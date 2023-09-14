Протягом 13 вересня авіація та артилерія ЗСУ уразили 10 районів зосередження росіян, 10 артзасобів, 3 ЗРК, 2 склади, РЕБ та пункт управління,- Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 13 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 8 районів зосередження росіян, 2 артилерійських засоби, склад, пункт управління та ЗРК, - Генштаб