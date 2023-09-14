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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованих територіях росіяни шукають тих, хто не прийшов на вибори та вивозять їх у катівні, - ОК "Південь"

окупанти,маріуполь

Російські загарбники намагаються вишукувати тих, хто не з’явився на вибори, тих, хто переховувався, тих, хто не отримав паспорт РФ. Людей викрадають та вивозять у катівні.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спостерігаємо у деяких місцевостях тимчасово окупованих територій, що росіяни намагаються вишукувати тих, хто не з'явився на вибори, тих, хто переховувався, тих, хто не отримав паспорт РФ. Вживають до них поліцейський тиск, викрадають людей, вивозять у катівні. У деяких випадках намагаються зібрати в одному місці й проводити свою пропагандистсько-роз’яснювальну роботу", - сказала Гуменюк.

На окупованих територіях з місцевого населення продовжують формування так званих загонів територіальної оборони окремих населених пунктів, з яких фактично формують мобілізаційний ресурс.

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"Вони потребують людського ресурсу, люди їм потрібні й на Запорізькому, і на Херсонському напрямках. Те, що вони намагаються підтягувати з Криму, вдається не дуже швидко, тому вони роблять певну ставку і на місцеве населення. При тому, що розуміють - люди налаштовані проти них. Вони у відчаї, тому готові брати навіть тих, кого вважають, що можуть залякати", - зауважила Гуменюк.

Автор: 

окупація (6668) катування (597) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+11
Іначє підготувались би до широкомасшабного нападу Мордора.
В ПВО біли би клістрони, було би більше ракет, були би не розформовані танкові частини в прилеглих до паРаши та бєлоРаши областях, залишалось би замінованим прикордоння.
Але мудрий нарід схотів іншого.

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14.09.2023 12:27
+8
Другий тур виборів Президена України 2019р.
Херсонська і Запорізька області : за Зеленського проголосувало по 83%.
Луганська область: за Зеленського проголосувало 89%.
Цікаво б спитати в тих, хто залишився живий, як вони, не шкодують про свій вибір?
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14.09.2023 12:18
+7
Нє, не шкодують, бо 73% не мають мозку, нема чим шкодувати. 73%вибрали війну. Українську націю нищать, і всім *****.
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14.09.2023 12:24
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Другий тур виборів Президена України 2019р.
Херсонська і Запорізька області : за Зеленського проголосувало по 83%.
Луганська область: за Зеленського проголосувало 89%.
Цікаво б спитати в тих, хто залишився живий, як вони, не шкодують про свій вибір?
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14.09.2023 12:18 Відповісти
спроецируй пожалуйста как бы было сегодня если бы было иначе,и главное причины.(и да я одинаково блювотно отношусь ко всем возможным претендентам,так что вой по зелеботам отменяется)
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14.09.2023 12:22 Відповісти
Іначє підготувались би до широкомасшабного нападу Мордора.
В ПВО біли би клістрони, було би більше ракет, були би не розформовані танкові частини в прилеглих до паРаши та бєлоРаши областях, залишалось би замінованим прикордоння.
Але мудрий нарід схотів іншого.

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14.09.2023 12:27 Відповісти
извините за 5 лет не было построено даже патронного завода,откуда ракеты?танки?беспилотники не говоря об авиации
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14.09.2023 12:55 Відповісти
Чому ху@ло не пішов в широмасштабний напад у 2019 році?
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14.09.2023 13:02 Відповісти
я не знаю хода его мыслей,но думаю не от того что у президента фамилия другая,внутренняя обстановка в Украине такая же
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14.09.2023 13:05 Відповісти
Яка ж вона "такая же", якщо новий президент заявив, що закінчив війну в своєму мозку, а в очах ху@ла мир?
І в пріоритеті став асфальт.
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14.09.2023 13:08 Відповісти
я только помню взорванные склады,монопольный рынок дизеля и сжиженого газа под мертвичуком...
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14.09.2023 12:57 Відповісти
Склади підривались і в Чехії, Болгарії. Хто їх підривав?
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14.09.2023 12:59 Відповісти
"нє інтерєсна" тому що руйнує ваші вкиди.
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14.09.2023 13:04 Відповісти
😊это все аргументы в пользу вашего кандидата???или вы меня еще обругаете и обольете помоями??кстати я не из 73 и 25,я отношу себя к здравомыслящим,не поддающемся дешевым манипуляциям.
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14.09.2023 13:08 Відповісти
Ну ви ж прийшли на суспільно-політичний форум, щоб спілкуватись, дискутувати?
Я і пропоную пояснити, з вашої точки зору, вибухи складів в період 2014-2019 не тільки Україні, а і в країнах, які допомагали Україні саме совковими ************ ( патронами в тому числі ).
Ви ж сам завели про це мову.
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14.09.2023 13:12 Відповісти
запросто,только не плюйте в монитор!!вокруг порошенко были те же предатели клептократы,вся история его президентства ничем не отличается ни от кравчука,чучмы,яныка,даже в большинстве те же люди.и скажем начиная с выпуска гиркина,котлов и расформирования добробатов ,взрывы складов я не вижу разницы с разминированием приграничья.и самый интересный пооказатель медведчук...я очень хочу зннать что он напел о своем сотрудничестве с порохом,и мы узнаем об этом перед очередными выборами и вам придется искать нового кумира для подобных форумов
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14.09.2023 13:25 Відповісти
Не бачите різниці між підривом складів ворогом і розмінуванням, яке провела сама влада України?
Ну тоді звиняйте ....
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14.09.2023 13:36 Відповісти
честно?что кравчук,чучма,пчеловод,шапкотыр что шоколадник что зеленский да и все созывы вр и все кто трется возлее них -воры,мрази,коррупционеры,лжецы,мародеры,конченные негодяи получающие в Украине свой гешефт с последующей эмиграцией!!!!за все 32 года я не припомню ни одной достойной не запамятной фамилии!!!а теперь можешь меня блокировать,у вас же тут форум мнений😁😁😁😁
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14.09.2023 13:48 Відповісти
В мене немає можливості когось блокувати.
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14.09.2023 13:57 Відповісти
заблокуйте, це російський бот.
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14.09.2023 14:10 Відповісти
Хто ділить?
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14.09.2023 13:37 Відповісти
постоянно проживающие жители форума,такое ощущение что они тут на работе
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14.09.2023 13:42 Відповісти
Хибне "ощущєніє".
І чомусь з форуму злиняла купа тих, хто в 2019 пишались тим, що належать до "73%".
Вони також ділили на 73 і 25.
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14.09.2023 14:01 Відповісти
Звертаюсь до здравомислячого .
Звісно , за період 2014-19 рр. не відбулося масштабної перебудови держінституцій.Не запрацювала в повній мірі люстрація всіх яникових чинуш, прокурорів і суддів.
Але зміни почалися.Медична мафія , митниця , судова гілка засуєтилися ,бо закони почали їм перешкоджати в дерибані держказни.За 5 років такі зміни не можуть перетворити державу корумпованою і колаборантською владо яника на міцну і патріотичну країну в цілому.
Демократичні зміни проходять десятиліттями.І їх треба колись починати.
Але ж ...населення не захотіло чекати.
Повірило в солодкі обіцянки мафіозних структур.
Результат - війна , вбиства , кров і спалена земля !!!
А тепер відкрийте нам свого здравомислячого кандидата на посаду президента , який би за наступних 5 років провів очікувані зміни , не допустив війни і перетворив Україну на цивілізовану дем.країну ???????
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14.09.2023 14:07 Відповісти
навіщо вигдувати щось, коли перед очима попередній період 2014-2019р. відчуй різницю, як кажуть.
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14.09.2023 12:27 Відповісти
пару положительных примеров из того периода,плиз.а потом сложи возможно положительное и весь негатив и зашквары того периода.по сути кроме громких девизов и не останеться ничего!
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14.09.2023 12:49 Відповісти
Я не розумію, що порівнювти. Безвіз і війну? Реформи і корупцію? Державницьку політику і "какая разніца"? Я щось пропусив?
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14.09.2023 13:50 Відповісти
пример хоть одной удачной реформы,в последствии неотреформированной по новой!??!?
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14.09.2023 13:54 Відповісти
-Реформа поліції і медична, без сумніву, були дуже успішні.
-Військова, якщо так можна назвати фактичне створення армії з нуля.
-Переведення державних закупівель через Прозорро.
-Реформи в наданні адміністративних послуг (ЦНАПи і інше). Тут просіше перелічити, що було невдалим (судов, але це питання не одного терміну).
Це те що можна назвати просто зараз по пам'яті, не згадуючи.
Останні 4 роки я не чув про реформи взагалі, не знаю з чим порівнювати. Дія хіба що? Але мобільний додаток за 4 роки? Причому такий собі?
Я вже томився відповідати на очевидні запитання, може самі перелічите "досягнення" останніх 4-х років, чи ви тільки з коми вийшли?
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14.09.2023 14:07 Відповісти
чекайте, ви ж писали, що ви не зедебіл?
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14.09.2023 14:08 Відповісти
Нє, не шкодують, бо 73% не мають мозку, нема чим шкодувати. 73%вибрали війну. Українську націю нищать, і всім *****.
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14.09.2023 12:24 Відповісти
а у вас простите у самого какой уровень IQ??просто интересно есть хоть с чем сравнивать??
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14.09.2023 12:53 Відповісти
ось це я написав своему однокласніку-зелебобіку - спочатку воно топило за Зе, а потім воно не розуміє, а як так сталося ...
я досі дивуюсь, що люди не розуміють прямого зв'язку між своїм вибором на дільниці і життям, яке отримали. Ось наприклад: у 2004 були Вибори, Яник і Ко їх зфальшували, був Майдан. Яник був пророссійским, пугав нас "бандеровцами" и те що прийде до влади Ющенко - закриють авіаційни заводи, промисловість і т.д. Народ вийшов проти фальсифікацій, відстояв свій вибір. Проходить 5 років - "Спасибо жителям Бимбаса за Президента 3,14дараса" - вибрали Яника - який ітог ?? Харьковські угоди, агенти ФСБ у владі, росіяни на постах у Мін.Оборони, СБУ тощо ...набрали кредитів в рашці, проїли бюджет, розвал армії, "Ні Євроінтеграції, Ні НАТО"... знову Майдан, Яник з посіпаками біжить, залишає в Україні дирку у бюджеті, захват Криму, захват частини Донбасу. Ось це ітог голосування тих, кому "не нужны нахлебники из Евросоюза" и тех кормильцев, хто годував усю Україну. Вибрали Порошенко - зупинили російську навалу, почали вводити санкції, створили міжнародну коаліцію, стали відроджувати Армію, створили власну незалежну Церкву... а що далі? Мудрий нарід "устал ат вайны", вибрав блазня, членограя, пісюніста, надивившись дешевого серіалу про "Слугу урода". Цей мудрий нарід голосував не за ракетну програму, а за Велике Крадівництво, не за Армію-Мову-Віру, а за Армавир и какаяразницанакакомязыкегаварить, не за незалежну церкву, а за Московський Патріархат РПЦ-ФСБ под предводительством Гундяя, за клована, який зі сцени називав Україну "женщиной из немецких сериалов", а Томос називав Термосом тощо. "Хуже не будет говорили они, хоть посмеемся". Такий же мудрий нарід у Харькові, Одесі голосував за "крепких хозяйственников" типа Допи, Гепи, Труханова - ярых сепаратистов - ходили по городам-майданили подставками под русские трикаллойды, носили колорадские ленточки на полгруди - а потом они удивляются - а почему это к ним пришли защитники и асвабадители и причиняют им добро ? ))
Разумеется, вся вина в войне рашки против Украины лежит на путлере и кровавой кремлевской хунте, но и мудрі українці довели політичне поле країни до такого стану, що в Раді сидять сепари і посібники терроризму - Медведчук, Шуфріч, Бойко, Мураєв...
таж сама справа щодо Богуслаєва: цього сепара і посібника %уйла обирала до ВР біомаса з МоторСіч, вони виготовляли двигуни для авіації рашки, потім ті гелікоптери та літаки вбивали українців, по заводу також були прильоти. Чи моторівська бидломаса цього не знала ?? їх одурили? Хто ? Дблблдь ))
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14.09.2023 12:49 Відповісти
да уж,так мы и живем все время включая совок,из года в год одна и та же жопа,главное девизы разные!!!
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14.09.2023 12:51 Відповісти
Просто з цікавості, ваш однокласник щось зрозумів? Дійшло щось чи досі не може побудувати причинно-наслідковий зв'язок? 🤔
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14.09.2023 17:22 Відповісти
мовчить падло зелене-ватне, як риба об льод )))
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14.09.2023 18:03 Відповісти
типа ,,честные и демократические,, выборы аднака??конченые уроды не воспринимающие ничего кроме насилия
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14.09.2023 12:19 Відповісти
Янєлоха вам всім!
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14.09.2023 12:21 Відповісти
"Людей викрадають та вивозять у катівні."
За ініціативою та безпосередньою участю істоти на троні - зеленського..
Шкода, але страждають здебільшого люди, а не істоти з 73 дупоголових.
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14.09.2023 12:26 Відповісти
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14.09.2023 15:01 Відповісти
Рашковани специ по пресуванні -- заганяють в мобіки
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14.09.2023 12:28 Відповісти
Ну, і де оті різні ''гамнесті'' які кацапським полоненим мало не в рот заглядують щоб знайти ''щось не те'' в тому чим їх Україна годує? Чому оті всі зажерливі грантоїди мовчать?!!!
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14.09.2023 12:33 Відповісти
Тут зовсім усі з глузду з'їхали. При чому тут те - хто і як у областях голосував?!!! Це наших людей катують! А якби особисто ви і ваші рідні там опинились, блд!
До речі, не впевнений, що з Порохом було б набагато краще. Пам'ятає його "силовий" блок з особистих рукожопих конюхів? А Луценко з жінкою третього тисячоліття. Іловайськ та інші котли. Кабальні мінські угоди...
Зєля - мудак якщо що.
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14.09.2023 12:48 Відповісти
Мінські угоди зв'язали руки ***** і ми виграли час на відтворення армії. Якщо б не Зе и мудрий нарід, в нас були б ракети дальністю 500-1000 км, ППО з клістронами і так далі ...
так що яг голосував - так і живеш ... найкраще це відчули такі ватні міста як Марік, Одеса, Харків...
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14.09.2023 12:56 Відповісти
полномасштабная война готовилась уже давно, и это не зависит от того кто президент Украины.
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14.09.2023 13:03 Відповісти
при Порохе %уйло не напало полномасштабно... лише при боневтику-оманському (Янелоху)
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14.09.2023 18:08 Відповісти
это миф и заблуждение
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14.09.2023 19:53 Відповісти
а шо, напало? По Київу ракетами гатили? 8 млн біженців??
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14.09.2023 22:58 Відповісти
 
 