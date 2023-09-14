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Видатки на охорону здоров’я наступного року збільшаться на 24 мільярди, - Зеленський

зеленський

Соціальні видатки у бюджеті на 2024 рік становитимуть щонайменше 469 млрд грн, а фінансування системи охорони здоров’я збільшиться на 24 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів. Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно з нашою "Мрією" – новим інструментом для дітей, батьків, вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року "Мрія" має запрацювати на повну й стати доступною українцям у кожному куточку світу", - повідомив Зеленський.

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Автор: 

охорона здоров’я (292) Зеленський Володимир (23689)


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Топ коментарі
+15
Пише відомий багаторічний фронтовий волонтер Tim Zlatkin :
Жодна бригада, жоден підрозділ, жодна військова частина в зоні бойових дій НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ засобами тактичної медицини навіть наполовину!!!
Нестача нормальних аптечок та турнікетів вимірюється навіть не сотнями, а тисячами
Наповнення аптечок забезпечують в 9 з 10 випадків волонтери, а ту фуєту від Міноборони, що отримують бійці на фронті... Ну бльоооо
Ситуацію можливо змінити лише в один спосіб - покарання тих вилупків у високих погонах від КМС, котрі підписують доповідь про готовність бригади рушати на фронт. Зняти з посади, понизити у званні, вліпити сувори догани, тощо

Саме Маляр та КМС відверто брешуть в очі комбригам, командуванню та главкому
Саме Маляр безпосередньо дає вказівку підлеглим відмовлятися від допомоги медобладнанням та медичними засобами, яку пропонують наші західні союзники
Маляр стала раковою пухлиною на тілі ЗСУ та покриває командувачку медичних сил ЗСУ Остащенко, котра навіть перевершила "досягнення" свого попередника Хоменко

Скільки ця хєрня ще триватиме???"
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14.09.2023 00:51
+9
Схоже, Зєлєнскій почав передвиьорчу кампанію. І, як завжди, за гроші самих вборців, які уряд пданує вилучити з б'юджету громад. Тобто гуляють не на зароблені, а на позичені, які не віддадуть. Звичайно ж, вчителям теж додадуть. Бо тих найбільше у виборчих комісіях. От лише зарплатня і вчителів, і лікарів йде з місцевих б' юджетів. Цвкаво, яку схему придумали зелені гєтманцеви цього разу? 🤔
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14.09.2023 05:40
+8
коли, по опросах, 70-80% відсотків вважає президента відповідальним за корупцію в Україні і в тей же час 70-80% його піддержує - це сiмптоматика.
але є варіанти:
- 1. 70-80% відсотка хворі невиліковно.
- 2. в Україні дві спільноти в кожній з яких по 70-80% відсотків українців, тобто загалом українців в Україні 160% відсотка + 30% які не визначилися - шо не може не вражати.
- 3. 70-80% відсоткам подобається і корупція, від якої залежить допомога союзників в тому числі, і президент, який її очолює.
4. опроси брешуть.
вибирайте, шо вам більше до вподоби...
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14.09.2023 03:42
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Ну й розмах,аж страшно!Тільки грошей де набрати?
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14.09.2023 00:38 Відповісти
Пошарити б по оффшорах арахамії та друзів главкома...але куди там.
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14.09.2023 05:04 Відповісти
"Видатки на охорону здоров'я наступного року збільшаться на 24 мільярди "-- казав сліпий; "побачимо"...
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14.09.2023 09:14 Відповісти
Це як: "З Нового року у понеділок кину палити (випивати)".
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14.09.2023 09:21 Відповісти
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14.09.2023 00:49 Відповісти
Пише відомий багаторічний фронтовий волонтер Tim Zlatkin :
Жодна бригада, жоден підрозділ, жодна військова частина в зоні бойових дій НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ засобами тактичної медицини навіть наполовину!!!
Нестача нормальних аптечок та турнікетів вимірюється навіть не сотнями, а тисячами
Наповнення аптечок забезпечують в 9 з 10 випадків волонтери, а ту фуєту від Міноборони, що отримують бійці на фронті... Ну бльоооо
Ситуацію можливо змінити лише в один спосіб - покарання тих вилупків у високих погонах від КМС, котрі підписують доповідь про готовність бригади рушати на фронт. Зняти з посади, понизити у званні, вліпити сувори догани, тощо

Саме Маляр та КМС відверто брешуть в очі комбригам, командуванню та главкому
Саме Маляр безпосередньо дає вказівку підлеглим відмовлятися від допомоги медобладнанням та медичними засобами, яку пропонують наші західні союзники
Маляр стала раковою пухлиною на тілі ЗСУ та покриває командувачку медичних сил ЗСУ Остащенко, котра навіть перевершила "досягнення" свого попередника Хоменко

Скільки ця хєрня ще триватиме???"
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14.09.2023 00:51 Відповісти
аж поки ви не допрете, що вся справа вашому голосуванні за "всё будет ЗЕшибись"
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14.09.2023 13:05 Відповісти
видимо война уже закончилась (у кого-то в голове). реальность однако внесет свои коррективы. но на попил бабла это конечно нисколько не скажется.
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14.09.2023 00:52 Відповісти
Що з попередніми видатками? Рейтинги ростуть?
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14.09.2023 00:54 Відповісти
Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів. Вспомнилось 4т. долларов для учителей... И как министерство требует вернуть какие то соц.выплаты, что выдали незаконно во время военного положения.
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14.09.2023 01:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=elWafqR7jhA Ошибка стендапера
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14.09.2023 01:29 Відповісти
коли, по опросах, 70-80% відсотків вважає президента відповідальним за корупцію в Україні і в тей же час 70-80% його піддержує - це сiмптоматика.
але є варіанти:
- 1. 70-80% відсотка хворі невиліковно.
- 2. в Україні дві спільноти в кожній з яких по 70-80% відсотків українців, тобто загалом українців в Україні 160% відсотка + 30% які не визначилися - шо не може не вражати.
- 3. 70-80% відсоткам подобається і корупція, від якої залежить допомога союзників в тому числі, і президент, який її очолює.
4. опроси брешуть.
вибирайте, шо вам більше до вподоби...
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14.09.2023 03:42 Відповісти
мій варіант - 3!
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14.09.2023 05:23 Відповісти
є ще одна така не зелена думка.
будете мобілізовувати хлопців без ніякої надії на ротацію? - буде більше ухилянтів.
призов назавжди могли придумати тількі 4 рази ухилянти і ті квіточки,
жопу яких, мама не для снайпера рожала і годувала...
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14.09.2023 05:34 Відповісти
"Дія","Мрія"...а що для фронту що для ЗСУ....?!!
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14.09.2023 05:01 Відповісти
Схоже, Зєлєнскій почав передвиьорчу кампанію. І, як завжди, за гроші самих вборців, які уряд пданує вилучити з б'юджету громад. Тобто гуляють не на зароблені, а на позичені, які не віддадуть. Звичайно ж, вчителям теж додадуть. Бо тих найбільше у виборчих комісіях. От лише зарплатня і вчителів, і лікарів йде з місцевих б' юджетів. Цвкаво, яку схему придумали зелені гєтманцеви цього разу? 🤔
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14.09.2023 05:40 Відповісти
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14.09.2023 05:50 Відповісти
державна безкоштовна медицина це як при совєтах - принести ліки і коньяк в сродіватися що прокинешся живем зранку 😬
ні дякую я вʼябую жорстоко щоб в мене було добре покриття
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14.09.2023 06:08 Відповісти
Учителям по 4000 уже дали, теперь врачи будут получать
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14.09.2023 07:12 Відповісти
Як вже ця шмаркля за###ла....
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14.09.2023 07:19 Відповісти
Боже , звільни нашу країну від зеленого виродка!
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14.09.2023 07:23 Відповісти
Пустобрех і мародер .
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14.09.2023 07:29 Відповісти
Ох і популіст.
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14.09.2023 07:51 Відповісти
Ти тут до чого? Бюжетні видатки це прерогатива спеціалістів уряду і Ради, що їх затвержує.
Відкрий Конституцію України і прочитай свої обов'язки, як жалюгідної пародії на Президента України, першочергово це безпека і міжнародна політика, де ти проїбав все що можна. Слів "бюджет" і "видатки" в параграфі про Президент України немає взагалі. Скільки ще терпіти цього дібіла конченого? Він сподівється переобрис? ти хоч доживи до виборів, щоб тебе не розірвали як Кадафі....
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14.09.2023 07:52 Відповісти
Из каких доходов,из нарисованных 4 процента подъема ввп? Троцкистскими речами управлять страной нельзя,назначай выборы.
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14.09.2023 08:07 Відповісти
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14.09.2023 09:43 Відповісти
З 2019 Зчитувач тексту з суфлеру трубів про чергове підвищення видатків бюджету на різні галузі. Нічого не вібулось, а навпаки все тільки погіршилось. А в Армії все було зупинено. Але гроші виділені, і кудись зникли. То про що каже чергове гундосне запевняння про збільшення видатків? Що знову хтось збагатіє. Але не держава.
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14.09.2023 11:36 Відповісти
ВСЁ БУДЕТ ЗЕШИБИСЬ!
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14.09.2023 13:06 Відповісти
 
 