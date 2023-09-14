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Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня, - Шмигаль

болгарія

Болгарія підтримала відновлення експорту української агропродукції з 15 вересня.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Дякую парламенту Болгарії, уряду та Прем’єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна.

Також дивіться: Польща не відкриє свої кордони для українського зерна, незалежно від рішення Єврокомісії, - Моравецький. ВIДЕО

Автор: 

Болгарія (778) зерно (3114) експорт (4459) Шмигаль Денис (4547)


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Олеся Ілащук, так тримати!
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14.09.2023 12:51 Відповісти
А Болгарія в курсі? Бо більше за вас п@здить тільки руТВ
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14.09.2023 13:38 Відповісти
 
 