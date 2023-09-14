Південна Корея вже передала Україні 10 вантажів допомоги для енергетичного сектору

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Республіка Корея передала Україні 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичного сектору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Республіки Корея надійшло 10 вантажів гуманітарної допомоги, зокрема, 20 резервних електростанцій і 5 міні-екскаваторів, які використовуються, зокрема, у межах масштабної ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах. Крім того, ПрАТ "Укргідроенерго" і Корейська корпорація водних ресурсів (K-water) уклали Меморандум, яким передбачається співпраця в експериментальному проєкті з відновлення Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з корейською делегацією на чолі з міністром землі, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі Рьонгом.

Очільник Міненерго ознайомив представників корейської сторони зі станом енергетичної системи України і наслідками прицільних російських атак, яких зазнали енергетичні об’єкти. Крім того, Галущенко подякував Республіці Корея за допомогу, надану енергетичному сектору України.

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Як зазначається, під час зустрічі сторони підтвердили взаємну зацікавленість у подальшій співпраці у сфері гідроенергетики.

Також обговорювалася співпраця в ядерній галузі. Галущенко наголосив, що Україна, як і Республіка Корея, мають країн-сусідів, які створюють потенційні загрози для глобальної ядерної безпеки. Окремо він акцентував на зацікавленості української сторони у розвитку співпраці з Республікою Корея у впровадженні технологій малих модульних реакторів та потенціалі розміщення відповідних науково-виробничих баз в Україні.

Сторони також обговорили потенціал співпраці у сфері ВДЕ, зокрема вітрової і сонячної енергетики.

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Міністр Вон Хі Рьонг своєю чергою наголосив на зацікавленості корейських інженерних та конструкторських компаній в інвестиціях у відновлення українського енергосектору. Також він повідомив про запланований в Україну візит міністра торгівлі, промисловості та енергетики Руспубліки Корея, у межах якого планується обговорення конкретних проєктів співпраці з відновлення українського енергосектору з огляду на необхідність впровадження механізмів децентралізації генерації, а також систем обліку і розумного споживання електроенергії в Україні.