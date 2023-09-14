Путін хотів відновити славу Російської імперії, а тепер благає Кім Чен Ина про допомогу, - Держдеп США

Те, що РФ звертається по допомогу до КНДР показує, як війна проти України розвивається для Кремля.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми ще не бачили повної картини цієї зустрічі і не знаємо, якими будуть її результати, але коли бачиш, як Кім Чен Ин обіцяє надати повну, безумовну підтримку так званій "священній боротьбі" Росії за захист своїх безпекових інтересів, що, звісно, не є тим, що вона робить у війні проти України, це, звісно, викликає занепокоєння", - зазначив він.

Міллер сказав, що у США є підстави вважати, що Путін и Кім Чен Ин обговорювали військові поставки. Водночас те, що Росія звертається по допомогу до КНДР, показує, як розв’язана проти України війна розвивається для Кремля.

"Півтора року тому Володимир Путін розпочав цю війну, думаючи, що він збирається відновити славу Російської імперії, провалився у всіх своїх максималістських, імперіалістичних цілях, а тепер, через півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди і мільярди доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу", - сказав речник Держдепу, додавши, що США запровадять санкції як проти РФ, так і проти Північної Кореї "без вагань".

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