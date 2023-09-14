Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 270 970 осіб (+620 за добу), 4599 танків, 5944 артсистеми, 8810 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 270 970 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 270970 (+620) осіб,

танків - 4599 (+15) од,

бойових броньованих машин - 8810 (+18) од,

артилерійських систем - 5944 (+42) од,

РСЗВ - 769 (+3) од,

засоби ППО - 517 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4697 (+47),

крилаті ракети - 1455 (+0),

кораблі /катери - 20 (+1) од,

підводні човни - 1 (+1) од

автомобільної техніки та автоцистерн - 8458 (+14) од,

спеціальна техніка - 889 (+5).

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