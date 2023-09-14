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СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд, - джерела. ВIДЕО
Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд. дол. США.
Інформацію підтверджують джерела Цензор.НЕТ.
По цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".
Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".
Як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати".
Нагадаємо, вранці в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами. Про це також повідомляли місцеві жителі.
Топ коментарі
+67 Володимир Затилюк
показати весь коментар14.09.2023 10:45
+66 Прощай немытая раССея
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+61 arye z.
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Естественно, та цена, которую СССР заплатил за эту победу, трудносоизмерима вообще с чем-то.
Если история и повторяется, то налицо повтор событий столетней давности, с учётом проделанных ошибок, когда большевики смогли захватить разобщенную Украину.
Сейчас, консолидировавшись, Украина даёт отпор.
"Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое."
Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
Китайці полазили по ньому, подивилися, поклацали та сказали кацапам: "на@обка. с400 це добре помальований с300"
КНР у цій системі випередило рфію ще у 2020-2021 роках
https://opk.com.ua/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4/
https://mil.in.ua/uk/news/kytaj-predstavyv-eksportni-systemy-ppo/
Дійсно: стояв собі мирно С-400, нікого не чіпав...І взагалі, яке право українці мають бити по російським цілям в українському Криму. А НАС ТО ЗА ЧТО .
Ми щиро раді такій звістці (ми писали), але .. не треба брехати народу
$1,2 млрд коштує дивізіон С-400 («Тріумф», індекс УВ ППО 40Р6) з чотирьох установок. А там сиротливо стирчала лише одна
А ви, як я розумію, про знищення лише одного ЗРК (їх могло бути і шість).
******* варіація системи С-400 складається з таких компонентів:
- пункт бойового управління на основі вантажівки Урал;
- радіолокаційний комплекс: панорамний радар із захистом від перешкод, який монтується на білоруський колісний тягач МЗКТ-7930;
- до шести зенітних ракетних комплексів, кожен з яких містить до 12 транспортно-пускових установок на причепі та багатофункціональну радіолокаційну станцію дальністю дії до 400 км (залежно від типу ракет);
- зенітні ракети (комплекс може використовувати ракети кількох видів);
- комплекс засобів технічного забезпечення системи.
Щонайменше, граматичний. Зощітнєгі сруцького йазьіга.
Чую полихати буде гарно всi мiсяцi без перерви
чітко ж написано: СБУ І ВМС!!!
А эта ппо вроде как новейшая разработка.
терміново тікайте поки є така можливість , бо завтра буде пізно
Или, что возможнее всего,
Кто-то помешает в небе стерху…
Тут и пригодится ПВО!"
обійшлася майже у 10-ть доларів
Уявляєте , скільки шмурдяка можна було б випити 😕
Слава ЗСУ!
.