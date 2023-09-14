Японія збереже жорсткі економічні санкції проти РФ, - нова глава МЗС Камікава
Нова глава МЗС Йоко Камікава засудила вторгення РФ в Україну та пообіцяла зберегти жорсткі економічні санкції проти РФ.
Про це пише Kyodo. інформує Цензор.НЕТ.
"Японія, як голова G7 продовжуватиме дипломатичні зусилля, в тому числі запровадження жорстких санкцій проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну", - заявила Камікава.
При цьому нова глава МЗС зазначила, що Японія та Росія мають розв'язувати питання як країни-сусіди, наприклад щодо квот на вилов риби, Токіо виходитиме з національних інтересів.
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