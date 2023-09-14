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Велика Британія передала Україні важкі БпЛА Malloy, які можуть перевозити снаряди та зброю

бпла,malloy

Партію важких безпілотників Malloy передала Велика Британія Україні.

Про це повідомили у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві зазначили, що ці дрони можуть перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту – вони транспортують вагу до 180 кг на відстань 70 км і мають високий рівень автоматизації.

 Malloy самостійно злітають та приземляються, мають здатність слідувати запрограмованому маршруту у поганих погодних умовах.

Британський літальний апарат має вісім пропелерів та вісім роторів у чотирьох місцях. Це дозволяє йому підтримувати стабільний політ, навіть якщо один із пропелерів вийшов з ладу.

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Автор: 

безпілотник (4101) Велика Британія (5549) допомога (8294)


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Топ коментарі
+9
"Звичайний" транспортний дрон - з жиру бісяться.
Сподіваюсь "кулібіни" зможуть пристосувати його для бомбометання.
180 кг вибухівки, це вам не Мавік з іграшковою гранаткою.
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14.09.2023 09:12
+7
Очень круто, а может и раненных с поля боя увезти!
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14.09.2023 09:42
+4
Мавік на стероїдах)
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14.09.2023 09:23
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Летят перелетные птицы.....
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14.09.2023 09:12 Відповісти
"Звичайний" транспортний дрон - з жиру бісяться.
Сподіваюсь "кулібіни" зможуть пристосувати його для бомбометання.
180 кг вибухівки, це вам не Мавік з іграшковою гранаткою.
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14.09.2023 09:12 Відповісти
це в першу чергу !
якщо така пташка серне 180 кг на опорник кацапів, то від нього мало що залишиться
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14.09.2023 09:53 Відповісти
Що робити з РЕБ? До того ж цей дрон не буде непомітний, а через свої розміри буде уразливий для мисливців на дрони та стрілецікої зброї.
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14.09.2023 11:59 Відповісти
Яке реб якщо він летить собі тихенько по заданому маршрутові . Які мисливці на дронів якщо його завдання доставити щось із тилу на передову , самі собі збивати будемо , як минулого року Байрактар над Києвом ? Це не ударний дрон - тяглова конячка для тилу ((
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14.09.2023 12:53 Відповісти
то я і пояснюю глядачам відосиків про сброси, що цей дрон - вантажний, а переробка його в бомбардувальник - дурна думка. Але ж перероблять!
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14.09.2023 13:31 Відповісти
Дійсно, "з жиру бісяться" - а ти спробуй доставити воду під обстрілом. А пити хочеться. Дуже! Так само і БК, бо о, як дивно, зброя стріляє доти, поки є БК! Скінчилося БК, можеш сміливо складати лапки.
Щодо переробки в бомбардувальник, то такі фантазії виникають лише при перегляді відео. Ефективність і живучисть дронів десь на рівні 10-25%.
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14.09.2023 11:57 Відповісти
Кажеш "бісяться із жиру " ? (( Цей дрон може за хвилини пораненого евакуювати у тил , , боєкомплект на передову доставити або іще щось нагально потрібне , тебе це не влаштовує , краще як військові на власному горбу під обстрілом ? ((
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14.09.2023 12:56 Відповісти
Особливо ТМ ками
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14.09.2023 13:14 Відповісти
А если на него присобачить ПТРК или ПЗРК будет маленький беспилотный вертолет
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14.09.2023 09:16 Відповісти
Для цього існує версія т150 (гп 68 кг) ЗСУ їх вже застосовує.
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14.09.2023 13:20 Відповісти
Мавік на стероїдах)
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14.09.2023 09:23 Відповісти
Если у них такой Малой, то какой у них Большой???
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14.09.2023 12:55 Відповісти
Десь такий)
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14.09.2023 13:15 Відповісти
Заверните два - берем!! 👌
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14.09.2023 13:17 Відповісти
Будєм всєх бомбіть.
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14.09.2023 09:25 Відповісти
Очень круто, а может и раненных с поля боя увезти!
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14.09.2023 09:42 Відповісти
В засіб пересування такого розміру, реально поцілити зі стрілецької зброї
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14.09.2023 10:07 Відповісти
Вночі?
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14.09.2023 10:14 Відповісти
вночі нереально
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14.09.2023 10:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CnJXstiZFkU&t=16s
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14.09.2023 10:10 Відповісти
Жаль що тільки на 70 км, а то можна було б кілька підстанцій в бнр, внр чи кнр розфігачити десь ближче до зими
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14.09.2023 10:16 Відповісти
Мені здається що 70 км це відстань в один кінець. Якщо дрону тре повертатися то відповідно відстань у два рази менше
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14.09.2023 10:44 Відповісти
можна не 180 кг грузу, а замінити 50кг на акуми. бімба в 130 кіло тож непогано. головне це реб і зв"язок
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14.09.2023 11:46 Відповісти
Здуру можна і козу трахнути , деякі ідіоти це практикують (( Це транспортний дрон для роботи у власному тилу ,використовувати його як ударний те саме , що патріотом збивати іранські шахеди ((
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14.09.2023 13:00 Відповісти
 
 