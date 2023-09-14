"Демініціативи" про опитування щодо Зеленського та корупції: Якщо президент призначає міністрів та голів ВА, то він і несе відповідальність

У Фонді "Демініціативи" пояснили, чому вважають питання про рівень відповідальності президента за корупцію в уряді та військових адміністраціях максимально коректним.

Про це заявив виконавчий директор Фонду Петро Бурковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Зараз у нас воєнний стан в країні, президент згідно з Конституцією, законодавством є Верховним Головнокомандувачем і він очолює виконавчу владу. Коли призначаються міністри, Верховна Рада фактично формально лише затверджує рішення про звільнення і призначення міністра. Так, як це було з міністром оборони нещодавно, було рішення що відставка, в парламенті ніхто не ставив під сумнів, ніхто не ставив запитань, чому один міністр іде, а інший призначається, тобто не відбувалося навіть розбору кандидатур", - наголосив він.

Бурковський зазначив, що так було щодо інших міністрів, яких президент звільнив після початку повномасштабної агресії.

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"Тому, що це його повноваження як Верховного Головнокомандувача. Те саме з військовими адміністраціями. Їх призначає президент. То хто ж несе відповідальність за цих людей і їхні вчинки? Ми не поставили питання корупція і крапка. Корупція в уряді і військових адміністраціях. Формулювання максимально конкретне. Людей питають чи несе президент пряму відповідальність в уряді та військових адміністраціях, які напряму йому підпорядковані, це його відповідальність", - пояснив він.

Він звернув увагу, що молодь віком 18-20 років менш критично реагує на це питання, ніж люди старшого віку. Водночас найбільше респондентів повністю або скоріше погодилися з твердженням, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях у Запорізькій, Харківській і Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено дані опитування, згідно з якими 78% українців вважають, що Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає опитування маніпулятивним.

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