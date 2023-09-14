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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом доби окупанти завдали ударів по 3 районах Харківської області, обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонних районів

харківщина

Російські загарбники минулої доби завдали авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів та нанесли понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі близько 22:40 окупанти обстріляли центр м. Вовчанськ. Була зруйнована адмінбудівля. За попередньою інформацією, обстріл артилерією 152-го калібру. О 01:25 у смт. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в адмінбудівлі, 1 приватний житловий будинок, 1 двоповерховий житловий будинок, 4 легкових автомобілі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

О 17:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл с.Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог бив із артилерії та мінометів по цивільній інфраструктурі прикордоння. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28228) Харківщина (6054)


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-А в ответ тишина. Отъ*битесь от нас - нам и так не*уёво!! ( песня на мотив В.Высоцкого про команду Зеленского) (сам придумал)
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14.09.2023 10:05 Відповісти
 
 