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Німеччина має брати на себе більше відповідальності щодо підтримки України, - Пісторіус

борис,пісторіус

Роль Німеччини як оборонного партнера в Європі зростає, ФРН має перебрати на себе більше відповідальності, зокрема це стосується і підтримки України.

Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час діалогу з питань безпекової політики в Федеральній академії безпекової політики 13 вересня, передає Цензор.НЕТ, із посиланням Укрінформ.

"Підтримка України є очевидним і відчутним знаком нашої ролі та відповідальності в європейській і міжнародній безпековій архітектурі, які змінюються", - підкреслив міністр.

Він переконаний, що Німеччині вже час перебирати на себе роль лідера, але не одноосібно, а як сильний і надійний партнер у сильному альянсі. Цього від ФРН чекають партнери й це відповідає інтересам самої держави.

До відповідальності відноситься, за словами політика, міцно стояти на боці України, разом з міжнародними партнерами та союзниками. Стільки, скільки потрібно.

Міністр запевнив, що Німеччина кожного дня займається питаннями підтримки України, яку Путін не припиняє тероризувати, грубо порушуючи міжнародне право та витираючи ноги о міжнародний мирний порядок. Ця війна є нападом на європейську безпекову архітектуру, повторив політик.

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"Немає бути сумніву, що це не має зійти йому з рук. Протилежне мало б важкі наслідки не лише для України, але для нас у Європі... Тому ми не маємо права припиняти підтримку України", - підкреслив глава Міноборони ФРН.

Він нагадав, що Німеччина посідає друге після США місце по обсягах надання Україні допомоги. Німецька зброя рятує життя, кожного для і кожної ночі, сказав Пісторіус. Зокрема, він згадав системи Iris-Т SLM, які мають надзвичайну ефективність при відбитті ракетних і дронових атак.

Окрім того, інструктори Бундесверу навчають українських солдатів, до кінця року їх кількість сягне 10 тисяч.

Пісторіус зізнався, що його дратує, коли він читає певні коментарі в ЗМІ, в яких вимагають початку мирних переговорів, відмови України від Криму та "пари регіонів на сході" в обмін на обіцянку росіян, що вони "більше не будуть робити нічого поганого".

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Серед проявів відповідальності німецький міністр також назвав плани розміщення на довготривалій основі німецького військового контингенту на східному фланзі НАТО, в Литві (бригади з важким озброєнням). Ніколи ще Бундесвер не виконував таких функцій, зауважив міністр.

Він також зупинився на питаннях співпраці з країнами, які не є союзниками ФРН.

"Треба сказати, щоби не було непорозумінь: ми маємо чіткий ціннісний компас", - запевнив Пісторіус, пояснивши, що Німеччина завжди виступатиме за міжнародний порядок, заснований на правилах. Але це не означає відмову від необхідності шукати діалог з регіонами, які не поділяють західні цінності, серед яких він назвав, зокрема, Китай і Африку.

Також читайте: Бундесвер підготує до кінця року 10 тисяч українських солдатів, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7323) Пісторіус Борис (247)


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наступні німецькі тауруси мабуть назвуть пісторіусами.
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13.09.2023 23:41 Відповісти
бла бла бла
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13.09.2023 23:48 Відповісти
бла бла бла-це тільки Зеля !
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14.09.2023 07:48 Відповісти
Дебіл, Німеччина зараз країна #3 у світі за сумою допомоги Україні. Так що закрий пельку.
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14.09.2023 08:34 Відповісти
Сильна заява. Дякуємо за підтримку. А буде ще сильнішою, коли цю заяву підкріпити таурусами.
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13.09.2023 23:58 Відповісти
Хватит воздух во рту гонять!
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14.09.2023 00:56 Відповісти
Якщо німці хочуть грати першу скрипку в Європі, бути її "локомотивом" менше потрібно оглядатись за океан...дядько сем далеко, а їм то тут жити...Невже така бійня в Україні до цього часу нічого не навчила європейців?
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14.09.2023 05:27 Відповісти
Пан Пісторіус як завжди має рацію !
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14.09.2023 07:46 Відповісти
Чисто не там де прибирають, а там де не смітять. Ми що роками повинні утилізувати їх ракети, замість того щоб бахнуть по складам де ці ракети зберігаються, і забеспечити чисте небо над нашою країною.
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14.09.2023 08:26 Відповісти
 
 