Пентагон створює команду для моніторингу американської допомоги Україні, - CNN
Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу допомоги Києву з боку США у сфері безпеки, оскільки все більше республіканських законодавців закликають посилити нагляд за тим, як використовуються кошти.
Про це пише CNN із посиланням на генерального інспектора Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ.
За словами генерального інспектора Міністерства оборони, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Персонал, який базується в посольстві США в Києві, контролюватиме допомогу США, яка з початку правління адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.
За словами прессекретарки Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції перебуватимуть в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
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а ми всі навіть знаємо хто, але той за ********* не відповідає!
а він хоч за шо відповідає крім щодневних відосів?
мабуть ми не зповна...
шось в 19му була інша ріторіка...
Але цим слідчим ще буде необхідна рота охорони, щоб їх не замовили... Наші олігархи так просто від бюджету не відлипнуть
посипалась вся піраміда.
а так все гарно йшло. навіть мрії про другий термін, десь грілися.
на вечірній на діплом....
генарал-лейтенант вже місячні курси маршалів скінчив - пішов на тиждневі - політологів, вечірні 🤣
що кацапня напала на США і тому, що США не готувалися до війни,
а ******* на дорогах і взагалі всim шо бачили зелені очі?
Україна поставте в США Атакамси?
Тому що неможливо допомогти країні яка не готувалась до війни абсолютно, і це при накопиченні ворожих військ на кордоні та багатьох попереджень від того же США...
А ще країні яка погрязла під час війни з таким ворогом в корупції, і ще гірше в розкраданні західної допомоги
Пентагон переоценил стоимость помощи Украине с февраля 2022 года на более чем $6 млрд
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/20/7407760/