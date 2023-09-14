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Новини
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У Херсоні затримано ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ, - СБУ

сбу

Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Херсоні інформаторку депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним із "кураторів" тимчасово окупованої частини регіону.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисницею виявилася місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалася на одну із соцмереж російського депутата. Після визволення міста вона дистанційно запропонувала йому свою "допомогу" в коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України. Для цього вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників.

Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. У подальшому ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона.

За наявними даними, таким чином влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Також дивіться: Затримано в’язня-агента ФСБ, який шукав коригувальників для ворожих ударів по Львову, - СБУ. ФОТОрепортаж

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали фігурантку на спробі передачі нових розвідданих депутату країни-агресора.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років в’язниці.

Також читайте: Зрадниця передавала рашистам геолокації підрозділів ЗСУ, які контрнаступають під Бахмутом, - СБУ

Автор: 

СБУ (12774) державна зрада (1678) колабораціонізм (1157)


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Топ коментарі
+14
"риба гниє з голови", тому починати треба зверху ...

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14.09.2023 10:27
+12
А коли почнуть відстрілювати цих паскуд?
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14.09.2023 10:24
+11
Тепер тварюка буде "гордо сідєть за русь".
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14.09.2023 10:17
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Тепер тварюка буде "гордо сідєть за русь".
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14.09.2023 10:17 Відповісти
на гіляку ...
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14.09.2023 10:18 Відповісти
Повесить суку.
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14.09.2023 10:19 Відповісти
А коли почнуть відстрілювати цих паскуд?
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14.09.2023 10:24 Відповісти
"риба гниє з голови", тому починати треба зверху ...

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14.09.2023 10:27 Відповісти
Открыть нельзя закрыть. У него сейчас только два пути: или в ЗАГС или к прокурору. Второй, конечно, предпочтительнее.
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14.09.2023 10:53 Відповісти
На палю і усі справи ...
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14.09.2023 10:28 Відповісти
Компашка-95 https://patrioty.org.ua/svitske-zhyttia/stav-kokhantsem-odnoho-z-vplyvovykh-liudei-prykhodko-proishlasia-po-shepelievu-iakyi-zradyv-ukrainu-482837.html не відстає.
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14.09.2023 10:56 Відповісти
Взагалі, це як: ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Тут же державна зрада! Чи тьотя не громадянка України? Чи якомусь громадянину вона така ж зелена!
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14.09.2023 10:58 Відповісти
Може варто таких тварюк віддавати на "перевиховання" потерпілим від обстрілів і їхнім родичам? Бажаючих коригувати обстріли відразу би не було.
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14.09.2023 11:09 Відповісти
Типовий убивця Українців, а відсидить, як за ***********…
Таке правоБезсуддя від ригоАНАЛІВ діє для заробітку суддівських і прокурорських з адвокатами-бакановими з Полтави!!
Тепер родичі УБИТИХ нею Українців, будуть утримувати її!
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14.09.2023 11:12 Відповісти
в петлю суку немедля.................................................
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14.09.2023 11:33 Відповісти
"...Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років в'язниці..."

Чому не можна змінити статтю кримінального кодексу, щоб за таке було довічне покарання без права амністії?
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14.09.2023 11:38 Відповісти
Майже кожен день ловлять ворожих інформаторів по всій Україні (і це мене не дивує, бо совків та фанатів рашки у нас ще багато). Але чому одним з них "загрожує пожиттєве", а іншим "9-12 років"? Залежить від чого? Від спричиненого? Від віку, статі? Чи від забаганок місцевого судді? Цікаво!
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14.09.2023 12:19 Відповісти
 
 