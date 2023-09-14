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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованій Луганщині населенню не надають медичних послуг, якщо немає російського паспорта

рф,меддопомога

На окупованих територіях Луганщини отримати медичну допомогу можна лише за наявності медстрахування, а його можна оформити лише за наявності російського паспорта.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За планами уряду РФ, ці поліси люди мають отримати до 31 жовтня.

"Вже зараз окупаційні адміністрації вимагають від підприємств у регіоні надати перелік робітників, які не мають страхування, й погрожують штрафами за ігнорування відповідних вимог", - розповів Лисогор.

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Також начальник ОВА розповів, що в населених пунктах тривають підготовчі заходи до чергової хвилі примусової мобілізації — окупанти намагаються виявити тих чоловіків, які ще не мають паспорта РФ.

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окупація (6668) медична допомога (112) Луганська область (4873)


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Вони там що,хвороби в пачпорт записують ?
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14.09.2023 11:56 Відповісти
Нехай радіють що не прищеплюють зайвої хромосоми..
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14.09.2023 11:58 Відповісти
Та не може бути, що там є кволі і хворі. Дамбас - це сталевари і шахтарі міцної статури, ну майже Шварценегери, так і жінки - широкоплечі і цицькаті - справжня окраса Дамбаса! Вони настільки моцні, що мужики можуть 24 години не злазячи, а баби підкови гнуть для розваги.
То про які медичні послуги може бути мова при такому генофонді? А Кацапи вимагають паспорт, щоб кращих із кращих забрати для покращення породи ісконних кацапів.
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14.09.2023 12:14 Відповісти
Очкарику из ООН покажите, а то он в упор не видит геноцида
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14.09.2023 12:15 Відповісти
придумайте еще что ни будь, там давно у всех есть паспорта и не один
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14.09.2023 13:10 Відповісти
 
 