Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня, - Шмигаль
Болгарія підтримала відновлення експорту української агропродукції з 15 вересня.
Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Дякую парламенту Болгарії, уряду та Прем’єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна.
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Ярослав Кийко
показати весь коментар14.09.2023 12:51 Відповісти Мені подобається 0
Имярек
показати весь коментар14.09.2023 13:38 Відповісти Мені подобається 0
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