На Таврійському напрямку за добу втрати ворога становлять майже 300 осіб, ЗСУ знищили 24 одиниці військової техніки противника, - Сили оборони
Протягом минулої доби ворог на Таврійському напрямку завдав 10 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень, здійснив 790 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.
Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1159 вогневих завдань. Загальні втрати ворога становлять 297 осіб (безповоротні - 87, поранені - 210). Знищено 24 одиниці військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.
Українські захисники за добу на Таврійському напрямку знищили 4 танки, 5 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 2 ПТРК, 2 БпЛА, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки. Також 3 склади боєприпасів ворога.
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