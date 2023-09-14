Протягом доби окупанти завдали ударів по 3 районах Харківської області, обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонних районів

Російські загарбники минулої доби завдали авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів та нанесли понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі близько 22:40 окупанти обстріляли центр м. Вовчанськ. Була зруйнована адмінбудівля. За попередньою інформацією, обстріл артилерією 152-го калібру. О 01:25 у смт. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в адмінбудівлі, 1 приватний житловий будинок, 1 двоповерховий житловий будинок, 4 легкових автомобілі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

О 17:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл с.Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми.

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