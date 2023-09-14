Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня, - Шмигаль

Болгарія підтримала відновлення експорту української агропродукції з 15 вересня.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Дякую парламенту Болгарії, уряду та Прем’єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна.

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