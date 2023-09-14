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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни не вважають пункти базування такими безпечними, як раніше. Корабельне угруповання розосереджують по Чорному морю, - ОК "Південь"

флот,рф,росія

Попередні атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ показали окупантам, що їх корабельне угруповання не є захищеним. Росіяни намагаються розосередити кораблі по Чорному морю.

 Про це в ефірі телемарафону заявили речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Росіяни у Криму відчувають себе менш захищеними та вже не вважають пункти базування такими безпечними, як вони раніше думали.

"Корабельне угруповання ворога розташоване за 100 морських миль від українського берега, але біда у тому, що берег на них насувається. Вся їх потужність - законна ціль для ЗСУ", - додала Гуменюк.

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Автор: 

корабель (1611) Чорноморський флот рф (621) Гуменюк Наталія (804)


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14.09.2023 07:23 Відповісти
Починають про щось здогадуватись.
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14.09.2023 07:25 Відповісти
Пішли в розсипну - а як же -- друг за друга ховаись
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14.09.2023 07:26 Відповісти
Ліпше піздуйте на дно морське ...
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14.09.2023 07:29 Відповісти
Так по морю рассредоточены или стоят у наших берегов?
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14.09.2023 08:10 Відповісти
567 діб від Київ за три дні до приховування чфрф по всьому Чорному морю.
Це вже не флот.
Доцільний лише скрєпньій хоровод ночвами навколо останнього москальнявого мосту.
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14.09.2023 08:16 Відповісти
Нехай розсосрьЄдотачують, а нам треба дронами порозбвати всі корита які їм паливо, харчі та ракети підвозять
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14.09.2023 08:34 Відповісти
ех, ще б "Ессена" загарпунить!
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14.09.2023 12:41 Відповісти
 
 