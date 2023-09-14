Болгарія та НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду Чорного моря

Росія оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня. Болгарія веде переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на цю блокаду.

Про це в інтерв'ю Euractiv заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує оголошувати частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня через триваючі в цьому районі військові навчання. Болгарія обговорює відповідь на ці провокації – як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО", - сказав Тагарев.

На запитання Euractiv, чи розробила Болгарія сценарії на випадок нападу Росії на вантажні судна, що прямують з українських портів через болгарські води або економічну зону в Чорному морі, в Міністерстві оборони відповіли, що таких сценаріїв немає. У відомстві зазначили, що на цей момент не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що прямує в територіальному морі країни-члена НАТО.

"Ці води перебувають під суверенітетом кожної прибережної держави і є частиною державної території. Напад у територіальному морі може розглядатися як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому", – додали в міністерстві.

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Там зазначили, що військово-морські сили Болгарії, Румунії і Туреччини посилили пильність, продовжуючи виконувати завдання власними силами і засобами щодо забезпечення безпеки торгових суден, які проходять через Чорне море.

У міністерстві також заявили, що додаткові заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства в економічних зонах "можуть бути забезпечені тільки діями НАТО, відповідно до Статуту ООН і міжнародного морського права, скоординованими з іншими партнерами в регіоні".

Нагадаємо, у Болгарії найближчим часом розпочнеться будівництво нової бази НАТО.