Успіх "Енергоатому" в закупівлі та завантаженні західного палива є важливим етапом у відділенні України від Росії, - Міноборони Британії

У Міноборони Британії вважають важливим кроком завантаження української АЕС неросійським ядерним паливом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер.

У міністерстві наголосили, що 10 вересня 2023 року українська компанія "Енергоатом" оголосила про успішне завантаження реактора Рівненської атомної електростанції (АЕС) паливом західного виробництва.

"Усі українські АЕС мають реактори радянської конструкції, і до лютого 2022 року Україна залежала від Росії у постачанні ядерного палива. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна прискорила реалізацію планів диверсифікації поставок", – йдеться в огляді.

Оскільки ядерна енергія забезпечує приблизно половину української електроенергії, успіх "Енергоатому" у закупівлі та завантаженні західного палива є важливим етапом у довгостроковому відділенні України від Росії, вплив якої на енергопостачання України значно зменшився, зазначили британські аналітики.

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