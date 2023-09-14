Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 270 970 осіб (+620 за добу), 4599 танків, 5944 артсистеми, 8810 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 270 970 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 270970 (+620) осіб,
танків - 4599 (+15) од,
бойових броньованих машин - 8810 (+18) од,
артилерійських систем - 5944 (+42) од,
РСЗВ - 769 (+3) од,
засоби ППО - 517 (+0) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4697 (+47),
крилаті ракети - 1455 (+0),
кораблі /катери - 20 (+1) од,
підводні човни - 1 (+1) од
автомобільної техніки та автоцистерн - 8458 (+14) од,
спеціальна техніка - 889 (+5).
Топ коментарі
+38 Олександр Юр #550990
показати весь коментар14.09.2023 08:23
+25 Qq Qqq #455433
показати весь коментар14.09.2023 08:59
+21 Wasyl Worobec
показати весь коментар14.09.2023 08:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону»
97!! одиниць техніки та 620! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 33!!! та 14!!! логістика.
Окремим пунктом БДК, а ще більш окремим підводний човен )) Орки вчора в захваті від наших ударів, ЗСУ затмили приїзд Кімча.
Хороший врожай.
Рахунок ППО спецтехніка - 0:5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 270 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
молодці наші захисники 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️