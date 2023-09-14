"Демініціативи" про опитування щодо Зеленського та корупції: Якщо президент призначає міністрів та голів ВА, то він і несе відповідальність
У Фонді "Демініціативи" пояснили, чому вважають питання про рівень відповідальності президента за корупцію в уряді та військових адміністраціях максимально коректним.
Про це заявив виконавчий директор Фонду Петро Бурковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Зараз у нас воєнний стан в країні, президент згідно з Конституцією, законодавством є Верховним Головнокомандувачем і він очолює виконавчу владу. Коли призначаються міністри, Верховна Рада фактично формально лише затверджує рішення про звільнення і призначення міністра. Так, як це було з міністром оборони нещодавно, було рішення що відставка, в парламенті ніхто не ставив під сумнів, ніхто не ставив запитань, чому один міністр іде, а інший призначається, тобто не відбувалося навіть розбору кандидатур", - наголосив він.
Бурковський зазначив, що так було щодо інших міністрів, яких президент звільнив після початку повномасштабної агресії.
"Тому, що це його повноваження як Верховного Головнокомандувача. Те саме з військовими адміністраціями. Їх призначає президент. То хто ж несе відповідальність за цих людей і їхні вчинки? Ми не поставили питання корупція і крапка. Корупція в уряді і військових адміністраціях. Формулювання максимально конкретне. Людей питають чи несе президент пряму відповідальність в уряді та військових адміністраціях, які напряму йому підпорядковані, це його відповідальність", - пояснив він.
Він звернув увагу, що молодь віком 18-20 років менш критично реагує на це питання, ніж люди старшого віку. Водночас найбільше респондентів повністю або скоріше погодилися з твердженням, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях у Запорізькій, Харківській і Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, раніше було оприлюднено дані опитування, згідно з якими 78% українців вважають, що Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає опитування маніпулятивним.
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та яка в голові у тих які за Вавку проголосували.
получітє-распішитєсь
особисто мене коробить навіть від "Царь-хліб" в супермаркетах
А це чия "абізяна" ?
Нова Епоха же!
Дякую, дуже дякую!
Світлана Білуник:
Націоналізація каналів Медведчука відбулась з метою порятунку власних рейтингів, які котились в прірву. А націоналізація виробничих активів Медведчука відбулась з метою перерозподілу активів від не зовсім своїх до на 100% СВОЇХ. Але в очах легковірних рейдер Зеленський супер патріот.
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Видалений допис Юрія Ніколова:
Я реально не думав що так можна. На очах у всіх у розпал війни тупо вкрасти у держави один з найцінніших активів Медведчука - 40 гектарів на березі Дніпра.
Уявляєте на скільки мільярдів там можна надбудувати житлових мурашників?
Історія така. 2022 рік, Медведчук зрадник, підарешт його! Всі читають прес-релізи ДБР і Генпрокуратури, радуюцця торжеству
справедливості і рішенню суду про накладення
арешту на його активи. Але по закону треба, щоб
для виконання цього рішення суду слідчий або прокурор ніжками пішли в виконавчу службу і наклали вже той арешт. Вгадайте з з одного разу - чи пішли татарівські правоохоронці накладати
той арешт?
Правильно-ніт! Не пішли…
І завдяки цьому частку Медведчука, його посіпаки Козака і ОПЗЖшника Столара у цій фірмі на себе переписав бізнесмен Валерій Міщенко. Його партнеркою є Людмила Міщенко. Це теща Саркіза Саркісяна, який є близьким товаришем Татарова, який з Офісу президента і курує ДБР.
Ще раз. Татарівські силовики на очах у всієї України злили землю оточенню Татарова. Прямо коли рашисти були повсюду. Як там у класика - «Зеленський не відповідає за побутову корупцію в Україні»? Тобто 40 гектарів в Києві за участі заступника Єрмака - це щось таке дрібне як 100 гривень лікарю?
- звичайне зелайно, а лайно не проклинають.
А ще ж Подоляк обісрав етнічних індусів та ООН. От цікаві зустрічі чекають ЗЄ з топ-менеджментом Госдепу та в ООН.
То виходить, що у 2019 ЗЄ отримав Україну без корупції і три роки ростив та плекав корупцію.
Зеленський ОСОБИСТО відповів, що не буде його звільняти.
Ну яка ж це голова? дупа звичайна! Як і вся партія покидьків та дурнів з "клікухой" слуга народу.
Більшість у партії президента, так що він і слуги персонально відповідають за корупцію і провалену підготовку до війни, що призвела до десятки тисяч загиблих цивільних і військових 🤬
- час коли у всьому були винні парахабіти вже минув