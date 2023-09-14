Міноборони РФ заявило, що українські морські дрони знову атакували патрульний корабель "Сергій Котов"
Міністерство оборони Росії стверджує, що рано вранці в четвер українські морські дрони знову атакували російський корабель у Чорному морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.
"Близько 5 години ранку п'ять безекіпажних катерів спробували атакувати в морі патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов", але були знищені", - йдеться в повідомленні.
Раніше міноборони РФ, після серії вибухів у районі Євпаторії в Криму, заявило, що над Кримом було збито 11 безпілотників-камікадзе.
Топ коментарі
+11 Sergei M #570318
показати весь коментар14.09.2023 07:58
+8 Люба Бусько
показати весь коментар14.09.2023 08:19
+7 Alik Krass
показати весь коментар14.09.2023 08:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Например: - если эти пять дронов запустить по одному, с интервалом во времени, то шанс их уничтожить возрастает, так как все скорострельные средства поражения корабля будут иметь возможность вести огонь по одной цели.
Давай без этой херни.
За неделю с 14 по 20 августа из крупнейшего черноморского порта РФ вышел лишь один танкер, а объемы экспорта рухнули до 100 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.
Неделей ранее порт отправил три танкера, а в первые семь дней августа - пять судов. На них находилось 300 и 500 тысяч баррелей соответственно. При этом в июне из Новороссийска вывозили до 600-800 тысяч баррелей
Премия за военный риск была увеличена с 1% стоимости груза до 1,20-1,25%, сообщили трейдеры. Повышение стоимости означает, что каждый рейс будет стоить дороже на 200 000 долларов за один танкер Suezmax