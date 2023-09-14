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Пентагон створює команду для моніторингу американської допомоги Україні, - CNN

пентагон

Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу допомоги Києву з боку США у сфері безпеки, оскільки все більше республіканських законодавців закликають посилити нагляд за тим, як використовуються кошти.

Про це пише CNN із посиланням на генерального інспектора Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генерального інспектора Міністерства оборони, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Персонал, який базується в посольстві США в Києві, контролюватиме допомогу США, яка з початку правління адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

За словами прессекретарки Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції перебуватимуть в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мета США - завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні, - Блінкен

Автор: 

Пентагон (1415) допомога (8294) США (22512)


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Топ коментарі
+16
мабуть є підозра, шо хтось *******...
а ми всі навіть знаємо хто, але той за ********* не відповідає!
а він хоч за шо відповідає крім щодневних відосів?
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14.09.2023 07:35
+11
Допомогу шукайте в оманських опшорах.
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14.09.2023 07:27
+9
Давно пора -- бо наших очільників ломає як іх стибрити - Остап Бендер знав 400 способів
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14.09.2023 07:35
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Допомогу шукайте в оманських опшорах.
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14.09.2023 07:27 Відповісти
саркози с утра матом уже покрыли. теперь будут крыть матом республиканцев. И заметьте, про причины этого шага мало кто вспомнит
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14.09.2023 07:30 Відповісти
Давно пора -- бо наших очільників ломає як іх стибрити - Остап Бендер знав 400 способів
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14.09.2023 07:35 Відповісти
мабуть є підозра, шо хтось *******...
а ми всі навіть знаємо хто, але той за ********* не відповідає!
а він хоч за шо відповідає крім щодневних відосів?
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14.09.2023 07:35 Відповісти
мабуть вже є докази,не просто так воно шипіло, що крало лише з бюджету України,а допомогу не трогало "
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14.09.2023 09:06 Відповісти
треба бути не зповна розуму, що би повірити змії...
мабуть ми не зповна...
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14.09.2023 09:08 Відповісти
Треба було рік тому це робити, спекуляції тоді не було б такої
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14.09.2023 07:36 Відповісти
Ви розумієте,вони не можуть зрозуміть ,як людина може буть такою цинічною та паскудною , у них інший рівень розвитку. Через півтора року зрозуміли
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14.09.2023 09:07 Відповісти
назва команди ФК Пентагон
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14.09.2023 07:49 Відповісти
"оман кітень-19"
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14.09.2023 07:57 Відповісти
*квітень звичайно....
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14.09.2023 08:04 Відповісти
От і добре. І хай наші корупціонери првернуть те, що вкрали.
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14.09.2023 08:02 Відповісти
Скільки допомоги, накінець, попаде безпосередньо на фронт. Збереже життя захисників. Щодо довіри-недовіри - абсолютно правильний поступок !!! Що заслужили, те й маємо.
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14.09.2023 08:04 Відповісти
Дайте нам ФБР для контрооя над финансовыми потоками.
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14.09.2023 08:12 Відповісти
ключі від хати не треба?
шось в 19му була інша ріторіка...
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14.09.2023 08:17 Відповісти
Что, правда про якобы патриота отпавившего своих сыновей на запад вам не нравится?
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14.09.2023 10:33 Відповісти
Ну було б добре щоб наших слідчих замінили агенти ФБР, але ще неохідно суддів змінити.... хоча в штатах також є недобросовісні судді особливо в фінансових питаннях, але от фбр часто дотягують справи непогано....

Але цим слідчим ще буде необхідна рота охорони, щоб їх не замовили... Наші олігархи так просто від бюджету не відлипнуть
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14.09.2023 09:45 Відповісти
В американских судах приговоры,разворовывают то средства американских налогоплательщиков,с них законы,следствие и суд,все логично.
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14.09.2023 10:28 Відповісти
зовсім у дерьмака кепські справи.
посипалась вся піраміда.
а так все гарно йшло. навіть мрії про другий термін, десь грілися.
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14.09.2023 08:17 Відповісти
буданов пішло на аспірантуру-політолога,
на вечірній на діплом....
генарал-лейтенант вже місячні курси маршалів скінчив - пішов на тиждневі - політологів, вечірні 🤣
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14.09.2023 08:38 Відповісти
а так це Україна Хаймерси на США недопоставила тому,
що кацапня напала на США і тому, що США не готувалися до війни,
а ******* на дорогах і взагалі всim шо бачили зелені очі?
Україна поставте в США Атакамси?
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14.09.2023 09:20 Відповісти
Ми бачимо, як США готувалась, що боїться заступитися і за Польщу і за Румунію.
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14.09.2023 09:23 Відповісти
давіда - як може сліпий бачіти?
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14.09.2023 09:25 Відповісти
і тим хто звали кацапню і самої кацапні - всім вам буде квінзда без жалю, давіда... - така вже ваша шахрарська доля....
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14.09.2023 09:36 Відповісти
По перше у штатів свої фінансові інтереси і вони нам нічого не винні.... також не винні ні Польщі ні Румунам.... треба свою сильну армію а не дивитись щоб хтось все робив за тебе

Тому що неможливо допомогти країні яка не готувалась до війни абсолютно, і це при накопиченні ворожих військ на кордоні та багатьох попереджень від того же США...

А ще країні яка погрязла під час війни з таким ворогом в корупції, і ще гірше в розкраданні західної допомоги
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14.09.2023 09:52 Відповісти
Країна вже 30 років тоне в корупції. А ти думав під час війни корупція магічним чином зникне? Та під час війни завжди в будь-якій країні корупція розквітає буйним цвітом!
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14.09.2023 12:54 Відповісти
Ну я не курив історію позашколою, тому приклад країни де була війна за незалежність на її території і корупціонерів не розстрілювали....
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14.09.2023 13:49 Відповісти
Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов. Джерело:

Пентагон переоценил стоимость помощи Украине с февраля 2022 года на более чем $6 млрд
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/20/7407760/
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14.09.2023 10:11 Відповісти
 
 