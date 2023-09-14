На окупованих територіях росіяни шукають тих, хто не прийшов на вибори та вивозять їх у катівні, - ОК "Південь"

Російські загарбники намагаються вишукувати тих, хто не з’явився на вибори, тих, хто переховувався, тих, хто не отримав паспорт РФ. Людей викрадають та вивозять у катівні.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спостерігаємо у деяких місцевостях тимчасово окупованих територій, що росіяни намагаються вишукувати тих, хто не з'явився на вибори, тих, хто переховувався, тих, хто не отримав паспорт РФ. Вживають до них поліцейський тиск, викрадають людей, вивозять у катівні. У деяких випадках намагаються зібрати в одному місці й проводити свою пропагандистсько-роз’яснювальну роботу", - сказала Гуменюк.

На окупованих територіях з місцевого населення продовжують формування так званих загонів територіальної оборони окремих населених пунктів, з яких фактично формують мобілізаційний ресурс.

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"Вони потребують людського ресурсу, люди їм потрібні й на Запорізькому, і на Херсонському напрямках. Те, що вони намагаються підтягувати з Криму, вдається не дуже швидко, тому вони роблять певну ставку і на місцеве населення. При тому, що розуміють - люди налаштовані проти них. Вони у відчаї, тому готові брати навіть тих, кого вважають, що можуть залякати", - зауважила Гуменюк.