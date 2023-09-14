Видатки на охорону здоров’я наступного року збільшаться на 24 мільярди, - Зеленський

Соціальні видатки у бюджеті на 2024 рік становитимуть щонайменше 469 млрд грн, а фінансування системи охорони здоров’я збільшиться на 24 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів. Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно з нашою "Мрією" – новим інструментом для дітей, батьків, вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року "Мрія" має запрацювати на повну й стати доступною українцям у кожному куточку світу", - повідомив Зеленський.

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