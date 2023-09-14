Парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт агропродукції з України

Національні збори Болгарії у четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня. Голосуванню передували понад дві години дебатів у пленарній залі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

124 голосами "за" депутати погодилися, що не варто продовжувати заборону на імпорт зерна з України, яка закінчується 15 вересня. Проти були 69 депутатів.

Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про те, що країна не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня, у вівторок.

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У зв’язку з цим у наступні два дні виникла напруга між фермерами та болгарською владою. Галузь пригрозила протестами, а влада назвала заборону українського імпорту однією з причин зростання цін в країні.

Напередодні міністр сільського господарства Кирил Ватєв заявив, що з ним пропозицію скасувати заборону не обговорювали. Однак пізніше того ж дня він визнав, що в цьому є економічна логіка, оскільки дозвіл імпорту не матиме серйозних наслідків для болгарської економіки.

Ватєв сказав, що контроль за імпортом української продукції буде посилено, оскільки вона не відповідає стандартам ЄС.

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В опозиції розкритикували рішення парламенту і назвали його "зрадою".

В Офісі президента України привітали голосування болгарського парламенту. "Ось наочний приклад того, як зріла європейська демократія ухвалює рішення на фактах, а не на емоціях, і не змішує економіку та політику. Щиро вдячні уряду і парламенту Болгарії", - зазначив заступник глави ОПУ Ігор Жовква.

В останні місяці продовжити заборону на імпорт української агропродукції вимагали п’ять країн: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія і Болгарія. Тепер їх залишилося чотири.

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