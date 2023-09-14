Окупанти вночі з артилерії обстріляли село Херсонської області, загинула дитина. ФОТОрепортаж

14 вересня 2023 року після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми, несумісні із життям, зазнав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його брат 13 років", - йдеться в повідомленні.

Також поранення дістали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував із безпілотника Зміївку на Херсонщині, поранено волонтерку та місцеву жительку

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби російські військові здійснили 82 обстріли області, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Херсонському районі.







