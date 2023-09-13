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Постачання систем ППО і боєприпасів для України є більш актуальним, ніж ракети Taurus, - Пісторіус

пісторіус

Україна потребує насамперед засоби ППО та боєприпаси, питання крилатих ракет Taurus не є таким гострим.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви знаєте, що рішення ще не ухвалено... Коли рішення буде прийняте, про це буде оголошено", - підкреслив глава Міноборони Німеччини. Він поскаржився, що останніми тижнями питання щодо Taurus йому ставили десятки разів і чимало його нервує.

Пісторіус не став називати, які власне моменти німецька сторона вивчає при розгляді питання, але не став спростовувати такі перелічені в запитанні до нього аспекти як, зокрема, корегування дальності польоту, перепрограмування таким чином, щоби ракети не могли бути застосовані на території РФ тощо.

"Частково так, як ви сказали, інше я буду тримати при собі", - зазначив чиновник. Він підтвердив, що ведуться переговори з американськими партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Німеччини щодо надання Україні ракет Taurus не залежить від рішення США щодо передачі ракет ATACMS, - Пісторіус

Міністр також зауважив, що всі говорять про Taurus як про зброю, яка стане "геймченджером", тим, що змінить правила гри. Таку думку він не поділяє.

Набагато більш актуальними міністр вважає поставки систем ППО і боєприпасів, насамперед 155-мм калібру і Німеччина робить все можливе для прискорення процесів виробництва та ремонту, але деякі речі просто потребують часу: зокрема виробництво танку Leopard і САУ – від 20 до 26 місяців. Пісторіус зауважив, що при передачі озброєнь партнери повинні враховувати не лише інтереси України, але й, у першу чергу, свої власні.

Також читайте: Союзники мають поставити зимову парасольку ППО над критичною інфраструктурою України, - Бербок

Автор: 

Німеччина (7323) крилаті ракети (1070) ППО (3146) Пісторіус Борис (247)


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Топ коментарі
+15
Найкраща ППО - розбитий у точці базування носій Калібрів.
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14.09.2023 00:08
+13
Давайте все. І побільше! А ми тут розберемось, що актуальніше.
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14.09.2023 00:01
+9
ППО та Крилаті Ракети це взагалі озброєння РІЗНИХ класів та різної направленості!
Їх застосування зовсім не перетинаються.
Як можливо їх порівнювати та зважувати пріоритети?
Він просто ЛІПИТЬ ВІДМАЗКИ!
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14.09.2023 00:03
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ні, не назвуть наступні німецькі тауруси пісторіусами.
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13.09.2023 23:57 Відповісти
Шольц- 2022- ми не дамо танки Україні у 2023 року теж.

Піздоріус- 2033- ми не дамо Таурус Україні .
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14.09.2023 01:36 Відповісти
Пан Пісторіус має рацію.
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14.09.2023 07:44 Відповісти
Давайте все. І побільше! А ми тут розберемось, що актуальніше.
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14.09.2023 00:01 Відповісти
ППО та Крилаті Ракети це взагалі озброєння РІЗНИХ класів та різної направленості!
Їх застосування зовсім не перетинаються.
Як можливо їх порівнювати та зважувати пріоритети?
Він просто ЛІПИТЬ ВІДМАЗКИ!
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14.09.2023 00:03 Відповісти
Пісторіус краще Вас знає про класи, а ще він знає що об'єм допомоги фіксований і тлумачить що на ті самі гроші краще ППО і снаряди - і я з ним можу погодитись
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14.09.2023 00:07 Відповісти
КИМ він "фіксований" - тим же самим Пісторіусом?!
Що то, у виборі моделей постачаемого озброєння я не побачив, що там хтось замислюється о співвідношенні якість/ціна.
Що то не чув суперечок на кшталт "а поставимо їм модель на п'ять років древнішу, але у два рази дешевшу".
І взагалі, що дешевше:
Збити тисячу Іскандерів?
Чи знести сорок пускових установок цих Іскандерів?
Чи знищити п'ять склад з цими Іскандерами?
Чи роз'епати завод що виробляє ці Іскандери?
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14.09.2023 00:59 Відповісти
так - хто надає допомогу той і вирішує її обсяги

якщо побачите пускову іскандера - то зверніть увагу- там є колеса - тобто вона не стоїть на місці - і її вразити то геть не просто - а то що їх більше сорока то враження одної буде непомітно зовсім

балістичні іскандери виготовляють в удмуртії (більше 1000км від нашого кордону) - чим Ви збираєтеся руйнувати те виробництво - саме руйнувати а не трохи полякати кацапню ?

не ображайтеся - але вже трохи дістали дебіли з "продуктивними" ідеями
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14.09.2023 10:10 Відповісти
Мопед Шахед на 1000 км літає.
Для любих крилатих ракет 1000 км не проблема.
Про балістику взагалі можна промовчати -
Ці "дебіли з продуктивними ідеями" ще 10-15 років тому говорили, що Україні потрібні балістичні та крилаті ракети власного виробництва.
А "дуже розумні" все спустили на асфальт та овощерізки!
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14.09.2023 10:58 Відповісти
любі - це дебілам розповідайте

Україна зі своєю убогою економкою не витягла би і не витягне ракетну програму - це на декілька порядків більше чим весь асфальт на дорогах

а ще тупим баранам корисно знати - що дуже небагато країн випускають балістику і КР - і причина в цьому тільки одна - спроможність економіки
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14.09.2023 11:08 Відповісти
Піди Ірану та КНДР розкажи свої казочки про "декілька порядків".
В них асфальту немає, але ракети на 1000+ км Є!
Головний конструктор КБ "Луч" ще у 2019 році говорив, що їм для створення балістики середньої дальності потрібно менше 100 млн та два роки.
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14.09.2023 11:32 Відповісти
читай вумнік https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_otrk_sapsan_nazvano_realnij_stan_rozrobki_jakij_likviduje_vsi_mozhlivi_iljuziji-11926.html https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_otrk_sapsan_nazvano_realnij_stan_rozrobki_jakij_likviduje_vsi_mozhlivi_iljuziji-11926.html


а ще затям - що між "створення" і насиченням військ є такі стадії як
- випробування
- усунення недоліків
- державна прийомка
- розгортання виробництва
- і власне насичення військ

це десятки років і десятки лярдів

казочку про 100лямів розповідай придуркам які не розуміють таких простих речей
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14.09.2023 11:42 Відповісти
Це не я розповідаю, а головний конструктор КБ, яке разом з КБ Південне розробляло для СРСР балістику на 8000+ км!
Мутного Чмута з його мутним мілітарним поменше слухай.
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14.09.2023 11:52 Відповісти
а мені непотрібно нікого слухати - в мене освіта інженерна - і я добре знаю що таке "розробити" і що таке запустити серійне виробництво

що у іранців що в корейців - то модифікації старих радянських скадів - які навіть кацапи уже не експлуатують - ну мають їх по десятку і що з того ??
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14.09.2023 11:58 Відповісти
Для "москви" й двух нептунів вистачило.
Для моста й десятка балістики вистачило би.
Для любий нафтобазі й одної ракети було би досить.
Й прикинь, я теж інженер...
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14.09.2023 12:14 Відповісти
і напевне знаєте що на мацкві не працювало ПВО і піймали її зненацька (кацапи обпіклися і більше так близько не підходять)

а ще подивіться наскільки в них багато тих ракет і яку мінімальну шкоду вони завдають при нашій досить бідненькій ППО - на все дивіться - і на те що у кацапні ПВО набагато потужніша і забезпечена бк

все що нам вдалося вразити то через шлеперство кацапів але на тому тактику не побудуєш
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14.09.2023 12:21 Відповісти
Ні, не знаю!
А ви звідки це знаєте - працювали на ній тоді?
Чи від рашистів наслухалися, коли вони виправдовувалися, чому їх Міць-Гордість-ФЛАГМАН двома невеликими ракетами знесли?
І, що по вашому, там Байрактар у той час робив - ворон ловив?
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14.09.2023 12:42 Відповісти
тому і робив що пво не працювало
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14.09.2023 12:43 Відповісти
А лопатой по **** хочеш, погоджуватель пісторіуський?
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14.09.2023 03:06 Відповісти
"дякую" КО.
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14.09.2023 01:47 Відповісти
Коли Гіркін збивав MH17, його Бук був дуже сильно "оборонною зброєю"?!
Взагалі, розділення на "оборону" та "атакуючу" зброю є повністю штучне та нежиттєздатне.
І точок така ж відмазка!
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14.09.2023 01:58 Відповісти
Диркін нічого не збивав.головний винуватець путлер який дав наказ екіпажу бука вирушити в Україну для того щоб прикривати захід кацапських колон або щоб збити пасажирський свинольот щоб використати це як привід до війни.
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14.09.2023 09:48 Відповісти
одна торес коштує приблизно як одна амраам або дві іриски

а кацапи пуляють своїми КР регулярно... і зима попереду - може Пісторіус і правий
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14.09.2023 00:04 Відповісти
Найкраща ППО - розбитий у точці базування носій Калібрів.
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14.09.2023 00:08 Відповісти
Ще краще в хлам розйоб....й завод що їх виробляє,склад-де вони зберігаються і казарма чи заклад де сидять вилупки,які керують зброєю нападу на Україну.а ППО і ПРО це захист від того що вже є.тобто,на даний момент= третина-це ракети здатні виїба...ти орків,і дві третини -це захист від того ,що загрожує зараз
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14.09.2023 01:04 Відповісти
Пане Пісторіусу, якщо чесно, то одне іншому не завадить.
А ми будемо дуже вдячні Германії за допомогу.
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14.09.2023 00:08 Відповісти
За великим рахунком це правда. 155 і ППО і снаряди до Гепардів важливіші, але одне не відміняє іншого. Хоча там видно впирається у бюджет на допомогу Україні..
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14.09.2023 00:10 Відповісти
і самі гепарди також
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14.09.2023 00:24 Відповісти
А ещё более актуальным есть авианосная группа НАТО в Черном Море, пару атомных подводных лодок там же, ну и сотня Ф-35 со всеми видами вооружения
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14.09.2023 00:16 Відповісти
Україна має просто сидіти і відбиватися? ВІЧНО?
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14.09.2023 00:18 Відповісти
Перерахуй свої пропозициції.
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14.09.2023 00:55 Відповісти
питання крилатих ракет Taurus не є таким гострим

Є, герр Пісторіус, є. І Україна вам казала це неодноразово.
Мені відомий цей прийом: ігнорувати слова співбесідника, продовжуючи долдонити своє.
Дас іст зер шлехт!
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14.09.2023 00:27 Відповісти
Taurus - це як раз про **********, бо цими ракетами можна знищити склади *********** ворога далі від лінії фронту і нівелювати його перевагу в артилерії
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14.09.2023 00:40 Відповісти
От завжди веселять ці відмазки. Типу такий натискає він кнопочку на заводі *Зроби мені Таурус*, а при цьому кнопочка *Зроби мені артснаряд* деактивується.

Ага, ага. От тільки ракети вже є. Ти не можеш як Джин перетворити 1 ракету в 10 000 снарядів. Вона просто існує. І її просто треба передати. Але війна йде не для перемоги, а для муток і бізнесу. Таурус дійсно туди не вписується.
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14.09.2023 00:51 Відповісти
****, ох іж брєд
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14.09.2023 00:58 Відповісти
Ага відповідальність - Постачання систем ППО і *********** для України є більш актуальним, ніж ракети Taurus...тобто Taurus це вже безвідповідальність?) Тут таке Пан Пісторіус - Китай, "друг вічного миру", ради "миру" не проти, щоб Пвн. Корея дала ЩЕ трохи зброї путіну. Щоб ця зброя не доїхала до поля бою треба не просто Taurus, а Taurus++, щоб наносити удари по залізничним коліям і вузлам по...ближче до Китаю. Так ніяких снарядів та ППО не вистачить...як про таку відповідальність?
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14.09.2023 01:13 Відповісти
Deutschland gibt mehr Waffen.
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14.09.2023 01:25 Відповісти
А що або те або інше?
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14.09.2023 05:18 Відповісти
Мені здається, що ці політики не розуміють, що якщо кацапам не завдати стратегічної поразки зараз, то у майбутньому ці недолугі " миротворці" з Європи будуть самі воювати з ними🤦🤦🤦
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14.09.2023 06:26 Відповісти
Здається мені, що піз.доріусу терміново потрібно у відставку! Якщо кажемо, що потрібно - значить потрібно!
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14.09.2023 06:35 Відповісти
Шановний Пісторіус, якщо в ДАНЙ ЧАС ви не будете враховувати інтереси України. ваші "інтереси" можуть стати вже не актуальні...
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14.09.2023 06:39 Відповісти
Добре якщо після усіх зашкварів Зелі, нам хочаб продовжать давати **********.
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14.09.2023 07:00 Відповісти
Іншими словами, наратив "не бийте москалів, а тільки захищайтесь" в дії.
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14.09.2023 07:03 Відповісти
Продолжение оперы "Украине 3 дня".Проекты газапроводов быстрее утверждались.
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14.09.2023 10:01 Відповісти
Вочевидь, Україні потрібні і засоби ППО, і Taurus, і ********** для фронтової артилерії.
Ресурси для військової допомоги Україні обмежені. Є, мабуть, узгоджена політика партнерів, щодо кількості, номенклатури та черговості її надання Україні.
Шановний міністр оборони ФРН має дещо більшу інформацію, ніж ми, коментатори на Цензорі,
і можна припустити, що військові аналітики доповіли міністру, що постачання Україні саме *********** та засобів ППО на даному етапі є більш доцільним. ЗСУ наступають, ворог контратакує, насувається зима, наміри ворога атакувати енергетичну інфраструктуру всім відомі.
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14.09.2023 10:48 Відповісти
"Вы знаете, что решение еще не принято... Когда решение будет принято, об этом будет объявлено", - подчеркнул глава Минобороны Германии. Источник:

Они даже решение ещё не приняли.РЕ-ШЕ-НИЕ.
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14.09.2023 15:23 Відповісти
Блаблабла,продолжают заигрывать с путиным.Пока им на Рамштайне по башке не настучали, эти "миротворцы" вообще вооружения не поставляли.
И Украину они рассматривали только через призму московии,"миротворцы" не знали к чему приведёт строительство обводных газопроводов,знали и к такому сценарию по Украине были готовы.
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14.09.2023 15:51 Відповісти
 
 