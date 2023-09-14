На окупованих територіях росіяни шукають тих, хто не прийшов на вибори та вивозять їх у катівні, - ОК "Південь"
Російські загарбники намагаються вишукувати тих, хто не з’явився на вибори, тих, хто переховувався, тих, хто не отримав паспорт РФ. Людей викрадають та вивозять у катівні.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Спостерігаємо у деяких місцевостях тимчасово окупованих територій, що росіяни намагаються вишукувати тих, хто не з'явився на вибори, тих, хто переховувався, тих, хто не отримав паспорт РФ. Вживають до них поліцейський тиск, викрадають людей, вивозять у катівні. У деяких випадках намагаються зібрати в одному місці й проводити свою пропагандистсько-роз’яснювальну роботу", - сказала Гуменюк.
На окупованих територіях з місцевого населення продовжують формування так званих загонів територіальної оборони окремих населених пунктів, з яких фактично формують мобілізаційний ресурс.
"Вони потребують людського ресурсу, люди їм потрібні й на Запорізькому, і на Херсонському напрямках. Те, що вони намагаються підтягувати з Криму, вдається не дуже швидко, тому вони роблять певну ставку і на місцеве населення. При тому, що розуміють - люди налаштовані проти них. Вони у відчаї, тому готові брати навіть тих, кого вважають, що можуть залякати", - зауважила Гуменюк.
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Херсонська і Запорізька області : за Зеленського проголосувало по 83%.
Луганська область: за Зеленського проголосувало 89%.
Цікаво б спитати в тих, хто залишився живий, як вони, не шкодують про свій вибір?
В ПВО біли би клістрони, було би більше ракет, були би не розформовані танкові частини в прилеглих до паРаши та бєлоРаши областях, залишалось би замінованим прикордоння.
Але мудрий нарід схотів іншого.
І в пріоритеті став асфальт.
Я і пропоную пояснити, з вашої точки зору, вибухи складів в період 2014-2019 не тільки Україні, а і в країнах, які допомагали Україні саме совковими ************ ( патронами в тому числі ).
Ви ж сам завели про це мову.
Ну тоді звиняйте ....
І чомусь з форуму злиняла купа тих, хто в 2019 пишались тим, що належать до "73%".
Вони також ділили на 73 і 25.
Звісно , за період 2014-19 рр. не відбулося масштабної перебудови держінституцій.Не запрацювала в повній мірі люстрація всіх яникових чинуш, прокурорів і суддів.
Але зміни почалися.Медична мафія , митниця , судова гілка засуєтилися ,бо закони почали їм перешкоджати в дерибані держказни.За 5 років такі зміни не можуть перетворити державу корумпованою і колаборантською владо яника на міцну і патріотичну країну в цілому.
Демократичні зміни проходять десятиліттями.І їх треба колись починати.
Але ж ...населення не захотіло чекати.
Повірило в солодкі обіцянки мафіозних структур.
Результат - війна , вбиства , кров і спалена земля !!!
А тепер відкрийте нам свого здравомислячого кандидата на посаду президента , який би за наступних 5 років провів очікувані зміни , не допустив війни і перетворив Україну на цивілізовану дем.країну ???????
-Військова, якщо так можна назвати фактичне створення армії з нуля.
-Переведення державних закупівель через Прозорро.
-Реформи в наданні адміністративних послуг (ЦНАПи і інше). Тут просіше перелічити, що було невдалим (судов, але це питання не одного терміну).
Це те що можна назвати просто зараз по пам'яті, не згадуючи.
Останні 4 роки я не чув про реформи взагалі, не знаю з чим порівнювати. Дія хіба що? Але мобільний додаток за 4 роки? Причому такий собі?
Я вже томився відповідати на очевидні запитання, може самі перелічите "досягнення" останніх 4-х років, чи ви тільки з коми вийшли?
я досі дивуюсь, що люди не розуміють прямого зв'язку між своїм вибором на дільниці і життям, яке отримали. Ось наприклад: у 2004 були Вибори, Яник і Ко їх зфальшували, був Майдан. Яник був пророссійским, пугав нас "бандеровцами" и те що прийде до влади Ющенко - закриють авіаційни заводи, промисловість і т.д. Народ вийшов проти фальсифікацій, відстояв свій вибір. Проходить 5 років - "Спасибо жителям Бимбаса за Президента 3,14дараса" - вибрали Яника - який ітог ?? Харьковські угоди, агенти ФСБ у владі, росіяни на постах у Мін.Оборони, СБУ тощо ...набрали кредитів в рашці, проїли бюджет, розвал армії, "Ні Євроінтеграції, Ні НАТО"... знову Майдан, Яник з посіпаками біжить, залишає в Україні дирку у бюджеті, захват Криму, захват частини Донбасу. Ось це ітог голосування тих, кому "не нужны нахлебники из Евросоюза" и тех кормильцев, хто годував усю Україну. Вибрали Порошенко - зупинили російську навалу, почали вводити санкції, створили міжнародну коаліцію, стали відроджувати Армію, створили власну незалежну Церкву... а що далі? Мудрий нарід "устал ат вайны", вибрав блазня, членограя, пісюніста, надивившись дешевого серіалу про "Слугу урода". Цей мудрий нарід голосував не за ракетну програму, а за Велике Крадівництво, не за Армію-Мову-Віру, а за Армавир и какаяразницанакакомязыкегаварить, не за незалежну церкву, а за Московський Патріархат РПЦ-ФСБ под предводительством Гундяя, за клована, який зі сцени називав Україну "женщиной из немецких сериалов", а Томос називав Термосом тощо. "Хуже не будет говорили они, хоть посмеемся". Такий же мудрий нарід у Харькові, Одесі голосував за "крепких хозяйственников" типа Допи, Гепи, Труханова - ярых сепаратистов - ходили по городам-майданили подставками под русские трикаллойды, носили колорадские ленточки на полгруди - а потом они удивляются - а почему это к ним пришли защитники и асвабадители и причиняют им добро ? ))
Разумеется, вся вина в войне рашки против Украины лежит на путлере и кровавой кремлевской хунте, но и мудрі українці довели політичне поле країни до такого стану, що в Раді сидять сепари і посібники терроризму - Медведчук, Шуфріч, Бойко, Мураєв...
таж сама справа щодо Богуслаєва: цього сепара і посібника %уйла обирала до ВР біомаса з МоторСіч, вони виготовляли двигуни для авіації рашки, потім ті гелікоптери та літаки вбивали українців, по заводу також були прильоти. Чи моторівська бидломаса цього не знала ?? їх одурили? Хто ? Дблблдь ))
За ініціативою та безпосередньою участю істоти на троні - зеленського..
Шкода, але страждають здебільшого люди, а не істоти з 73 дупоголових.
До речі, не впевнений, що з Порохом було б набагато краще. Пам'ятає його "силовий" блок з особистих рукожопих конюхів? А Луценко з жінкою третього тисячоліття. Іловайськ та інші котли. Кабальні мінські угоди...
Зєля - мудак якщо що.
так що яг голосував - так і живеш ... найкраще це відчули такі ватні міста як Марік, Одеса, Харків...