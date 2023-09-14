Велика Британія передала Україні важкі БпЛА Malloy, які можуть перевозити снаряди та зброю

Партію важких безпілотників Malloy передала Велика Британія Україні.

Про це повідомили у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві зазначили, що ці дрони можуть перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту – вони транспортують вагу до 180 кг на відстань 70 км і мають високий рівень автоматизації.

Malloy самостійно злітають та приземляються, мають здатність слідувати запрограмованому маршруту у поганих погодних умовах.

Британський літальний апарат має вісім пропелерів та вісім роторів у чотирьох місцях. Це дозволяє йому підтримувати стабільний політ, навіть якщо один із пропелерів вийшов з ладу.

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