Росіяни не вважають пункти базування такими безпечними, як раніше. Корабельне угруповання розосереджують по Чорному морю, - ОК "Південь"
Попередні атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ показали окупантам, що їх корабельне угруповання не є захищеним. Росіяни намагаються розосередити кораблі по Чорному морю.
Про це в ефірі телемарафону заявили речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
Росіяни у Криму відчувають себе менш захищеними та вже не вважають пункти базування такими безпечними, як вони раніше думали.
"Корабельне угруповання ворога розташоване за 100 морських миль від українського берега, але біда у тому, що берег на них насувається. Вся їх потужність - законна ціль для ЗСУ", - додала Гуменюк.
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Це вже не флот.
Доцільний лише скрєпньій хоровод ночвами навколо останнього москальнявого мосту.