Німецькі депутати написали Шольцу листа з вимогою надати Україні ракети Taurus: Потрібні, щоб послабити військову логістику РФ

Німецькі депутати звернулися до канцлера Олафа Шольца з вимогою надати Україна далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, парламентарі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Вільні демократи), Антон Гофрайтер ("Зелені") та Андреас Шварц (СДПН) звернулися до Шольца та міністра оборони Пісторіуса з вимогою передати Україні ракети, пише Tagesschau.

Вони заявили про необхідність надати Україні подальшу допомогу напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на озброєнні Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику", - йдеться в листі.

Вони наголосили, що представники українського уряду запевнили їх в особистих розмовах, що ці ракети будуть використовуватися виключно на території України.

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"Ми не бачимо причин сумніватися в цій обіцянці", – продовжили вони, додавши, що Німеччина повинна продовжувати постачання засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, лікарняного обладнання та бронетехніки, особливо бойових танків і бойових машин піхоти.

За їхніми словами, особливо важливо забезпечити стійкість українських військ.

"Для цього потрібні, зокрема, запасні частини для вже поставлених систем і підтримка в ремонті цих систем", - йдеться у листі.

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