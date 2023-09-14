Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан
Митрополит Білоцерківський і Богуславський (УПЦ МП) Августин (світське ім’я Маркевич Адам Іванович) брав участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії.
Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Августин у Мілані взяв участь у Богослужінні з духовенством єпархії РПЦ МП в Італії, а також у конференції, організованій місцевою парафією РПЦ.
"Ай да лукавий Владико. У нас немає зв'язків з РПЦ МП, це все інше, це фейки та провокації. ... Парафія РПЦ МП св. Амвросія Медіоланського у м. Мілан та духовенство парафії належить до Адміністрації РПЦ МП в Італії", - додав Штефан.
Нагадаємо, раніше очільник РПЦ Кирил закликав росіян йти на війну проти України та "захищати батьківщину", тобто вбивати українців.
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- Як ви таке можете говорити?
- Влада за десять років війни з РФ не спромоглася звільнити територію України від РПЦ МП.
І ЙОГО СТВОРЮВАЛИ АГЕНТИ НКДБ, - ДОКУМЕНТИ СБУ
Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році був обраний МП,
проходив під контролем НКДБ, що було попередником КДБ у кривавій в'язниці народів срср. Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких ще до продажних та злодійкуватих ЗЕбілів, СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді справжніх договірних фотокопій, документів... прес- служба СБУ. Ось і виходить що ця ворожа Україні УПЦ московського патріархату вона є філіалом кацапської РПЦ, так нехай вона тоді негайно забирається геть собі в свою ворожу нам прокляту Москву.
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