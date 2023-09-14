Україна отримає від США грант у розмірі $1,25 млрд через Цільовий фонд Світового банку
Держбюджет України отримає від Сполучених Штатів грант у розмірі 1,25 млрд доларів у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, кошти буде спрямовано на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування).
"Незмінна та дієва підтримка Світового банку в межах Проєкту PEACE in Ukraine дозволила Уряду України виконувати основні державні функції на національному та регіональному рівнях, у тому числі вирішувати нагальні соціальні питання з підтримки населення", - зазначила аступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.
Завдяки Проєкту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів США та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів США – гранти.
Крім того, найближчим часом очікується підписання Угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України.
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Група має плани постійного базування на території посольства США де йому підготовлено відповідні умови.
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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Контролери вже на місці
не надасте? - ми перестанемо за вас биться, сраний захід.
Україна ж за захід бьється, амстердами, лондони, нью йоркі не за себе ні...
а надання допомоги Україні, це не допомога, а інвестіції заходу в захід.
цікава така думка (лапін).....
кацапи теж саме мурличять, шо вони бьються з західом який бьеться з ними руками України...
Портнікова, після Шевченківської премії, неможливо слухати...
"це щястя України, шо в неї такий емоційний президент, який людина - який може зобідитися на весь світ"
ну дайте йому щє якусь премію....