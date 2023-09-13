Постачання систем ППО і боєприпасів для України є більш актуальним, ніж ракети Taurus, - Пісторіус

Україна потребує насамперед засоби ППО та боєприпаси, питання крилатих ракет Taurus не є таким гострим.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви знаєте, що рішення ще не ухвалено... Коли рішення буде прийняте, про це буде оголошено", - підкреслив глава Міноборони Німеччини. Він поскаржився, що останніми тижнями питання щодо Taurus йому ставили десятки разів і чимало його нервує.

Пісторіус не став називати, які власне моменти німецька сторона вивчає при розгляді питання, але не став спростовувати такі перелічені в запитанні до нього аспекти як, зокрема, корегування дальності польоту, перепрограмування таким чином, щоби ракети не могли бути застосовані на території РФ тощо.

"Частково так, як ви сказали, інше я буду тримати при собі", - зазначив чиновник. Він підтвердив, що ведуться переговори з американськими партнерами.

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Міністр також зауважив, що всі говорять про Taurus як про зброю, яка стане "геймченджером", тим, що змінить правила гри. Таку думку він не поділяє.

Набагато більш актуальними міністр вважає поставки систем ППО і боєприпасів, насамперед 155-мм калібру і Німеччина робить все можливе для прискорення процесів виробництва та ремонту, але деякі речі просто потребують часу: зокрема виробництво танку Leopard і САУ – від 20 до 26 місяців. Пісторіус зауважив, що при передачі озброєнь партнери повинні враховувати не лише інтереси України, але й, у першу чергу, свої власні.

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