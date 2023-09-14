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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 270 970 осіб (+620 за добу), 4599 танків, 5944 артсистеми, 8810 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 270 970 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 270970 (+620) осіб,

танків - 4599 (+15) од,

бойових броньованих машин - 8810 (+18) од,

артилерійських систем - 5944 (+42) од,

РСЗВ - 769 (+3) од,

засоби ППО - 517 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4697 (+47),

крилаті ракети - 1455 (+0),

кораблі /катери - 20 (+1) од,

підводні човни  - 1 (+1) од

автомобільної техніки та автоцистерн - 8458 (+14) од,

спеціальна техніка - 889 (+5).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони під час наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмуту, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 270 970 осіб (+620 за добу), 4599 танків, 5944 артсистеми, 8810 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) ліквідація (3859) знищення (7142)


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Топ коментарі
+38
Молодці. Додали ще підводні човни
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14.09.2023 08:23
+25
Минув 3490 день москальсько-української війни.
97!! одиниць техніки та 620! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 33!!! та 14!!! логістика.
Окремим пунктом БДК, а ще більш окремим підводний човен )) Орки вчора в захваті від наших ударів, ЗСУ затмили приїзд Кімча.
Хороший врожай.
Рахунок ППО спецтехніка - 0:5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 270 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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14.09.2023 08:59
+21
Оце супер!!!Намолотили кацапні знатно!!!
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14.09.2023 08:24
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Молодці. Додали ще підводні човни
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14.09.2023 08:23 Відповісти
Вікі вже помітила як знищений підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону»
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14.09.2023 08:38 Відповісти
Оце супер!!!Намолотили кацапні знатно!!!
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14.09.2023 08:24 Відповісти
З артою непогано -- по кожен гатять по Херсонщині Марганцю Нікополю
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14.09.2023 08:26 Відповісти
З артою взагалі то рекорд 45 одиниць (42+3)
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14.09.2023 08:40 Відповісти
З`явився перший підводний човен, хоча першим був крейсер "масква"
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14.09.2023 08:34 Відповісти
Першим підводним човном був Підмосковье
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14.09.2023 08:50 Відповісти
То наші хлопці йому статут змінили - перший у світі аналоговнєтний підводний крейсер - нехай пишаються.
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14.09.2023 08:54 Відповісти
Нова рубрика, "підводні човни". Значить, надіються на продовження .
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14.09.2023 08:35 Відповісти
Гибнут, как диды. Диды погибали
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14.09.2023 08:38 Відповісти
Взагалі то в графі кораблі і катери помилка. Не 1, а 2. Забули про катер "Тунец". Порахували десантний корабель "Минск".
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14.09.2023 08:54 Відповісти
"Тунця" зарахували, він був дев'ятнадцятим.
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14.09.2023 09:47 Відповісти
Вчора був ще один "Тунець"!
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14.09.2023 11:49 Відповісти
Тому що його нема тут ))
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14.09.2023 10:10 Відповісти
"Тунець"- то човен.
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14.09.2023 10:11 Відповісти
Надводний.
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14.09.2023 10:13 Відповісти
Минув 3490 день москальсько-української війни.
97!! одиниць техніки та 620! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 33!!! та 14!!! логістика.
Окремим пунктом БДК, а ще більш окремим підводний човен )) Орки вчора в захваті від наших ударів, ЗСУ затмили приїзд Кімча.
Хороший врожай.
Рахунок ППО спецтехніка - 0:5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 270 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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14.09.2023 08:59 Відповісти
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14.09.2023 09:02 Відповісти
... а підводний човен?
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14.09.2023 12:41 Відповісти
Відніс до кораблів, треба картинку переробляти. Я не фотошопер, але спробую пізніше. Не маю часу ))
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14.09.2023 12:49 Відповісти
Єдині ранкові приємні новини це як наші славні ЗСУ знищують ворога в живій силі і техніці. Слава ЗСУ !
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14.09.2023 08:59 Відповісти
Це капець, країна без флоту розносить флот сміхдержави на друзки. 🤣
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14.09.2023 09:15 Відповісти
Зараз пропагандони заявлять що знищення стільки арти - це хитра багатоходівка, щоб кім винь сунь дав її побільше.
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14.09.2023 09:44 Відповісти
Кількість перелопаченого залізяччя просто вражає 👍🏼
молодці наші захисники 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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14.09.2023 10:02 Відповісти
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14.09.2023 10:10 Відповісти
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14.09.2023 10:11 Відповісти
+
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14.09.2023 12:43 Відповісти
Подлодка!!! Красавцы!!!
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14.09.2023 11:42 Відповісти
А в касабів закінчують всякі там урали і камази(тільки+14). Скоро треба буде вводити графу гужовий військовий транспорт. Правда, ці ординці почнуть коней їсти...
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14.09.2023 18:20 Відповісти
Завтра має бути зарахований євпаторійський Тріумф (С-400)!
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14.09.2023 19:23 Відповісти
 
 