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Новини Різня в Бучі
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Рашистам, які вбили охоронця супермаркету в Бучі на початку вторгнення, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Чотирьом російським окупантам, які вбили охоронця в Бучі 27 лютого 2022, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Рашистам, які вбили охоронця супермаркету в Бучі на початку вторгнення, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 01

Так, двом командирам, заряджаючому самохідних артилерійських гармат і старшому розвіднику-далекомірнику 1-ї самохідної артилерійської батареї у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії рф інкримінують вчинення порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

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"27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ по м. Буча старший офіцер самохідної артбатареї віддав наказ підлеглим військовослужбовцям рф по всім бойовим машинам батареї. Через радіозв’язок він наказав ідентифікувати всіх, хто був одягнений у чорний одяг, як ворогів.

Така інструкція щодо ідентифікації ворога могла призвести до випадкових жертв серед цивільних, оскільки багато з них могли носити атрибути чорного кольору. Через те, що в наказі не було дотримано принцип розрізнення, командир батареї порушив норми міжнародного гуманітарного права. Його підлеглі військовослужбовці зс рф, отримавши злочинний наказ, погодилися його виконати. При цьому спиралися на принцип кругової поруки у військовому формуванні.

Потім військовослужбовці 1-ї самохідної артилерійської батареї помітили біля магазину Новус у м. Буча чоловіка. Він був одягнений в службовий одяг чорного кольору з позначенням "Охорона Новус". Охоронець не мав зброї і не становив жодної загрози для окупантів. Проте на виконання злочинного наказу командира вони відкрили вогонь із автоматичної вогнепальної зброї по цивільному. В результаті дій російських військових чоловік отримав поранення, від якого помер", - йдеться в повідомленні.

У цьому кримінальному провадженні раніше було повідомлено про підозру військовополоненому із зазначеного військового формування рф. Йому інкриміновано вчинення аналогічного кримінального правопорушення.

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Автор: 

вбивство (3080) Буча (539) воєнні злочини (1851) Офіс Генпрокурора (3239)


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Сволота боягузлива,стріляли у все що бачили
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14.09.2023 13:48 Відповісти
А вони про це знають?
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14.09.2023 14:07 Відповісти
За 1.6 років війни вони вже мабуть 200-ті.
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14.09.2023 14:31 Відповісти
Правильно писати не повідомлено про підозру, а винесено постанову про підозру відносно цих осіб. Однак цього журналісти не знають і переписують слова безграмотних правоохоронців
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14.09.2023 15:00 Відповісти
не охоронця, а охоронника, коли вже навчаться розрізняти, українська мова набагато різноманітніша ніж той хрюцкій ізик, що ним звикли писати афтари статтей.
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14.09.2023 15:35 Відповісти
 
 