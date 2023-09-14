Росіяни не вважають пункти базування такими безпечними, як раніше. Корабельне угруповання розосереджують по Чорному морю, - ОК "Південь"

Попередні атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ показали окупантам, що їх корабельне угруповання не є захищеним. Росіяни намагаються розосередити кораблі по Чорному морю.

Про це в ефірі телемарафону заявили речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Росіяни у Криму відчувають себе менш захищеними та вже не вважають пункти базування такими безпечними, як вони раніше думали.

"Корабельне угруповання ворога розташоване за 100 морських миль від українського берега, але біда у тому, що берег на них насувається. Вся їх потужність - законна ціль для ЗСУ", - додала Гуменюк.

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