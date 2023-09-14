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"Демініціативи" про опитування щодо Зеленського та корупції: Якщо президент призначає міністрів та голів ВА, то він і несе відповідальність

бурковський

У Фонді "Демініціативи" пояснили, чому вважають питання про рівень відповідальності президента за корупцію в уряді та військових адміністраціях максимально коректним.

Про це заявив виконавчий директор Фонду Петро Бурковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Зараз у нас воєнний стан в країні, президент згідно з Конституцією, законодавством є Верховним Головнокомандувачем і він очолює виконавчу владу. Коли призначаються міністри, Верховна Рада фактично формально лише затверджує рішення про звільнення і призначення міністра. Так, як це було з міністром оборони нещодавно, було рішення що відставка, в парламенті ніхто не ставив під сумнів, ніхто не ставив запитань, чому один міністр іде, а інший призначається, тобто не відбувалося навіть розбору кандидатур", - наголосив він.

Бурковський зазначив, що так було щодо інших міністрів, яких президент звільнив після початку повномасштабної агресії.

Також читайте: Опитування щодо відповідальності президента за корупцію схоже на цілеспрямовану атаку, - віцепрем’єр Федоров

"Тому, що це його повноваження як Верховного Головнокомандувача. Те саме з військовими адміністраціями. Їх призначає президент. То хто ж несе відповідальність за цих людей і їхні вчинки? Ми не поставили питання корупція і крапка. Корупція в уряді і військових адміністраціях. Формулювання максимально конкретне. Людей питають чи несе президент пряму відповідальність в уряді та військових адміністраціях, які напряму йому підпорядковані, це його відповідальність", - пояснив він.

Він звернув увагу, що молодь віком 18-20 років менш критично реагує на це питання, ніж люди старшого віку. Водночас найбільше респондентів повністю або скоріше погодилися з твердженням, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях у Запорізькій, Харківській і Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено дані опитування, згідно з якими 78% українців вважають, що Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає опитування маніпулятивним.

Також читайте: КМІС про опитування щодо Зеленського та корупції: "Відповідальність" не означає "причетність"

Автор: 

Демініціативи (82) Зеленський Володимир (23689) корупція (4676) опитування (1925)


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Топ коментарі
+72
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14.09.2023 09:15
+69
Абсолютно разумное и правильное объяснение. Согласен
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14.09.2023 09:15
+63
зеленский назначает не только глав разных уровней, но и тех, кто будет барыгой или разбойником. Потому, опять же, абсолютная власть порождает абсолютную ответственность. Он это хотел, аж пищал. А физиономия сияла как Полярная звезда. И он получил что хотел. Но приходит время объясняться. И судя по тому, как полярная звезда тускнет, это ему не очень нравится.
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14.09.2023 09:19
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Вавка винна.
та яка в голові у тих які за Вавку проголосували.
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14.09.2023 09:13 Відповісти
хотіли царя ?
получітє-распішитєсь

особисто мене коробить навіть від "Царь-хліб" в супермаркетах
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14.09.2023 10:15 Відповісти
Ні, навіть Яник не мав стільки влади, як цей Гундосий сцарь
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14.09.2023 21:33 Відповісти
Бурковському РЕСПЕКТ ! Пояснив, зеленим хамам і підлабузникам ,хто головний корупціонер в Україні !
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14.09.2023 13:50 Відповісти
Не тяжко здогадатись для чого потвора узурповує владу та намагається керувати всіма гілками влади - для того, щоб красти!!!
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14.09.2023 19:16 Відповісти
Все вірно, Зе найголовніший корупціонер !!!
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14.09.2023 09:14 Відповісти
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14.09.2023 09:14 Відповісти
Какие жизнерадостные ****** в этой команде.
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14.09.2023 09:20 Відповісти
у цих клоунів і зараз, коли країна кров'ю захлинається, девіз "сміємося, значить не здаємося "
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14.09.2023 21:38 Відповісти
забрать сто тысяч у той сучки и отдать на дроны , а того гандона на фронт
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15.09.2023 06:19 Відповісти
Абсолютно разумное и правильное объяснение. Согласен
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14.09.2023 09:15 Відповісти
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14.09.2023 09:15 Відповісти
Не успел Подоляка обоср...ся с оценкой умст. развития китайцев , как тут же обгадился с толкованием опроса . Это касается всей попконюшной камарильи нашего вислючка.
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14.09.2023 09:18 Відповісти
В чем Подоляк был не прав? В оценке умственных способностей обезьяны, распквающей песни стоя по колено в крови мариупольцев ?
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14.09.2023 10:32 Відповісти
Упомянутая вами обезьяна не отождествляет всю нацию, также как и вы всю Украину, а он оскорбил всю нацию. У вас ума не хватает это понять?
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14.09.2023 10:58 Відповісти



А це чия "абізяна" ?
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14.09.2023 13:17 Відповісти
Абхазська. Це абхазська мавпочка. Я нацiоналiст i расист, якщо що.
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14.09.2023 14:55 Відповісти
А до чиєї думки більше прислуховується клован: до "абізяни" чи "падлюки" ?
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14.09.2023 17:16 Відповісти
До Дерьмака. Шо дерьмак скаже, то Нелох дела
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14.09.2023 21:29 Відповісти
Ольга, не брешіть - ватних націоналістів не існує... Ви - просто вата з зеленкуватим відливом
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14.09.2023 21:46 Відповісти
можете мені вказати, на якій саме хвилині подоляк критикував пєвічку? чи він просто тупо висрався ротом про дві нації, а пєвічка йому норм?
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14.09.2023 21:43 Відповісти
зеленский назначает не только глав разных уровней, но и тех, кто будет барыгой или разбойником. Потому, опять же, абсолютная власть порождает абсолютную ответственность. Он это хотел, аж пищал. А физиономия сияла как Полярная звезда. И он получил что хотел. Но приходит время объясняться. И судя по тому, как полярная звезда тускнет, это ему не очень нравится.
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14.09.2023 09:19 Відповісти
Чекайте на СБУ "в гості". Муха-ха.
Нова Епоха же!
Дякую, дуже дякую!
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14.09.2023 09:19 Відповісти
Вывсеврете! То их Порошенко подсунул Вове!

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14.09.2023 09:21 Відповісти
А рєзніков? рєзніков хіба не сексот Порошенко?
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14.09.2023 09:31 Відповісти
ні !!! він львівській євгрей, зі зе каманди ...
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14.09.2023 09:38 Відповісти
"вуйку добрий" не варто путати євреїв із жи2вою.
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14.09.2023 13:02 Відповісти
а я і не плутаю .... , з чого ви зробили висновок що плутаю ???
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14.09.2023 13:08 Відповісти
"справи" цього чоловіка на державній службі ,не є допустимі для євреїв.
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14.09.2023 13:11 Відповісти
зате допустимі для євгреїв ...
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14.09.2023 13:41 Відповісти
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14.09.2023 10:01 Відповісти
Подоляк працює на Порошенко!... Оце поворот!
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14.09.2023 10:43 Відповісти
всі, хто Бубі сероне в штанці - сексоти Пороха)))
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14.09.2023 21:51 Відповісти
зеленському хочеться мати абсолютну владу і при цьому ні за що не відповідати. хочеться лише аплодисментів, але так не буває, бо абсолютна влада це водночас і абсолютна відповідальність. І відповідати таки доведеться. Епоха "не на часі" добігає кінця і аплодисментів не буде.
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14.09.2023 09:21 Відповісти
Шуту насрать на владу, він навіть не розуміє, що це таке, йому аби постити відосики, а бидло рукоплескало
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14.09.2023 09:29 Відповісти
Для цього йому і потрібна абсолютна влада із тотальним контролем над ЗМІ, щоб ті не розказували про злочини його зграї.
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14.09.2023 09:53 Відповісти
воно породження, висер, жертва невдалого аборту кацапо-совка, єдине на що він здатен - мавпувати )(уйло і робити з України маленьку копії паРаші-мацковії !!! більше ні на що воно не здатно !!!

Світлана Білуник:
Націоналізація каналів Медведчука відбулась з метою порятунку власних рейтингів, які котились в прірву. А націоналізація виробничих активів Медведчука відбулась з метою перерозподілу активів від не зовсім своїх до на 100% СВОЇХ. Але в очах легковірних рейдер Зеленський супер патріот.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Видалений допис Юрія Ніколова:
Я реально не думав що так можна. На очах у всіх у розпал війни тупо вкрасти у держави один з найцінніших активів Медведчука - 40 гектарів на березі Дніпра.
Уявляєте на скільки мільярдів там можна надбудувати житлових мурашників?
Історія така. 2022 рік, Медведчук зрадник, підарешт його! Всі читають прес-релізи ДБР і Генпрокуратури, радуюцця торжеству
справедливості і рішенню суду про накладення
арешту на його активи. Але по закону треба, щоб
для виконання цього рішення суду слідчий або прокурор ніжками пішли в виконавчу службу і наклали вже той арешт. Вгадайте з з одного разу - чи пішли татарівські правоохоронці накладати
той арешт?
Правильно-ніт! Не пішли…
І завдяки цьому частку Медведчука, його посіпаки Козака і ОПЗЖшника Столара у цій фірмі на себе переписав бізнесмен Валерій Міщенко. Його партнеркою є Людмила Міщенко. Це теща Саркіза Саркісяна, який є близьким товаришем Татарова, який з Офісу президента і курує ДБР.

Ще раз. Татарівські силовики на очах у всієї України злили землю оточенню Татарова. Прямо коли рашисти були повсюду. Як там у класика - «Зеленський не відповідає за побутову корупцію в Україні»? Тобто 40 гектарів в Києві за участі заступника Єрмака - це щось таке дрібне як 100 гривень лікарю?



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14.09.2023 09:35 Відповісти
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14.09.2023 09:22 Відповісти
Це так у Порошенко було, а зєлєнскій нє вінаватий і всьо!
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14.09.2023 09:26 Відповісти
Тим більше, у Зеленського під рукою, є ним же внесений на розгляд ВР, генпрокурор.
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14.09.2023 09:26 Відповісти
Демініціатива - кляті порохоботи
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14.09.2023 09:29 Відповісти
А центр Разумкова, який разом із ними опитування робив?
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14.09.2023 10:26 Відповісти
Чому і ким кляті?
- звичайне зелайно, а лайно не проклинають.
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14.09.2023 12:13 Відповісти
бери вище: 78 відсотків - "кляті порохоботи "
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14.09.2023 21:55 Відповісти
Враховуючи, що це опитування замовляли Нідерланди, ЗЄ якраз є чим "похизуватися" у США. 😁
А ще ж Подоляк обісрав етнічних індусів та ООН. От цікаві зустрічі чекають ЗЄ з топ-менеджментом Госдепу та в ООН.
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14.09.2023 09:31 Відповісти
Для арахама: маніпуляції роблять в маніпуляціонному кабінету в лікарні. А це називається "глас народу".
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14.09.2023 09:31 Відповісти
Він збирає біля себе всю ригівську нечисть і ні за що не відповідає? Гарно влаштувався.
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14.09.2023 09:35 Відповісти
Доречі, ЗЄ та СН 3 роки кричали, що корупції в Україні нема, а тепер опитування кажуть, що є, ЗЄ в інтервью CNN сказав, що є.

То виходить, що у 2019 ЗЄ отримав Україну без корупції і три роки ростив та плекав корупцію.
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14.09.2023 09:36 Відповісти
Ви неправі, усе це робить єрмак і його оп. Так що Зе тут ні до чого - він тексти озвучує
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14.09.2023 09:36 Відповісти
для чого Україні президент? треба наймати актора для читання текстів з красивим голосом, то буде економічно вигідно для України.
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14.09.2023 12:08 Відповісти
він ще й величезні відкати з корупції отримує, а не просто з бумажки гундосить.
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14.09.2023 21:58 Відповісти
І не тільки міністрів чи голів ВА, а депутатів всіх рівнів, яких він завів до парламенту і у місцеву владу. Всі добре пам ятають як воно не показувало своєї команди, не розповідало про свою программу та про напрямки розвитку держави.
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14.09.2023 09:36 Відповісти
Саме так, його передвиборча тактика була побудована з метою обманути електорат. Кидаючи плебсу різні неоднозначні натяки на бігбордах, не були озвучені цілі перебування у владі та методи їх досягнення, а також не була озвучена позиція стосовно подій в Україні. Загалом зе і його команда це як картинка роршаха - мутна незрозуміла херня, яку, кожна група виборців наповнила власними нездійсненими очікуваннями.
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14.09.2023 09:58 Відповісти
Самое интересно, что многие из тех кто ранее обвинял Порошенко, который не имел такой власти, в "свинарчуках", в том что он несет ответственность за все... Теперь рассказывают что Зеленский не виноват, он же всего лишь Президент, он не может за все отвечать...
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14.09.2023 09:37 Відповісти
Час "какая разница" проходить ,він ще навіть не зрозумів що президент це не оплески ,а відповідальність і як можуть люди які були прихильниками ригів призначати радниками президента :подоляк ,шурма,татаров ітд ,то хто має відповідати ?
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14.09.2023 09:38 Відповісти
Судячи з попередніх "умозаключений" Зе він може абсолютно щиро не розуміти за,що він відповідає та взагалі навіщо йшов в президенти. Що його президентство принесло Україні крім лиха?
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14.09.2023 09:45 Відповісти
Критику не любить,майже,ніхто Але сьогоднішня влада особливо неадекватна коли її критикують Я розумію,що на раніше були авації( на сцені) ,але потрібно було готуватись і до критики Нажаль сьогоднішня влада тест цей не пройшла.
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14.09.2023 09:48 Відповісти
а як же "йа вам нічєвонєдолжєн"? ві нє панімаєтє. єто другоє
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14.09.2023 09:49 Відповісти
Я так і не зрозумів - він причетний до корупціє чи відповідальний за неї?
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14.09.2023 09:53 Відповісти
ОЧІЛЬНИК
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14.09.2023 22:01 Відповісти
Саме трагічне те,що підбором кадрів займається не він а його секретут в опу але крайньою буде "дупа" того хто ставить підпис.А це точно не офісні секретути.
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14.09.2023 09:55 Відповісти
І він також. Громадяни України зібрали необхідну кількість голосів під петицією про звільнення з Офісу Зеленського українофоба, підозрюваного у фінансових злочинах Татарова.
Зеленський ОСОБИСТО відповів, що не буде його звільняти.
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14.09.2023 10:02 Відповісти
Але зелені арахамії, федорови брешуть, маніпулюють, розказуючи плебсу про звичайну корупцію і непричетність до неї презедента.
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14.09.2023 09:58 Відповісти
А що це за виправдання, чи пояснення всього цього військовим станом? Чи може Зєлжнскій (Єрмак) до війни не призначали міністрів і очільників областей, перебравши на себе повноваження Верховної Ради і Кабінету Міністрів?
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14.09.2023 10:09 Відповісти
В Уукраїні за відповідає ОДНА особа і це ЗЕЛЕНСЬКИЙ!І хоч по факту Україною і править "регент Бірон" в особі Єрмака, відповідальність несе президент і це не обговорюється
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14.09.2023 10:22 Відповісти
Мля. ПАРАШЕНКА- барига клятий ВІНАВАТ!!!! І тільки він. А Бубочка, він такий хороший нічого не зна, такий чесний, такий патріотичний.... не спить і тільки про Україну думає. (мабуть думає - де що ще не зпі..зжено),,..))
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14.09.2023 18:55 Відповісти
После всем известных коррупционных скандалах , виновники этих скандалов НЕ наказаны , согласно действующего УК. Этот момент является показательным.
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14.09.2023 10:49 Відповісти
«Відповідальність - це та ціна, яку ми платимо за владу».© Сер Вінстон Черчилль.
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14.09.2023 10:56 Відповісти
Це у людей. А 73 дупоголових вважають, що зеленське гарне.
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14.09.2023 12:18 Відповісти
Вова зеленський занад то довго ходив під себе, щоб люди не почали казати про сморід який йде від нього 😁
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14.09.2023 12:02 Відповісти
оточив себе регіоналами украінофобами такий ре3ультат
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14.09.2023 12:12 Відповісти
Та він і сам такий же
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14.09.2023 22:04 Відповісти
Є надія що прочитавши це інтерв'ю зельць таки дізнається про свої посадові обов'язки та повноваження
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14.09.2023 12:12 Відповісти
Він таке не читає. Він слухає д'єрмака іК°.
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14.09.2023 18:03 Відповісти
"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія"
Ну яка ж це голова? дупа звичайна! Як і вся партія покидьків та дурнів з "клікухой" слуга народу.
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14.09.2023 12:16 Відповісти
С этой новостью всё понятно, Зеленский виноват в коррупции и должен нести ответственность, давайте следующую новость.👶
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14.09.2023 13:15 Відповісти
What?
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14.09.2023 13:56 Відповісти
Непонятливый?
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14.09.2023 14:20 Відповісти
Так іди читай слєдующую новость, чого ти тут їплом трясеш?
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14.09.2023 22:06 Відповісти
А СБУ уже приехала с обыском к Резникову?
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14.09.2023 13:47 Відповісти
Ні ! Вони будуть його захищати від розлюченого народу !
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15.09.2023 07:47 Відповісти
У нас парламентсько - президентська форма правління.
Більшість у партії президента, так що він і слуги персонально відповідають за корупцію і провалену підготовку до війни, що призвела до десятки тисяч загиблих цивільних і військових 🤬
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14.09.2023 14:00 Відповісти
Вони відкрили двері ворогу
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14.09.2023 22:08 Відповісти
Зеленский - король воров.
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14.09.2023 14:58 Відповісти
Осел-король пісдунів!!
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14.09.2023 15:49 Відповісти
До зегнидів пора застосовувати формуляр- 7,62
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14.09.2023 19:20 Відповісти
"выйди от сюда разбийник"! Неспровляешься.
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14.09.2023 20:19 Відповісти
- стрімко наближається час, коли зелене шобло таки буде відповідати за все скоєне
- час коли у всьому були винні парахабіти вже минув
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14.09.2023 20:33 Відповісти
Це банда ! Тому з цим буде важко боротися !
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15.09.2023 07:45 Відповісти
ЗЕвладу в отставку!!!
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14.09.2023 21:34 Відповісти
пану Федорову не варто зализувати не свій зад......татаров....шурма...таких спецов на державній службі не має бути
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14.09.2023 23:11 Відповісти
масейчучка на г+г казала щоб не розхитували човен , а чому вона так казала ??? а тому що награбоване ,,тяжкою,, працею ,,слуг народу,, вже через борти випада --- корупцию побороли , все в човнах
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15.09.2023 06:30 Відповісти
А ще він призначає Єрмака,Кулініча,Баканова ,Татарова,а коли виявляються факти корупції ,наприклад того самого Резнікова,тримає його на посаді.
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15.09.2023 07:08 Відповісти
Заспокойтесь, вибори покажуть
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15.09.2023 07:45 Відповісти
 
 