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Новини
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Євросоюз зняв санкції з російських бізнесменів Березкіна, Шульгіна, Ахмедова, а також полковника Шуваєва, якого ліквідували в Україні

росія,санкції

Євросоюз продовжує застосовувати санкції проти 1 800 осіб, які є відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності України. Їх дія продовжена на пів року, проте є 4 прізвища, які були виключені з "чорного" списку.

Про це повідомляє BBC із посиланням на офіційний журнал Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

На початку вересня стало відомо, що Європейський суд загальної юрисдикції постановив зняти санкції з російського Олександра Шульгіна. Санкції проти Фархада Ахмедова, який продав основні активи в Росії ще 2012 року, від самого початку виглядали непорозумінням, зазначає The Bell.

А ось чому Єврокомісія знімає санкції з власника холдингу ЕСН і медіахолдингу РБК Григорія Березкіна, названого в санкційному рішенні "підручним Путіна", незрозуміло. Журналісти зазначають, що на відміну від Шульгіна й Ахмедова, він залишається при своїх активах і підпадає під європейський критерій "впливового бізнесмена".

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Імена росіян було розкрито 14 вересня. Так, санкції зняли з:

  • власника медіахолдингу "РБК" Григорія Берьозкіна;
  • ексакціонера "Нортгазу" Фархада Ахмедова;
  • ексгендиректора Ozon Олександра Шульгіна;
  • російського полковника Георгія Шуваєва (він був убитий в Україні у 2022 році).

"Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України до 15 березня 2024 року", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Автор: 

санкції (11768) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+7
за санкції у нас відповідає товарісч Ермак...
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14.09.2023 11:25
+3
які вони дурні та недальновидні...
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14.09.2023 11:36
+3
Ми це хто, французи?
Ідеш завтра на революцію проголошувати шосту французьку республіку?
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14.09.2023 12:38
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Потихоньку, не спеша и удавят касапёныша...
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14.09.2023 11:25 Відповісти
за санкції у нас відповідає товарісч Ермак...
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14.09.2023 11:25 Відповісти
які вони дурні та недальновидні...
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14.09.2023 11:36 Відповісти
Вони то якраз не дурні і дальновидні, і роблять це у своїх інтересах,а не в інтересах України,а ви прочитавши новину де з кацапів котрі спонсорують війну проти вашого народу зняли санкції чомусь вирішили,що вони дурні Якраз таки ні,хитрі і зовсім не дурні, просто вам в контексті того,що кацапи на вас напали хотілося би бачити зовсім інше,але у них є своє бачення цього
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14.09.2023 11:53 Відповісти
Да, да.. У них "слабый интеллектуальный потенциал". Не то что у тебя с Мишей Подоляком, ото умищи!!
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14.09.2023 12:32 Відповісти
відповідальнісь в Україні:
за перемогу? - буба!
за пройоби? - американці.
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14.09.2023 11:37 Відповісти
Это уже плохой сигнал для нас. То НАТО, теперь ЕС. А мы точно правильный путь выбрали?
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14.09.2023 11:46 Відповісти
А у нас є вибір???
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14.09.2023 11:57 Відповісти
Выбор есть всегда. Главное хорошо подумать, прежде чем сделать какой-то выбор.
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14.09.2023 12:49 Відповісти
Ми це хто, французи?
Ідеш завтра на революцію проголошувати шосту французьку республіку?
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14.09.2023 12:38 Відповісти
Ну шуваеву уже рох есть санкции или нет,ему черти покруче санкции вводят
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14.09.2023 11:51 Відповісти
ще трохи і знімуть все з всіх..
бо вже всі в шоколаді
і ЄС і сша
торгівля зброєю піднялась в рази
єнеогоносії купуються без проблем через індію
у них все добре
а ми їм пох....й!!!
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14.09.2023 14:32 Відповісти
"Кац предлагает здаться!"Найнадійніше поступати так як з полковником шуваєвим-ввели санкції,застрелили,зняли санкції.І так з кожним кацапом.Можно навіть пропустити-ввели санкції,краще знищили...
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14.09.2023 14:56 Відповісти
Браво!
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14.09.2023 15:50 Відповісти
В четвертого найкраща причина зняття санкцій! Нехай у всіх так знімуться
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14.09.2023 16:27 Відповісти
Розовые пони не то что воевать не способны, они даже не способны нормально помогать тем кто воюет прикрывая их изнеженные жопы.
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14.09.2023 19:26 Відповісти
 
 