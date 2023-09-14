Україна отримає від США грант у розмірі $1,25 млрд через Цільовий фонд Світового банку

Держбюджет України отримає від Сполучених Штатів грант у розмірі 1,25 млрд доларів у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, кошти буде спрямовано на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування).

"Незмінна та дієва підтримка Світового банку в межах Проєкту PEACE in Ukraine дозволила Уряду України виконувати основні державні функції на національному та регіональному рівнях, у тому числі вирішувати нагальні соціальні питання з підтримки населення", - зазначила аступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

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Завдяки Проєкту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів США та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів США – гранти.

Крім того, найближчим часом очікується підписання Угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України.

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