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Новини
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Протягом 13 вересня авіація та артилерія ЗСУ уразили 10 районів зосередження росіян, 10 артзасобів, 3 ЗРК, 2 склади, РЕБ та пункт управління,- Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 13 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 8 районів зосередження росіян, 2 артилерійських засоби, склад, пункт управління та ЗРК, - Генштаб

Автор: 

авіація (4113) Генштаб ЗС (6493) артилерія (783)


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Дякуємо Українських Захисників за важку працю!!
Запеклі! Вогню не бояться!!
Слава Україні!!
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14.09.2023 00:09 Відповісти
Героям слава !!
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14.09.2023 00:12 Відповісти
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14.09.2023 00:12 Відповісти
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14.09.2023 00:13 Відповісти
Україна допустила низку помилок, які загальмували теми контрнаступу, пише The Economist. Незважаючи на спільну подготовку із західними союзниками, Збройні Сили України діяли по-своєму. Головною помилкою Києва стало продовження боротьби за Артемівськ, що дозволило Росії створити потужні оборонні рубежі на півдні.
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14.09.2023 00:27 Відповісти
Офіційні особи США закликали Україну зосередити свої сили на напрямку головного удару на півдні, щоб досягти Азовського моря. Натомість Україна розосередила свої сили, щоб розтягнути російські війська вздовж лінії фронту. Найдосвідченіші бригади, озброєні переважно старим озброєнням і технікою, залишилися в Артемівську, де зуміли домогтися досить скромних успіхів на флангах.

Тим часом Україна розгорнула менш досвідчені бригади на більш важливому південному напрямку, озброївши їх новою зброєю і технікою. Вони швидко застрягли в щільних мінних полях, які прикриваються російською артилерією, безпілотниками і вертольотами. Неперевірені в боях командири допускали багато помилок. «Якби нову техніку отримали більш досвідчені українські бригади, вони навряд чи зробили б стільки помилок, скільки припустилися свіжими підрозділами».
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14.09.2023 00:34 Відповісти
«Якщо російські лінії оборони не провалиться, то бойові дії, які ми спостерігаємо протягом останніх трьох місяців, неодмінно триватимуть ще кілька місяців», - допоможе прискорити наступ лише розгортання більших з'єднань, яких немає в України. Десятки західних експертів, з якими консультувався The Economist, сильно сумніваються в можливості великого прориву перед настанням зими. "Нам доведеться продовжити терміни", - сказав один з них. "Це буде дуже довга боротьба".
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14.09.2023 00:41 Відповісти
В списку ще мають бути руснявий корабель і підводний човен
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14.09.2023 02:06 Відповісти
 
 