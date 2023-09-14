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Німецькі депутати написали Шольцу листа з вимогою надати Україні ракети Taurus: Потрібні, щоб послабити військову логістику РФ

шольц

Німецькі депутати звернулися до канцлера Олафа Шольца з вимогою надати Україна далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, парламентарі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Вільні демократи), Антон Гофрайтер ("Зелені") та Андреас Шварц (СДПН) звернулися до Шольца та міністра оборони Пісторіуса з вимогою передати Україні ракети, пише Tagesschau.

Вони заявили про необхідність надати Україні подальшу допомогу напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на озброєнні Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику", - йдеться в листі.

Вони наголосили, що представники українського уряду запевнили їх в особистих розмовах, що ці ракети будуть використовуватися виключно на території України.

Також читайте: Кулеба - Бербок про передачу ракет Taurus Україні: "Ви все одно це зробите, це лише питання часу"

"Ми не бачимо причин сумніватися в цій обіцянці", – продовжили вони, додавши, що Німеччина повинна продовжувати постачання засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, лікарняного обладнання та бронетехніки, особливо бойових танків і бойових машин піхоти.

За їхніми словами, особливо важливо забезпечити стійкість українських військ.

"Для цього потрібні, зокрема, запасні частини для вже поставлених систем і підтримка в ремонті цих систем", - йдеться у листі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постачання систем ППО і боєприпасів для України є більш актуальним, ніж ракети Taurus, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7323) крилаті ракети (1070) ракети (4004) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+3
Одне око вже підбили а шольцу все ще не доходить.
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14.09.2023 14:03
+3
Давайте, хлопці і дівчата, дожимайте!
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14.09.2023 14:08
+3
Досить ''шольцаваляти''!
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14.09.2023 14:24
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Одне око вже підбили а шольцу все ще не доходить.
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14.09.2023 14:03 Відповісти
Тільки три депутати…

А решта?

А решта мабудь як фрау Меркель /Шольц/ Піздоріус?
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14.09.2023 14:28 Відповісти
Давайте, хлопці і дівчата, дожимайте!
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14.09.2023 14:08 Відповісти
хоча б десяток торесів (для початку)
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14.09.2023 14:11 Відповісти
Пробіжка казала ,що ще раз повернеться і пояснить , як треба дойчланд любить.
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14.09.2023 14:18 Відповісти
Шольц - це продукт денацифікації. В Галичині це називається курій - ні півень, ні курка...
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14.09.2023 14:22 Відповісти
Досить ''шольцаваляти''!
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14.09.2023 14:24 Відповісти
це добре, ще вагине-кнехту їб..ло розбийте і викиньте її в рашку
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14.09.2023 14:56 Відповісти
Калбасник херов!
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14.09.2023 15:37 Відповісти
Шольц почекає коли змінять президента в Києві.
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14.09.2023 15:40 Відповісти
Есть подозрение, что комедуха это. Ну как вроде мы за, а ты против---а там видно будет! Вдруг момент какой---дадут. Не будет---все руки умыли.
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14.09.2023 16:59 Відповісти
..скиньте с третьего этажа....
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14.09.2023 17:53 Відповісти
Шольц давай уже раздупляйся, а то будет как в прошлый раз.
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14.09.2023 18:55 Відповісти
Шольц в ступоре его пора менять.
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14.09.2023 19:46 Відповісти
 
 