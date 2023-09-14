Протягом 13 вересня авіація та артилерія ЗСУ уразили 10 районів зосередження росіян, 10 артзасобів, 3 ЗРК, 2 склади, РЕБ та пункт управління,- Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 13 вересня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника.
Підрозділами ракетних військ уражено 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника".
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Запеклі! Вогню не бояться!!
Слава Україні!!
Тим часом Україна розгорнула менш досвідчені бригади на більш важливому південному напрямку, озброївши їх новою зброєю і технікою. Вони швидко застрягли в щільних мінних полях, які прикриваються російською артилерією, безпілотниками і вертольотами. Неперевірені в боях командири допускали багато помилок. «Якби нову техніку отримали більш досвідчені українські бригади, вони навряд чи зробили б стільки помилок, скільки припустилися свіжими підрозділами».