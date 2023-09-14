Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан

Митрополит Білоцерківський і Богуславський (УПЦ МП) Августин (світське ім’я Маркевич Адам Іванович) брав участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Августин у Мілані взяв участь у Богослужінні з духовенством єпархії РПЦ МП в Італії, а також у конференції, організованій місцевою парафією РПЦ.

"Ай да лукавий Владико. У нас немає зв'язків з РПЦ МП, це все інше, це фейки та провокації. ... Парафія РПЦ МП св. Амвросія Медіоланського у м. Мілан та духовенство парафії належить до Адміністрації РПЦ МП в Італії", - додав Штефан.

Нагадаємо, раніше очільник РПЦ Кирил закликав росіян йти на війну проти України та "захищати батьківщину", тобто вбивати українців.

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