Видатки на охорону здоров’я наступного року збільшаться на 24 мільярди, - Зеленський
Соціальні видатки у бюджеті на 2024 рік становитимуть щонайменше 469 млрд грн, а фінансування системи охорони здоров’я збільшиться на 24 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.
"Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів. Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно з нашою "Мрією" – новим інструментом для дітей, батьків, вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року "Мрія" має запрацювати на повну й стати доступною українцям у кожному куточку світу", - повідомив Зеленський.
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Жодна бригада, жоден підрозділ, жодна військова частина в зоні бойових дій НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ засобами тактичної медицини навіть наполовину!!!
Нестача нормальних аптечок та турнікетів вимірюється навіть не сотнями, а тисячами
Наповнення аптечок забезпечують в 9 з 10 випадків волонтери, а ту фуєту від Міноборони, що отримують бійці на фронті... Ну бльоооо
Ситуацію можливо змінити лише в один спосіб - покарання тих вилупків у високих погонах від КМС, котрі підписують доповідь про готовність бригади рушати на фронт. Зняти з посади, понизити у званні, вліпити сувори догани, тощо
Саме Маляр та КМС відверто брешуть в очі комбригам, командуванню та главкому
Саме Маляр безпосередньо дає вказівку підлеглим відмовлятися від допомоги медобладнанням та медичними засобами, яку пропонують наші західні союзники
Маляр стала раковою пухлиною на тілі ЗСУ та покриває командувачку медичних сил ЗСУ Остащенко, котра навіть перевершила "досягнення" свого попередника Хоменко
Скільки ця хєрня ще триватиме???"
але є варіанти:
- 1. 70-80% відсотка хворі невиліковно.
- 2. в Україні дві спільноти в кожній з яких по 70-80% відсотків українців, тобто загалом українців в Україні 160% відсотка + 30% які не визначилися - шо не може не вражати.
- 3. 70-80% відсоткам подобається і корупція, від якої залежить допомога союзників в тому числі, і президент, який її очолює.
4. опроси брешуть.
вибирайте, шо вам більше до вподоби...
будете мобілізовувати хлопців без ніякої надії на ротацію? - буде більше ухилянтів.
призов назавжди могли придумати тількі 4 рази ухилянти і ті квіточки,
жопу яких, мама не для снайпера рожала і годувала...
ні дякую я вʼябую жорстоко щоб в мене було добре покриття
Відкрий Конституцію України і прочитай свої обов'язки, як жалюгідної пародії на Президента України, першочергово це безпека і міжнародна політика, де ти проїбав все що можна. Слів "бюджет" і "видатки" в параграфі про Президент України немає взагалі. Скільки ще терпіти цього дібіла конченого? Він сподівється переобрис? ти хоч доживи до виборів, щоб тебе не розірвали як Кадафі....