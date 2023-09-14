Діти, які вже ніколи: The Kyiv Independent презентує фільм-розслідування про вбивства українських дітей військовими РФ

Наступного тижня відбудеться прем’єра фільму-розслідування "Діти, які вже ніколи" про вбивства українських дітей російськими військовими.

Про це повідомив журналіст The Kyiv Independent Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

"Це - найважча робота за всю мою кар'єру. Фільм-розслідування для The Kyiv Independent про вбивства українських дітей російськими військовими.

Наступного тижня, у вівторок, 19 вересня, о 19:30 буде прем'єра цього фільму у київському кінотеатрі "Жовтень". Вхід - вільний. Все, що потрібно - зареєструватися на подію", - написав журналіст.

Фільм розкриває трагічні історії трьох дітей, яких вбили російські військові: це 10-річна Катя Вінарська з Харківщини, 12-річний Влад Магдик з Київщини та 15-річний Михайло Устянівський з Херсонщини.

"Ось - івент, там є посилання на гугл-форму для реєстрації: https://www.facebook.com/events/1346595235969074/

Приходьте. Буду вам радий", - написав Мокрик.

Фільм створено за фінансової підтримки Microsoft та спільноти The Kyiv Independent.

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