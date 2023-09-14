На окупованій Луганщині населенню не надають медичних послуг, якщо немає російського паспорта

На окупованих територіях Луганщини отримати медичну допомогу можна лише за наявності медстрахування, а його можна оформити лише за наявності російського паспорта.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За планами уряду РФ, ці поліси люди мають отримати до 31 жовтня.

"Вже зараз окупаційні адміністрації вимагають від підприємств у регіоні надати перелік робітників, які не мають страхування, й погрожують штрафами за ігнорування відповідних вимог", - розповів Лисогор.

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Також начальник ОВА розповів, що в населених пунктах тривають підготовчі заходи до чергової хвилі примусової мобілізації — окупанти намагаються виявити тих чоловіків, які ще не мають паспорта РФ.