Українські захисники просунулися на заході Запорізької області і в районі Бахмуту, - ISW

Українські війська просунулися вперед у західній частині Запорізької області й, за повідомленнями, 13 вересня просунулися в районі Бахмуту на тлі контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор НЕТ.

Геолокаційні дані, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного (12 км на південь від Оріхова) в західній частині Запорізької області.

"Український Генеральний штаб повідомив 13 вересня, що українські сили досягли часткових успіхів біля Роботиного, а також біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмуту), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмуту) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмуту) на Бахмутському напрямку", - йдеться в огляді.

Також у звіті наводять слова російських так званих "воєнкорів", один із яких стверджує, що російські війська відійшли з кількох невстановлених позицій поблизу Кліщіївки й закріпилися на оборонних позиціях за залізничною лінією на схід від селища.

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Крім того, росіяни кажуть, що бої тривають у Кліщіївці та на північ від неї, і що окупанти утримують позиції на північно-східній околиці селища.

Ще російські "воєнкори" стверджували, що більша частина Кліщіївки наразі перебуває у "сірій зоні".