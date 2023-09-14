Вірменія не вважає РФ гарантом безпеки, російські "миротворці" не виконали своєї місії, - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна більше не може покладатися на РФ як на гаранта своєї безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив в інтерв'ю Politico.

"Внаслідок подій в Україні можливості Росії змінилися", - сказав він.

За словами Пашиняна, Москва прагне уникнути віддалення Азербайджану і свого близького союзника Туреччини, стратегічна важливість яких для Кремля зросла з початком війни проти України.

"Наша стратегія повинна полягати в тому, щоб спробувати в цій ситуації максимально зменшити нашу залежність від інших. Ми хочемо мати незалежну країну, суверенну країну, але ми повинні мати способи уникнути того, щоб не опинитися в центрі зіткнень між Заходом і Сходом, Північчю і Півднем", - зауважив вірменський прем’єр.

Пашинян додав, що для Вірменії звернення до Росії кожного разу, коли спалахує конфлікт, є просто нежиттєздатним.

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"Модель, за якою ми маємо проблеми з нашими сусідами і змушені звертатися до інших захистити нас – неважливо, хто ці інші, – є дуже вразливою моделлю", - додав він.

Пашинян також зазначив, що після блокування Лачинського коридору Росія більше не справляється зі своїми обов'язками.

"Все це ... повинно було бути в сфері відповідальності російських "миротворців", і оскільки ці проблеми існують, російські миротворці не виконали свою місію", - пояснив прем'єр.

Водночас Пашинян зазначив, що не може стверджувати, що без російського контингенту "ситуація зараз була б кращою".

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