УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11775 відвідувачів онлайн
Новини
5 395 25

Вірменія не вважає РФ гарантом безпеки, російські "миротворці" не виконали своєї місії, - Пашинян

пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна більше не може покладатися на РФ як на гаранта своєї безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив в інтерв'ю Politico.

"Внаслідок подій в Україні можливості Росії змінилися", - сказав він.

За словами Пашиняна, Москва прагне уникнути віддалення Азербайджану і свого близького союзника Туреччини, стратегічна важливість яких для Кремля зросла з початком війни проти України.

"Наша стратегія повинна полягати в тому, щоб спробувати в цій ситуації максимально зменшити нашу залежність від інших. Ми хочемо мати незалежну країну, суверенну країну, але ми повинні мати способи уникнути того, щоб не опинитися в центрі зіткнень між Заходом і Сходом, Північчю і Півднем", - зауважив вірменський прем’єр.

Пашинян додав, що для Вірменії звернення до Росії кожного разу, коли спалахує конфлікт, є просто нежиттєздатним.

Також читайте: Вірменія нікому не союзник у цій війні, - Пашинян

"Модель, за якою ми маємо проблеми з нашими сусідами і змушені звертатися до інших захистити нас – неважливо, хто ці інші, – є дуже вразливою моделлю", - додав він.

Пашинян також зазначив, що після блокування Лачинського коридору Росія більше не справляється зі своїми обов'язками.

"Все це ... повинно було бути в сфері відповідальності російських "миротворців", і оскільки ці проблеми існують, російські миротворці не виконали свою місію", - пояснив прем'єр.

Водночас Пашинян зазначив, що не може стверджувати, що без російського контингенту "ситуація зараз була б кращою".

Також читайте: Вірменія повністю ратифікує Римський статут

Автор: 

Вірменія (738) росія (64926) Пашинян Нікол (134)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Це удар в псіну.
показати весь коментар
14.09.2023 12:58
+10
Это уже удар в спину "геостратега"? Или куда пониже? Так просрать все за 20 лет - нужно обладать большим талантом.
показати весь коментар
14.09.2023 12:59
+8
Невеличке уточнення, РФ - гарант небезпеки
показати весь коментар
14.09.2023 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це удар в псіну.
показати весь коментар
14.09.2023 12:58 Відповісти
Давай, дасвиданья, параша!

Армения кардинально меняет свою політику.

Очень скоро Україна и Армения будут плечом к плечу бить рашистов вмести.
показати весь коментар
14.09.2023 14:37 Відповісти
Боронь боже від таких "союзників". Хто зрадив раз, той зрадить вдруге.
показати весь коментар
14.09.2023 14:59 Відповісти
А кого вірмени зрадили, я вибачаюсь?
показати весь коментар
14.09.2023 15:08 Відповісти
Вони зараз в ОДКБ, тобто під захистом москви, і от раптом заявляють, що "російські миротворці не виконали свою місію" тобто не захистили вкрадений Вірменією Нагорний Карабах від його законного власника. І от тепер побігли до американців по допомогу у захисті награбованого. Американці не допоможуть - будуть просити Китай чи ще когось.
Слід розуміти, що "союз" з росією - не союз, а зв'язка "васал-сюзерен". Як називається зміна сюзерена за власним бажанням без згоди самого сюзерена? Зрадою.
показати весь коментар
14.09.2023 15:12 Відповісти
Это уже удар в спину "геостратега"? Или куда пониже? Так просрать все за 20 лет - нужно обладать большим талантом.
показати весь коментар
14.09.2023 12:59 Відповісти
Ходят упорные слухи, что хачики (не путать с армянами) любят ударят кацапов (и друг друга) пониже. Пониже поясницы. И не ножом.
показати весь коментар
14.09.2023 21:04 Відповісти
Незабаром спробують його вбити .
показати весь коментар
14.09.2023 13:00 Відповісти
То що, вийде з о-де-ке-бе? Чи так, просто поп%#дєть?
показати весь коментар
14.09.2023 13:00 Відповісти
Невеличке уточнення, РФ - гарант небезпеки
показати весь коментар
14.09.2023 13:01 Відповісти
армяне вже всіма граблями гребуть від кацапні подалі,
а криси, кажуть, перші бігуть з корабля... - чують щось.
показати весь коментар
14.09.2023 13:03 Відповісти
перевзуваються підкацапники, чому до сих пір Вірменію санкціями не вїбали не розумію
показати весь коментар
14.09.2023 13:07 Відповісти
3,14дерація , для всіх, кому на словах гарантувала безпеку,на ділі приготовила війну,вбивство і розруху.Це від 3,14дерації 100% гарантія
показати весь коментар
14.09.2023 13:08 Відповісти
То завертайте їх назад з Карабаху. Нічого їм там околочуватися.
показати весь коментар
14.09.2023 13:09 Відповісти
Турки вписались за Азербаиджан і рашка не рипнулась
показати весь коментар
14.09.2023 13:09 Відповісти
Вся історія московщини,всі її завоювання починались з отих "мирних договорів".Так було з нами,коли "тішайший" заключив угоду з Хмельницьким,так було зі всіма народами РФ.Двісті вісімдесят націй згідно сталінського перепису було колись в рашці,все то колись заключало договори і розчинилось в тому диявольському конгломераті.Чого вірмени дивуються - я не розумію.Заключати договір з росією - значить знищити себе і продати душу...
показати весь коментар
14.09.2023 13:11 Відповісти
"нацики", чи як там точно, боброєдка їх недавно назвала )))
показати весь коментар
14.09.2023 13:16 Відповісти
Ага, нам теж вони колись ''гарантами'' були-вилізло нам боком.
показати весь коментар
14.09.2023 13:27 Відповісти
Так ви вже "фашисти", чи поки що ні ?
показати весь коментар
14.09.2023 13:29 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять!
показати весь коментар
14.09.2023 13:35 Відповісти
Ще можна спробувати миротворців з НАТО, наприклад.
показати весь коментар
14.09.2023 14:05 Відповісти
А лучше - из Турции и Азербайджана.
показати весь коментар
14.09.2023 16:30 Відповісти
Дівчатка кидають сутенера ,який їх не захищає. Вони задля криші і віддавали свій заробок , а кіт виявився тільки жирним , а ні разу не надійним.
показати весь коментар
14.09.2023 14:14 Відповісти
навіть пашинян ********* *****
показати весь коментар
14.09.2023 14:56 Відповісти
Давай Никол жги. На параше сильно подгороет.
показати весь коментар
14.09.2023 19:36 Відповісти
 
 