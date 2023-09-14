Діти, які вже ніколи: The Kyiv Independent презентує фільм-розслідування про вбивства українських дітей військовими РФ
Наступного тижня відбудеться прем’єра фільму-розслідування "Діти, які вже ніколи" про вбивства українських дітей російськими військовими.
Про це повідомив журналіст The Kyiv Independent Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.
"Це - найважча робота за всю мою кар'єру. Фільм-розслідування для The Kyiv Independent про вбивства українських дітей російськими військовими.
Наступного тижня, у вівторок, 19 вересня, о 19:30 буде прем'єра цього фільму у київському кінотеатрі "Жовтень". Вхід - вільний. Все, що потрібно - зареєструватися на подію", - написав журналіст.
Фільм розкриває трагічні історії трьох дітей, яких вбили російські військові: це 10-річна Катя Вінарська з Харківщини, 12-річний Влад Магдик з Київщини та 15-річний Михайло Устянівський з Херсонщини.
"Ось - івент, там є посилання на гугл-форму для реєстрації: https://www.facebook.com/events/1346595235969074/
Приходьте. Буду вам радий", - написав Мокрик.
Фільм створено за фінансової підтримки Microsoft та спільноти The Kyiv Independent.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такі фільми важкі, дуже важкі але їх потрібно робити й показувати світу злочини Рашистов, щоб жодна зажравшася мразота не відчинила рота про "вялікую рюззкую культуру" , щоб світ зрозумів що за "культурою" Рашисти прикривають нелюдські , жахливі злочини!
а скільки їх вже на небі...обірвані долі...обірвані нитки життя.
С.У.М.
Якщо б я вийшов на виробника фільму і трохи порухався то в моєму регіоні він міг би вийти. То потужна зброя.
Спробую