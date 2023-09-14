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Новини Війна
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Маю надію, що протягом наступних 7-8 місяців буде спроба вирішення війни в Україні, - міністр оборони Італії Крозетто

крозетто,гвідо

Спроби проведення переговорів щодо закінчення російської війни в Україні стануть можливими через сім-вісім місяців.

Про це під час візиту до Лондону заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RaiNews.

"Як відомо, контрнаступ проти російських військ не прогулянка в парку. Сподіваюся, що в досить короткі терміни - найближчі 7−8 місяців — може бути спроба закінчити війну в Україні… Потрібно, щоб Росія припинила бомбардування України хоча б на один день", - сказав італійський міністр.

Він додав, що умовою для будь-якої дипломатії має бути припинення вогню з боку Москви, а метою гіпотетичних переговорів — "відновлення міжнародної законності".

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Автор: 

Італія (1564)


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Топ коментарі
+9
припинення на один чи декілька днів нічого не вирішить
мають повністю підтертися з Української землі
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14.09.2023 12:42
+8
Що він , пропонує , віддати ***** Сицилію
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14.09.2023 12:46
+4
Так! Пора добивати оте непорозуміння яке називалося ''расія''!
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14.09.2023 12:42
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о , еще один прогнозист .
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14.09.2023 12:38 Відповісти
Как раз, после выбаров Зе пойдет на переговоры. Ему кровь из носу нужен второй срок. А третий не положен по Конституции, а там трава не расти, наворовался уже, собака хрипатая
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14.09.2023 12:54 Відповісти
Нічого, наш кс скаже, що "пєрвий срок нє щітаєцца патамушта он токо учілсі".
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14.09.2023 14:17 Відповісти
І що головне прогнози невтішні ...
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14.09.2023 13:31 Відповісти
якщо підкинете ракетного озброєння чому і ні, навіть переговорів не треба буде...)
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14.09.2023 12:41 Відповісти
припинення на один чи декілька днів нічого не вирішить
мають повністю підтертися з Української землі
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14.09.2023 12:42 Відповісти
Так! Пора добивати оте непорозуміння яке називалося ''расія''!
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14.09.2023 12:42 Відповісти
ну так !!! недо-імперія шизофреніка, педофіла )(уйло повинно здохнути та розпастися ...
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14.09.2023 12:46 Відповісти
Що він , пропонує , віддати ***** Сицилію
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14.09.2023 12:46 Відповісти
Щось підказує ,що до кінця року все вирішать.. головне щоб вирішували Ми і розповідали Ми як і хто буде далі жити, або існувати..
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14.09.2023 12:47 Відповісти
С фронта пишешь?
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14.09.2023 13:04 Відповісти
Попытки торговли исконными украинскими территориями будут только нарастать.
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14.09.2023 19:30 Відповісти
надію всі мають а зброя потрібна вже зараз
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14.09.2023 20:03 Відповісти
 
 