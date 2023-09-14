На південному фронті налічується майже 4-5 тис. обстрілів з боку ворога за тиждень - Міноборони

Скрізь по південному регіону ворог перебуває в обороні. Там тривають дуже активні бої, налічується приблизно 4-5 тис. обстрілів із боку ворога за тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Південь - основний напрямок нашого наступу, і скрізь по південному регіону ворог перебуває в обороні. Це означає, що ми там рухаємося, а вони обороняються. Навіть коли здається, що новини схожі щодня, ситуація насправді дуже динамічна. Це не означає, що ворог просто стоїть в обороні: це означає, що там ідуть дуже активні бої. За кількістю обстрілів, якщо ми дивимося південний фронт, із боку ворога там вистрілюють сотні тисяч боєприпасів. Налічується майже 4-5 тис. обстрілів за тиждень", - сказала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що ворог не хоче йти з районів уже звільнених українськими силами населених пунктів. Тому воїнам доводиться захищати навіть ті райони, де вони закріпилися і які зайняли, зокрема йдеться про Роботине.

На мелітопольському напрямку, як зазначила Маляр, українські сили поступово просуваються.

Також читайте: Сили оборони мають частковий успіх у районі Роботиного та Кліщіївки, - Генштаб