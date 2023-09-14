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Болгарія та НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду Чорного моря

море,чорне

Росія оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня. Болгарія веде переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на цю блокаду.

Про це  в інтерв'ю Euractiv заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує оголошувати частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня через триваючі в цьому районі військові навчання. Болгарія обговорює відповідь на ці провокації – як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО", - сказав Тагарев.

На запитання Euractiv, чи розробила Болгарія сценарії на випадок нападу Росії на вантажні судна, що прямують з українських портів через болгарські води або економічну зону в Чорному морі, в Міністерстві оборони відповіли, що таких сценаріїв немає. У відомстві зазначили, що на цей момент не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що прямує в територіальному морі країни-члена НАТО.

"Ці води перебувають під суверенітетом кожної прибережної держави і є частиною державної території. Напад у територіальному морі може розглядатися як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому", – додали в міністерстві.

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Там зазначили, що військово-морські сили Болгарії, Румунії і Туреччини посилили пильність, продовжуючи виконувати завдання власними силами і засобами щодо забезпечення безпеки торгових суден, які проходять через Чорне море.

У міністерстві також заявили, що додаткові заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства в економічних зонах "можуть бути забезпечені тільки діями НАТО, відповідно до Статуту ООН і міжнародного морського права, скоординованими з іншими партнерами в регіоні".

Нагадаємо, у Болгарії найближчим часом розпочнеться будівництво нової бази НАТО.

Автор: 

блокада (737) Болгарія (778) НАТО (6423) Чорне море (1658)


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А що тут обговорювати? Відповідь має бути така яку вчора ЗСУ влаштували в криму. Тільки масивніша.
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14.09.2023 10:20 Відповісти
обговорювати завжди є що)) головне обговорювати довго і безрезультатно аби уникати ескалації...)))
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14.09.2023 11:02 Відповісти
Відповідь: Глибока занепокоєнність!)
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14.09.2023 10:24 Відповісти
Обговорюють,яка буде стурбованість:глибока чи надглибока?
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14.09.2023 10:33 Відповісти
"Розглядатиметься як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому" - А падіння Шахедів на країну НАТО Румунію так не розглядається? 1939 рік нікого нічому не навчив!
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14.09.2023 10:36 Відповісти
Шахеды в Румынии проглотили. Поэтому гопники лезут дальше. Все закономерно.
Помню в детстве, пока в дюндель гопнику не врежешь, оно дальше будет наглеть
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14.09.2023 12:02 Відповісти
відрлвідь проста: оголосити закритою частину Чорного моря біля Новоросійська...
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14.09.2023 12:36 Відповісти
Можна будь яку справу "запороти", якщо достатньо довго її "обговорювати". Дайте більше ракет Україні і Чорне море дивним чином саме очиститься від російської блокади.
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14.09.2023 19:50 Відповісти
Щодо розблокування Чорного моря краще звернутись до СБУ і ГУР.

тільки не до НАТО, яке не має яєць, від слова зовсім.
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14.09.2023 23:42 Відповісти
 
 