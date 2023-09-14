Маю надію, що протягом наступних 7-8 місяців буде спроба вирішення війни в Україні, - міністр оборони Італії Крозетто
Спроби проведення переговорів щодо закінчення російської війни в Україні стануть можливими через сім-вісім місяців.
Про це під час візиту до Лондону заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RaiNews.
"Як відомо, контрнаступ проти російських військ не прогулянка в парку. Сподіваюся, що в досить короткі терміни - найближчі 7−8 місяців — може бути спроба закінчити війну в Україні… Потрібно, щоб Росія припинила бомбардування України хоча б на один день", - сказав італійський міністр.
Він додав, що умовою для будь-якої дипломатії має бути припинення вогню з боку Москви, а метою гіпотетичних переговорів — "відновлення міжнародної законності".
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