну в Україні (і в коментарях на Цензорі зокрема) раділи коли Мельник ображав Шольца, і заодно тих хто за нього голосував. Були щасливі коли його призначили за це замміністра МЗС. Очікували нових "звершень" від нього в Бразилії. Раділи в фейсбуці коли Зеленський на початку війни ображав НАТО......
А тепер от логічне продовження - Подоляк образив Китай та Індію. Теж напевно буде купа щасливих з цього. Така от українська дипломатія, у Лаврова напевно навчились.
Тільки от, чи Подоляку падатимуть на голову китайські снаряди?
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13.09.2023 23:48 Відповісти
Ще нові санкції?! То вже точно кацапам амінь буде, на цей раз точно.
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13.09.2023 23:43 Відповісти
Санкції будуть "безпрецедентні" чи "пекельні"?
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13.09.2023 23:45 Відповісти
пекельно безпрецедентні
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14.09.2023 00:09 Відповісти
Кацапы Федя и Валера - снимите уже номер!
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14.09.2023 03:55 Відповісти
А они разве они не под санкциями? Просто санкции немного дырявые в силу политического поиска сохранности морды *****
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14.09.2023 00:17 Відповісти
Санкції не дырявие. Просто они не панацея.
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14.09.2023 03:21 Відповісти
как можно - партнеры по магате и оон.
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14.09.2023 00:49 Відповісти
Якщо Пхеньян почне передавати зброю Москві, США без вагань введуть санкції проти Росії та Північної Кореї... в тому році Китай до 21.09 ігнорували як проблему, в цьому також - як там "страус" такої політики, ще в піску не задихнувся. За цим всім стоїть Китай...
Це означає. Китай готовий підвищувати ставки, санкції проти анкції проти Росії та Північної Кореї - на їх кордоні?)
Що можна
1) Санкції проти Китаю...у Пв.Кореї немає виробництва, щоб покривало потреби РФ... нереально?
2) Міллі, Остін - де снаряди? Можна Шольц та Макрон ще іт.д. Щось не дуже...
3) РЖД...російська залізничні колії (росія гігантська країна - логістика зі Сходу довга) атакуються ЗСУ - чим далі від України тим ліпше... Це саме реальне.
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14.09.2023 01:03 Відповісти
Корея мае свої виробництва. Але в основному скоріше за все це зі складів будуть давати.
Годі у всьому бачити Китай. Він може лише по дрібному підлянки робити. Враховуючи складну внутрішню економічну ситуацію йому менш за все вигідно іти на конфронтацію заходу. А другої холодної війни між Китаєм і Заходом не буде. Світ змінився.
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14.09.2023 03:20 Відповісти
Юра, так ты не просто набулочный кацап, а еще и кетаесос?
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14.09.2023 03:57 Відповісти
А ты *******?
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14.09.2023 05:53 Відповісти
Знак питання в цьому реченні зайвий.
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14.09.2023 13:21 Відповісти
Щось ви довго запрягаете, а ********* вже жене на повній
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14.09.2023 07:45 Відповісти
агов шановні, він вже півтора місяці передає
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14.09.2023 07:46 Відповісти
До сраки припарка--всі вагі санкції! 🤬
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14.09.2023 07:49 Відповісти
їм самим ще не соромно, коли вони промовляють слово "санкції"?
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14.09.2023 09:54 Відповісти
 
 