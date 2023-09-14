Євросоюз зняв санкції з російських бізнесменів Березкіна, Шульгіна, Ахмедова, а також полковника Шуваєва, якого ліквідували в Україні

Євросоюз продовжує застосовувати санкції проти 1 800 осіб, які є відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності України. Їх дія продовжена на пів року, проте є 4 прізвища, які були виключені з "чорного" списку.

Про це повідомляє BBC із посиланням на офіційний журнал Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

На початку вересня стало відомо, що Європейський суд загальної юрисдикції постановив зняти санкції з російського Олександра Шульгіна. Санкції проти Фархада Ахмедова, який продав основні активи в Росії ще 2012 року, від самого початку виглядали непорозумінням, зазначає The Bell.

А ось чому Єврокомісія знімає санкції з власника холдингу ЕСН і медіахолдингу РБК Григорія Березкіна, названого в санкційному рішенні "підручним Путіна", незрозуміло. Журналісти зазначають, що на відміну від Шульгіна й Ахмедова, він залишається при своїх активах і підпадає під європейський критерій "впливового бізнесмена".

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Імена росіян було розкрито 14 вересня. Так, санкції зняли з:

власника медіахолдингу "РБК" Григорія Берьозкіна;

ексакціонера "Нортгазу" Фархада Ахмедова;

ексгендиректора Ozon Олександра Шульгіна;

російського полковника Георгія Шуваєва (він був убитий в Україні у 2022 році).

"Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України до 15 березня 2024 року", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.