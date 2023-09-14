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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти вночі з артилерії обстріляли село Херсонської області, загинула дитина. ФОТОрепортаж

14 вересня 2023 року після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми, несумісні із життям, зазнав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його брат 13 років", - йдеться в повідомленні.

Також поранення дістали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

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За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби російські військові здійснили 82 обстріли області, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Херсонському районі.

Окупанти вночі з артилерії обстріляли село Херсонської області, загинула дитина 01
Окупанти вночі з артилерії обстріляли село Херсонської області, загинула дитина 02
Окупанти вночі з артилерії обстріляли село Херсонської області, загинула дитина 03
Окупанти вночі з артилерії обстріляли село Херсонської області, загинула дитина 04

Автор: 

Херсон (3332) Офіс Генпрокурора (3239) Херсонська область (5704)


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14.09.2023 08:41 Відповісти
Кари, московитам *****, страшної кари!
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14.09.2023 08:43 Відповісти
Прокляття на всіх росіян на планеті навічно.
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14.09.2023 08:51 Відповісти
Господи покарай всих, хто вбиває наш народ! Амінь!
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14.09.2023 08:53 Відповісти
Підари кончені. Ненавиджу їх.
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14.09.2023 10:19 Відповісти
підари прокляті !!!
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14.09.2023 13:26 Відповісти
Ось так рашиські варвари вбивають дітей ,що б ви виздихали кацапи ,ось такий він "русский мир" горіть ви пропадом.
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14.09.2023 14:36 Відповісти
 
 