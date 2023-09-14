Окупанти майже щоночі атакують Україну 20-30 дронами-камікадзе з різних напрямків, - Повітряні сили

Впродовж останнього місяця російські окупаційні війська фактично щоночі атакують українські міста.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Змінювати в ранковому зведенні про нічну атаку особливо нічого не треба, вже все фактично шаблонно. Тому, що приблизна кількість дронів-камікадзе - 20-30, приблизний відсоток збиття, засоби ураження, які ми використовуємо теж стабільно", - наголосив речник.

Він також зазначив, що війська РФ часто завдають ударів по портовій інфраструктурі Одеської області. Окупанти почали запускати дрони із кількох напрямків.

"Раніше це було один-два, а нині бачимо і Єйськ, і Курськ, і Брянська область, Чауда", - додав Ігнат.

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