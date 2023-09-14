УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11777 відвідувачів онлайн
Новини
998 9

Успіх "Енергоатому" в закупівлі та завантаженні західного палива є важливим етапом у відділенні України від Росії, - Міноборони Британії

енергоатом

У Міноборони Британії вважають важливим кроком завантаження української АЕС неросійським ядерним паливом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер.

У міністерстві наголосили, що 10 вересня 2023 року українська компанія "Енергоатом" оголосила про успішне завантаження реактора Рівненської атомної електростанції (АЕС) паливом західного виробництва.

"Усі українські АЕС мають реактори радянської конструкції, і до лютого 2022 року Україна залежала від Росії у постачанні ядерного палива. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна прискорила реалізацію планів диверсифікації поставок", – йдеться в огляді.

Оскільки ядерна енергія забезпечує приблизно половину української електроенергії, успіх "Енергоатому" у закупівлі та завантаженні західного палива є важливим етапом у довгостроковому відділенні України від Росії, вплив якої на енергопостачання України значно зменшився, зазначили британські аналітики.

Також читайте: В Україні відремонтовано і підключено до енергомережі вже 6 атомних енергоблоків

Автор: 

Велика Британія (5549) Енергоатом (1630) атомна енергетика (507)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ще важливо віддати цю енергію якомусь ахметці по 20коп щоб він продав нам по 2,63
от то буде успіх
показати весь коментар
14.09.2023 09:36 Відповісти
Тобто тарифи визначає ДЕРЖАВА, її призначені для цього органи, а "винен" якийсь "ахметка"?! Ню, ню!
показати весь коментар
14.09.2023 09:45 Відповісти
Не у "відділені", а у незалежності від Московії (т.з. "роССії") по енергоносіям та у енергетиці!!!
показати весь коментар
14.09.2023 09:43 Відповісти
Але ще більше забезпечення України власним паливом важливо для кацапів бо в них запасів урану лишилось лише на 20 років за нинішнього рівня споживання. А далі їм доведеться знайти десь у себе нові поклади урану, або... в Монголію з протягнутим загрібайлом. А в Монголії за 20 років вже все буде "китай"...
показати весь коментар
14.09.2023 10:08 Відповісти
Газопровід влаштував фаєр-шоу під Саратовим
показати весь коментар
14.09.2023 10:19 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/59385 Video HD
показати весь коментар
14.09.2023 10:21 Відповісти
Эти твэлы однажды спровоцируют аварию на станции....Прецеденты уже были на ЗАЭС...,когда начальство свои семьи вывезло...
показати весь коментар
14.09.2023 10:34 Відповісти
Деркачі теж отримають копієчку з Енергоатому, бізнес на ПРОКЛАДОКАХ в енергетиці України продовжується…
Хламідія з Шмигалем можуть підтвердити…
показати весь коментар
14.09.2023 11:16 Відповісти
Жванія з деркачами та Ющенком, добряче нагадили в енергетиц Україні!!
показати весь коментар
14.09.2023 11:18 Відповісти
 
 