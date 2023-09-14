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Новини Допомога Україні
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Україна отримає від США грант у розмірі $1,25 млрд через Цільовий фонд Світового банку

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Держбюджет України отримає від Сполучених Штатів грант у розмірі 1,25 млрд доларів у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, кошти буде спрямовано на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування).

"Незмінна та дієва підтримка Світового банку в межах Проєкту PEACE in Ukraine дозволила Уряду України виконувати основні державні функції на національному та регіональному рівнях, у тому числі вирішувати нагальні соціальні питання з підтримки населення", - зазначила аступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Також читайте: Україна з початку року отримала міжнародної допомоги на майже ₴270 млрд, - Мінфін

Завдяки Проєкту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів США та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів США – гранти.

Крім того, найближчим часом очікується підписання Угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України.

Читайте: Світовий банк виділив Україні $232 млн на термінові ремонти житла

Автор: 

Світовий банк (812) США (22512) грант (348)


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Поділіть комуналку на 3 на ці гроші.. Ми розуміємо що Армія це Наші Янголи охоронці, але Ми скоро повиздихуєм з цією кацапотою..
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14.09.2023 11:54 Відповісти
США відправляє в Україну групу спеціалістів з міністерства оборони та міністерства фінансів для повного всеосяжного оперативного моніторингу використання фінансової і технічної допомоги яку надано Україні.
 Група має плани постійного базування на території посольства США де йому підготовлено відповідні умови.

Група зовнішнього моніторингу tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Контролери вже на місці
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14.09.2023 12:08 Відповісти
Видати їх самим незахищеним -
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14.09.2023 12:12 Відповісти
Без пафоса- лучше сразу отдайте Агрохимии, Шаурме и Ермачили. Так хоть народу меньше прийдется после войны возвращать. А эти чепушилы, пусть с этих денег налог на прибыль заплатят, так хоть что-то державе останется
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14.09.2023 12:28 Відповісти
надайте гроші й відебіться...
не надасте? - ми перестанемо за вас биться, сраний захід.
Україна ж за захід бьється, амстердами, лондони, нью йоркі не за себе ні...
а надання допомоги Україні, це не допомога, а інвестіції заходу в захід.
цікава така думка (лапін).....
кацапи теж саме мурличять, шо вони бьються з західом який бьеться з ними руками України...
Портнікова, після Шевченківської премії, неможливо слухати...
"це щястя України, шо в неї такий емоційний президент, який людина - який може зобідитися на весь світ"
ну дайте йому щє якусь премію....
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14.09.2023 12:31 Відповісти
Так зелене чмо вже похвасталось що додасть на медицину і на освіту.
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14.09.2023 12:46 Відповісти
 
 