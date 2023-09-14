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Новини
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Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан

Митрополит Білоцерківський і Богуславський (УПЦ МП) Августин (світське ім’я Маркевич Адам Іванович) брав участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Августин у Мілані взяв участь у Богослужінні з духовенством єпархії РПЦ МП в Італії, а також у конференції, організованій місцевою парафією РПЦ.

"Ай да лукавий Владико. У нас немає зв'язків з РПЦ МП, це все інше, це фейки та провокації. ... Парафія РПЦ МП св. Амвросія Медіоланського у м. Мілан та духовенство парафії належить до Адміністрації РПЦ МП в Італії", - додав Штефан.

Нагадаємо, раніше очільник РПЦ Кирил закликав росіян йти на війну проти України та "захищати батьківщину", тобто вбивати українців.

Також читайте: Священнику УПЦ МП на Житомирщині, який роздавав кремлівські "агітки", повідомлено про підозру, - СБУ

Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан 01
Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан 02
Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан 03
Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан 04
Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан 05
Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан 06
Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан 07
Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан 08
Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан 09

Автор: 

Італія (1564) РПЦ (511) УПЦ МП (1205) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+11
Брехливий кацапський пі@ар
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14.09.2023 10:54
+7
Ай да брехливе владико.
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14.09.2023 10:57
+5
Чумодан, вокзал, рашка ...
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14.09.2023 11:09
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Брехливий кацапський пі@ар
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14.09.2023 10:54 Відповісти
Ай да брехливе владико.
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14.09.2023 10:57 Відповісти
это вы еще добкина не видели. интересно, по ком звонит его колокол?
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14.09.2023 11:07 Відповісти
Чумодан, вокзал, рашка ...
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14.09.2023 11:09 Відповісти
юродивий й брехливий підар, ви щось інше очікували від московського попа "августина"???
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14.09.2023 11:17 Відповісти
нічого дивного !!! так звана "упц мп" є філією "рпц", яка у свою чергу є і завди була філією нквд/кгб/фсб !!!
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14.09.2023 11:18 Відповісти
- Насправді у влади немає ні політичної волі, ні бажання звільнити окуповані території України!

- Як ви таке можете говорити?

- Влада за десять років війни з РФ не спромоглася звільнити територію України від РПЦ МП.
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14.09.2023 11:22 Відповісти
Виживші мешканці Бучі відмовились виходити з московського патріархату...
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14.09.2023 11:29 Відповісти
Вдячні за ослобождєніє !? Можливо ті "мешканці Бучі" ждуть "второго прішєствія"?
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14.09.2023 13:01 Відповісти
ТАК, ОКУПАЦІЙНИЙ МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ( УПЦ - МП) ЗАСЛАЛИ В УКРАЇНУ
І ЙОГО СТВОРЮВАЛИ АГЕНТИ НКДБ, - ДОКУМЕНТИ СБУ

Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році був обраний МП,
проходив під контролем НКДБ, що було попередником КДБ у кривавій в'язниці народів срср. Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких ще до продажних та злодійкуватих ЗЕбілів, СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді справжніх договірних фотокопій, документів... прес- служба СБУ. Ось і виходить що ця ворожа Україні УПЦ московського патріархату вона є філіалом кацапської РПЦ, так нехай вона тоді негайно забирається геть собі в свою ворожу нам прокляту Москву.
-
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14.09.2023 11:27 Відповісти
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14.09.2023 11:30 Відповісти
І з отаких довбой@бів вся засрашка складається🤦
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14.09.2023 11:54 Відповісти
Посадити августіна на пляшку.
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14.09.2023 11:53 Відповісти
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14.09.2023 12:05 Відповісти
ця демократія з шпигунами надто дорого коштує для безпеки ,ліквідуйте вже ці фсбешні контори!
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14.09.2023 12:38 Відповісти
Эта фашистская ФСБшная скотина, которая называет себя священником не должна быть пущена обратно в Украину, как и вся МПЦшная сволочь должна быть выкинута на помойку из Украины.
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14.09.2023 13:33 Відповісти
 
 