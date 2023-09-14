Міноборони РФ заявило, що українські морські дрони знову атакували патрульний корабель "Сергій Котов"

Міністерство оборони Росії стверджує, що рано вранці в четвер українські морські дрони знову атакували російський корабель у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

"Близько 5 години ранку п'ять безекіпажних катерів спробували атакувати в морі патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов", але були знищені", - йдеться в повідомленні.

Раніше міноборони РФ, після серії вибухів у районі Євпаторії в Криму, заявило, що над Кримом було збито 11 безпілотників-камікадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами