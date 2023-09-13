Постачання систем ППО і боєприпасів для України є більш актуальним, ніж ракети Taurus, - Пісторіус
Україна потребує насамперед засоби ППО та боєприпаси, питання крилатих ракет Taurus не є таким гострим.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ви знаєте, що рішення ще не ухвалено... Коли рішення буде прийняте, про це буде оголошено", - підкреслив глава Міноборони Німеччини. Він поскаржився, що останніми тижнями питання щодо Taurus йому ставили десятки разів і чимало його нервує.
Пісторіус не став називати, які власне моменти німецька сторона вивчає при розгляді питання, але не став спростовувати такі перелічені в запитанні до нього аспекти як, зокрема, корегування дальності польоту, перепрограмування таким чином, щоби ракети не могли бути застосовані на території РФ тощо.
"Частково так, як ви сказали, інше я буду тримати при собі", - зазначив чиновник. Він підтвердив, що ведуться переговори з американськими партнерами.
Міністр також зауважив, що всі говорять про Taurus як про зброю, яка стане "геймченджером", тим, що змінить правила гри. Таку думку він не поділяє.
Набагато більш актуальними міністр вважає поставки систем ППО і боєприпасів, насамперед 155-мм калібру і Німеччина робить все можливе для прискорення процесів виробництва та ремонту, але деякі речі просто потребують часу: зокрема виробництво танку Leopard і САУ – від 20 до 26 місяців. Пісторіус зауважив, що при передачі озброєнь партнери повинні враховувати не лише інтереси України, але й, у першу чергу, свої власні.
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Піздоріус- 2033- ми не дамо Таурус Україні .
Їх застосування зовсім не перетинаються.
Як можливо їх порівнювати та зважувати пріоритети?
Він просто ЛІПИТЬ ВІДМАЗКИ!
Що то, у виборі моделей постачаемого озброєння я не побачив, що там хтось замислюється о співвідношенні якість/ціна.
Що то не чув суперечок на кшталт "а поставимо їм модель на п'ять років древнішу, але у два рази дешевшу".
І взагалі, що дешевше:
Збити тисячу Іскандерів?
Чи знести сорок пускових установок цих Іскандерів?
Чи знищити п'ять склад з цими Іскандерами?
Чи роз'епати завод що виробляє ці Іскандери?
якщо побачите пускову іскандера - то зверніть увагу- там є колеса - тобто вона не стоїть на місці - і її вразити то геть не просто - а то що їх більше сорока то враження одної буде непомітно зовсім
балістичні іскандери виготовляють в удмуртії (більше 1000км від нашого кордону) - чим Ви збираєтеся руйнувати те виробництво - саме руйнувати а не трохи полякати кацапню ?
не ображайтеся - але вже трохи дістали дебіли з "продуктивними" ідеями
Для любих крилатих ракет 1000 км не проблема.
Про балістику взагалі можна промовчати -
Ці "дебіли з продуктивними ідеями" ще 10-15 років тому говорили, що Україні потрібні балістичні та крилаті ракети власного виробництва.
А "дуже розумні" все спустили на асфальт та овощерізки!
Україна зі своєю убогою економкою не витягла би і не витягне ракетну програму - це на декілька порядків більше чим весь асфальт на дорогах
а ще тупим баранам корисно знати - що дуже небагато країн випускають балістику і КР - і причина в цьому тільки одна - спроможність економіки
В них асфальту немає, але ракети на 1000+ км Є!
Головний конструктор КБ "Луч" ще у 2019 році говорив, що їм для створення балістики середньої дальності потрібно менше 100 млн та два роки.
а ще затям - що між "створення" і насиченням військ є такі стадії як
- випробування
- усунення недоліків
- державна прийомка
- розгортання виробництва
- і власне насичення військ
це десятки років і десятки лярдів
казочку про 100лямів розповідай придуркам які не розуміють таких простих речей
Мутного Чмута з його мутним мілітарним поменше слухай.
що у іранців що в корейців - то модифікації старих радянських скадів - які навіть кацапи уже не експлуатують - ну мають їх по десятку і що з того ??
Для моста й десятка балістики вистачило би.
Для любий нафтобазі й одної ракети було би досить.
Й прикинь, я теж інженер...
а ще подивіться наскільки в них багато тих ракет і яку мінімальну шкоду вони завдають при нашій досить бідненькій ППО - на все дивіться - і на те що у кацапні ПВО набагато потужніша і забезпечена бк
все що нам вдалося вразити то через шлеперство кацапів але на тому тактику не побудуєш
А ви звідки це знаєте - працювали на ній тоді?
Чи від рашистів наслухалися, коли вони виправдовувалися, чому їх Міць-Гордість-ФЛАГМАН двома невеликими ракетами знесли?
І, що по вашому, там Байрактар у той час робив - ворон ловив?
Взагалі, розділення на "оборону" та "атакуючу" зброю є повністю штучне та нежиттєздатне.
І точок така ж відмазка!
а кацапи пуляють своїми КР регулярно... і зима попереду - може Пісторіус і правий
А ми будемо дуже вдячні Германії за допомогу.
Є, герр Пісторіус, є. І Україна вам казала це неодноразово.
Мені відомий цей прийом: ігнорувати слова співбесідника, продовжуючи долдонити своє.
Дас іст зер шлехт!
Ага, ага. От тільки ракети вже є. Ти не можеш як Джин перетворити 1 ракету в 10 000 снарядів. Вона просто існує. І її просто треба передати. Але війна йде не для перемоги, а для муток і бізнесу. Таурус дійсно туди не вписується.
Ресурси для військової допомоги Україні обмежені. Є, мабуть, узгоджена політика партнерів, щодо кількості, номенклатури та черговості її надання Україні.
Шановний міністр оборони ФРН має дещо більшу інформацію, ніж ми, коментатори на Цензорі,
і можна припустити, що військові аналітики доповіли міністру, що постачання Україні саме *********** та засобів ППО на даному етапі є більш доцільним. ЗСУ наступають, ворог контратакує, насувається зима, наміри ворога атакувати енергетичну інфраструктуру всім відомі.
Они даже решение ещё не приняли.РЕ-ШЕ-НИЕ.
И Украину они рассматривали только через призму московии,"миротворцы" не знали к чему приведёт строительство обводных газопроводов,знали и к такому сценарию по Украине были готовы.