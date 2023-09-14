Німецькі депутати написали Шольцу листа з вимогою надати Україні ракети Taurus: Потрібні, щоб послабити військову логістику РФ
Німецькі депутати звернулися до канцлера Олафа Шольца з вимогою надати Україна далекобійні крилаті ракети Taurus.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Так, парламентарі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Вільні демократи), Антон Гофрайтер ("Зелені") та Андреас Шварц (СДПН) звернулися до Шольца та міністра оборони Пісторіуса з вимогою передати Україні ракети, пише Tagesschau.
Вони заявили про необхідність надати Україні подальшу допомогу напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн".
"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на озброєнні Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику", - йдеться в листі.
Вони наголосили, що представники українського уряду запевнили їх в особистих розмовах, що ці ракети будуть використовуватися виключно на території України.
"Ми не бачимо причин сумніватися в цій обіцянці", – продовжили вони, додавши, що Німеччина повинна продовжувати постачання засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, лікарняного обладнання та бронетехніки, особливо бойових танків і бойових машин піхоти.
За їхніми словами, особливо важливо забезпечити стійкість українських військ.
"Для цього потрібні, зокрема, запасні частини для вже поставлених систем і підтримка в ремонті цих систем", - йдеться у листі.
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А решта?
А решта мабудь як фрау Меркель /Шольц/ Піздоріус?