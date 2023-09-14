Євросоюз зняв санкції з російських бізнесменів Березкіна, Шульгіна, Ахмедова, а також полковника Шуваєва, якого ліквідували в Україні
Євросоюз продовжує застосовувати санкції проти 1 800 осіб, які є відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності України. Їх дія продовжена на пів року, проте є 4 прізвища, які були виключені з "чорного" списку.
Про це повідомляє BBC із посиланням на офіційний журнал Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.
На початку вересня стало відомо, що Європейський суд загальної юрисдикції постановив зняти санкції з російського Олександра Шульгіна. Санкції проти Фархада Ахмедова, який продав основні активи в Росії ще 2012 року, від самого початку виглядали непорозумінням, зазначає The Bell.
А ось чому Єврокомісія знімає санкції з власника холдингу ЕСН і медіахолдингу РБК Григорія Березкіна, названого в санкційному рішенні "підручним Путіна", незрозуміло. Журналісти зазначають, що на відміну від Шульгіна й Ахмедова, він залишається при своїх активах і підпадає під європейський критерій "впливового бізнесмена".
Імена росіян було розкрито 14 вересня. Так, санкції зняли з:
- власника медіахолдингу "РБК" Григорія Берьозкіна;
- ексакціонера "Нортгазу" Фархада Ахмедова;
- ексгендиректора Ozon Олександра Шульгіна;
- російського полковника Георгія Шуваєва (він був убитий в Україні у 2022 році).
"Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України до 15 березня 2024 року", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.
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за перемогу? - буба!
за пройоби? - американці.
Ідеш завтра на революцію проголошувати шосту французьку республіку?
бо вже всі в шоколаді
і ЄС і сша
торгівля зброєю піднялась в рази
єнеогоносії купуються без проблем через індію
у них все добре
а ми їм пох....й!!!