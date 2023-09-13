Німеччина має брати на себе більше відповідальності щодо підтримки України, - Пісторіус
Роль Німеччини як оборонного партнера в Європі зростає, ФРН має перебрати на себе більше відповідальності, зокрема це стосується і підтримки України.
Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час діалогу з питань безпекової політики в Федеральній академії безпекової політики 13 вересня, передає Цензор.НЕТ, із посиланням Укрінформ.
"Підтримка України є очевидним і відчутним знаком нашої ролі та відповідальності в європейській і міжнародній безпековій архітектурі, які змінюються", - підкреслив міністр.
Він переконаний, що Німеччині вже час перебирати на себе роль лідера, але не одноосібно, а як сильний і надійний партнер у сильному альянсі. Цього від ФРН чекають партнери й це відповідає інтересам самої держави.
До відповідальності відноситься, за словами політика, міцно стояти на боці України, разом з міжнародними партнерами та союзниками. Стільки, скільки потрібно.
Міністр запевнив, що Німеччина кожного дня займається питаннями підтримки України, яку Путін не припиняє тероризувати, грубо порушуючи міжнародне право та витираючи ноги о міжнародний мирний порядок. Ця війна є нападом на європейську безпекову архітектуру, повторив політик.
"Немає бути сумніву, що це не має зійти йому з рук. Протилежне мало б важкі наслідки не лише для України, але для нас у Європі... Тому ми не маємо права припиняти підтримку України", - підкреслив глава Міноборони ФРН.
Він нагадав, що Німеччина посідає друге після США місце по обсягах надання Україні допомоги. Німецька зброя рятує життя, кожного для і кожної ночі, сказав Пісторіус. Зокрема, він згадав системи Iris-Т SLM, які мають надзвичайну ефективність при відбитті ракетних і дронових атак.
Окрім того, інструктори Бундесверу навчають українських солдатів, до кінця року їх кількість сягне 10 тисяч.
Пісторіус зізнався, що його дратує, коли він читає певні коментарі в ЗМІ, в яких вимагають початку мирних переговорів, відмови України від Криму та "пари регіонів на сході" в обмін на обіцянку росіян, що вони "більше не будуть робити нічого поганого".
Серед проявів відповідальності німецький міністр також назвав плани розміщення на довготривалій основі німецького військового контингенту на східному фланзі НАТО, в Литві (бригади з важким озброєнням). Ніколи ще Бундесвер не виконував таких функцій, зауважив міністр.
Він також зупинився на питаннях співпраці з країнами, які не є союзниками ФРН.
"Треба сказати, щоби не було непорозумінь: ми маємо чіткий ціннісний компас", - запевнив Пісторіус, пояснивши, що Німеччина завжди виступатиме за міжнародний порядок, заснований на правилах. Але це не означає відмову від необхідності шукати діалог з регіонами, які не поділяють західні цінності, серед яких він назвав, зокрема, Китай і Африку.
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