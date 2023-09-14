СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд, - джерела. ВIДЕО

Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд. дол. США.

Інформацію підтверджують джерела Цензор.НЕТ.

По цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".

Як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати".

Нагадаємо, вранці в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами. Про це також повідомляли місцеві жителі.





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