Велика Британія передала Україні важкі БпЛА Malloy, які можуть перевозити снаряди та зброю
Партію важких безпілотників Malloy передала Велика Британія Україні.
Про це повідомили у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
В оборонному відомстві зазначили, що ці дрони можуть перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту – вони транспортують вагу до 180 кг на відстань 70 км і мають високий рівень автоматизації.
Malloy самостійно злітають та приземляються, мають здатність слідувати запрограмованому маршруту у поганих погодних умовах.
Британський літальний апарат має вісім пропелерів та вісім роторів у чотирьох місцях. Це дозволяє йому підтримувати стабільний політ, навіть якщо один із пропелерів вийшов з ладу.
Топ коментарі
+9 Small Jerboa
показати весь коментар14.09.2023 09:12
+7 Евгений Дюков #562479
показати весь коментар14.09.2023 09:42
+4 Олег Квиташ
показати весь коментар14.09.2023 09:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюсь "кулібіни" зможуть пристосувати його для бомбометання.
180 кг вибухівки, це вам не Мавік з іграшковою гранаткою.
якщо така пташка серне 180 кг на опорник кацапів, то від нього мало що залишиться
Щодо переробки в бомбардувальник, то такі фантазії виникають лише при перегляді відео. Ефективність і живучисть дронів десь на рівні 10-25%.