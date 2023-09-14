Минулої доби Сили оборони півдня знищили 31 окупанта, бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби та польовий пункт боєпостачання

Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою. Триває контрбатарейна боротьба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня.

Минулої доби українські захисники ліквідували 31 окупанти, знищили 4 танки, бойову машину піхоти "’БМП-3", РСЗВ на МТЛБ та 2 гармати. Також на півдні ворог втратив 8 безпілотних літальних апаратів типу "Shahid-136/131", станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", 5 одиниць автомобільної техніки, 4 човни. Знищено польовий пункт боєпостачання.

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