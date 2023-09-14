УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11668 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 866 23

Міноборони РФ заявило, що українські морські дрони знову атакували патрульний корабель "Сергій Котов"

катер,безекіпажний

Міністерство оборони Росії стверджує, що рано вранці в четвер українські морські дрони знову атакували російський корабель у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

"Близько 5 години ранку п'ять безекіпажних катерів спробували атакувати в морі патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов", але були знищені", - йдеться в повідомленні.

Раніше міноборони РФ, після серії вибухів у районі Євпаторії в Криму, заявило, що над Кримом було збито 11 безпілотників-камікадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами

Автор: 

Крим (14127) Чорноморський флот рф (621) Міноборони рф (701)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Патерь нєт, но єсть ньюансьі
показати весь коментар
14.09.2023 07:58
+8
Це значить що робити будь-які висновки ми не можимо так як інформації не маємо а ті що цю інформацію мають можуть зробити висновки і без нас, а якщо вважаєш що ні то дуй в Україну і пропонуй свої аналітичні послуги.
показати весь коментар
14.09.2023 08:19
+7
Даже если не попали, то цена за риски резко возрастает. Особенно для Новороссийской нефти.
За неделю с 14 по 20 августа из крупнейшего черноморского порта РФ вышел лишь один танкер, а объемы экспорта рухнули до 100 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.
Неделей ранее порт отправил три танкера, а в первые семь дней августа - пять судов. На них находилось 300 и 500 тысяч баррелей соответственно. При этом в июне из Новороссийска вывозили до 600-800 тысяч баррелей
Премия за военный риск была увеличена с 1% стоимости груза до 1,20-1,25%, сообщили трейдеры. Повышение стоимости означает, что каждый рейс будет стоить дороже на 200 000 долларов за один танкер Suezmax
показати весь коментар
14.09.2023 08:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Good Job
показати весь коментар
14.09.2023 07:56 Відповісти
Я так розумію,що "їхні новини "публікуються тут,щоб....
показати весь коментар
14.09.2023 07:57 Відповісти
Патерь нєт, но єсть ньюансьі
показати весь коментар
14.09.2023 07:58 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2023 09:17 Відповісти
Тільки японці не знищили Перл -Хабор - понадкусували то та а зїсти ніт ( + десерт в вигляді авіаносців був відсутній).
показати весь коментар
14.09.2023 11:40 Відповісти
"Алексей Скотов"
показати весь коментар
14.09.2023 08:00 Відповісти
Ранішня побудка
показати весь коментар
14.09.2023 08:01 Відповісти
Если кассабы как всегда врут, то это одно дело. Но если уроды действительно уничтожили все морские дроны, то похоже что эти дроны не слишком эффективны. Мы видели буквально пару случаев когда они куда-то попадали. А, если верить парашной прессе, то большей частью они уничтожаются. Значит ли это что возможно воздушные дроны были бы более эффективны в борьбе с флотом орков?
показати весь коментар
14.09.2023 08:06 Відповісти
Це значить що робити будь-які висновки ми не можимо так як інформації не маємо а ті що цю інформацію мають можуть зробити висновки і без нас, а якщо вважаєш що ні то дуй в Україну і пропонуй свої аналітичні послуги.
показати весь коментар
14.09.2023 08:19 Відповісти
До чого така агресія? Чим людина неправа?
показати весь коментар
14.09.2023 08:48 Відповісти
Мій коментар і вказує в чому людина неправа, а саме в тому що робить якісь припущення немаючи достатньо інформації, про що людина прямо і пише в ось цій фразі" Если кассабы как всегда врут..." А агресії жодної немає є звертання на ти і пропозиція приїхати в Україну і допомогти планувати удари.
показати весь коментар
14.09.2023 09:08 Відповісти
Кацапы их "убивают", но только часть. Вторая часть, таки, делает свою работу. И потому надо продолжать, обязательно. Это должно дать эффект в комплексе с другими средствами. Только это будет долго и сколько будет терпения у Запада мы не знаем. А пока надо делать то, что делают.
показати весь коментар
14.09.2023 08:19 Відповісти
Если дроны использовать неэффективно, то они становятся неэффективными.
Например: - если эти пять дронов запустить по одному, с интервалом во времени, то шанс их уничтожить возрастает, так как все скорострельные средства поражения корабля будут иметь возможность вести огонь по одной цели.
показати весь коментар
14.09.2023 08:28 Відповісти
Иксперд вылез.
показати весь коментар
14.09.2023 08:41 Відповісти
Подивись, що сьогодні під Євпаторією було. Думаю, дрони виявилися 'очєнь ефєктівни'. Влупили там, де треба - мені особисто сподобалось, бо знаю, що там живе парочка zомбованих рашистів. Крім того, там військові частини, локатори, антени.
показати весь коментар
14.09.2023 08:52 Відповісти
Если верить парашной прессе, то они ещё в марте 2022 окружили и уничтожили. По факту - второй месяц ипутся за Синьківку...
Давай без этой херни.
показати весь коментар
14.09.2023 08:11 Відповісти
Даже если не попали, то цена за риски резко возрастает. Особенно для Новороссийской нефти.
За неделю с 14 по 20 августа из крупнейшего черноморского порта РФ вышел лишь один танкер, а объемы экспорта рухнули до 100 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.
Неделей ранее порт отправил три танкера, а в первые семь дней августа - пять судов. На них находилось 300 и 500 тысяч баррелей соответственно. При этом в июне из Новороссийска вывозили до 600-800 тысяч баррелей
Премия за военный риск была увеличена с 1% стоимости груза до 1,20-1,25%, сообщили трейдеры. Повышение стоимости означает, что каждый рейс будет стоить дороже на 200 000 долларов за один танкер Suezmax
показати весь коментар
14.09.2023 08:16 Відповісти
Сподіваюсь,що скоро цій котярі відірвуть яйця разом з хвостом.
показати весь коментар
14.09.2023 08:26 Відповісти
Правильно, нефік кацапсячим коритам по морю шаритись
показати весь коментар
14.09.2023 08:31 Відповісти
гойда!
показати весь коментар
14.09.2023 08:31 Відповісти
Живите теперя с єнтим... - Это шо, для козлорылых сдача Бахмута трагедия всекокацапского масштаба?
показати весь коментар
14.09.2023 14:02 Відповісти
...вранье мокшанских...Если бы атаковали,это корыто полыхало бы ясным пламенем...
показати весь коментар
14.09.2023 09:43 Відповісти
У страху очи великі! Певно, знов прийняли кілька дельфінів за морські дрони, а пару чайок - за безпілотники! Пити треба меньше (навіть з переляку)! Може, тоді й фауна не постраждає.
показати весь коментар
14.09.2023 11:46 Відповісти
 
 