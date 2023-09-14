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Новини Окуповані території
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Переміщення із Севастополя не врятує російські судна: Корабель - не голка, його не сховаєш, - ВМС ЗСУ

севастополь

Переміщення російських суден із Севастополя в інші місця не допоможе убезпечити їх від потенційних атак.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, в окупованому Криму є ще багато заводів, куди можна перемістити кораблі. Проте вберегти їх від атак не так просто.

Читайте: Російські кораблі після удару по Севастополю відновленню не підлягають, - розвідка

"Їх можна навіть в Казань відігнати, умовно. Там є й інші заводи, дійсно. Той самий "Лиман" в Керчі або "Феодосія". Заводів вистачає. Але ж корабель - це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія", - сказав Плетенчук.

Речник зазначив, що якщо морські шляхи стануть єдиним логістичним коридором для окупантів, щоб постачати ресурси на південь України, у російських військ можуть виникнути проблеми.

Також читайте: СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд, - джерела. ВIДЕО

"Вони можуть опинитися у такому стані, що в них може залишитися лише морська логістика. І для них це буде проблемою. Тому що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, і, по-друге, навіть, якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті", - додав він.

Також читайте: Для удару по окупованому Севастополю Україна застосовувала британські ракети Storm Shadow, - Sky News

Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.

У мережі було опубліковано фото знищеного ВДК "Мінськ".

Автор: 

ВМС (1378) Севастополь (553) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+15
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14.09.2023 14:18
+12
У кацапів не повинно бути жодного флоту у Чорному морі !!! У звільненому від кацапського окупаційного лайна і біонепотребу українському Севастополі має бути одна з військових баз : Флоту ВМС США !!!
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14.09.2023 14:12
+9
Как найти иглу с стоге сена? Поджигание стог сена. Потом берете мощный магнит и водите по пеплу.
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14.09.2023 14:12
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14.09.2023 14:11 Відповісти
Как найти иглу с стоге сена? Поджигание стог сена. Потом берете мощный магнит и водите по пеплу.
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14.09.2023 14:12 Відповісти
У кацапів не повинно бути жодного флоту у Чорному морі !!! У звільненому від кацапського окупаційного лайна і біонепотребу українському Севастополі має бути одна з військових баз : Флоту ВМС США !!!
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14.09.2023 14:12 Відповісти
Сам придумав чи як?Може вже станемо штатом Американським?А забув,з таким мудрим народом,навряд чи ми треба там......Може я не правий,але як на мене...кацапстан чи америка,не треба особисто для мене.Наша Держава повина бути сама плюс ЯЗ.Ми це заслужили даже доказали....Ми не якась эвропа....Ми потужна велика держава!!!А ви про бази ставить....Думати треба.Чи ровнятись на молдованов румун...?Я так думаю.Без образ.Така думка.
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14.09.2023 14:30 Відповісти
"Може вже станемо штатом Американським?А забув,з таким мудрим народом,навряд чи ми треба там..." - не бачу в томку нічого поганого ... бо там де приходить США виходить: Півд. Корея, Тайвань, Ізраєль, а де кацапія - кндр, зімвабве ....
як мінімум зовнішнє управління років так на 10-15, для нейтралізації пересадки цієї корумпованої, продажної, прокацапської зе наволочі не зашкодить ...
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14.09.2023 14:51 Відповісти
ідіот, без образ, такий діагноз
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14.09.2023 15:46 Відповісти
Не сумуй,найди другого доктора.Може поможе.Держись не падай духом...тай вообше полудурком легше жити.Без образ.
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14.09.2023 15:49 Відповісти
Мене дивувала заява США , якщо раша буде себе погано вести з бомбами, то США знищить Черноморский флот.
що його нищити ? Та й ще в закритому Босфором просторі. Украіна і без США може це зробити
СЛАВА ЗСУ ! Смерть москалям !
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14.09.2023 14:13 Відповісти
А якщо до українців приєднаються румуни ( бо кацапи погрожують молдованам) - то від флота ЧФ зовсім НИЧОГО не залишиться
В едності сила !
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14.09.2023 14:16 Відповісти
Чи флот чи не Флот фсьо?
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14.09.2023 14:15 Відповісти
Почему не спрятать? Вон масква как спряталась, и с аквалангом не найдешь. И остальные так могут. Только вот жаль, что асфальта маловато осталось, заасфальтировали бы весь флот на дне морском. Ищи потом эти иголки под морским асфальтоукладчиком...
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14.09.2023 14:15 Відповісти
На ORYX ВДК "Мінськ" та ПЛ "Ростов на Дону" позначені, як пошкоджені та не підлягають "економічному" ремонту. Тобто їм капець.
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14.09.2023 14:17 Відповісти
У кацапів https://youtu.be/10OuhU-CJmA нехило підгоріло від вчорашньої бавовни в т.о. кацапами українському Севастополі , а сьогодні знову "бавовна" в Євппаторії ...
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14.09.2023 14:17 Відповісти
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14.09.2023 14:18 Відповісти
Хай на підводи вантажать ті кораблі, і лаптєногі бурлаки розосередять їх по далекому сходу..
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14.09.2023 14:20 Відповісти
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14.09.2023 14:21 Відповісти
Було 14 БДК (11/пр.775 + 3/пр.1171). Мінус 2/6? Залишилось - ?
1) "Азов";
2) "Георгий Победоносец";
3) "Калининград";
4) "Константин Ольшанский";
5) "Королев";
6) "Минск";
7) "Николай Фильченков" (пр.1171);
8) "Новочеркасск";
9) "Оленегорский горняк"
10) "Орск" (пр.1171);
11) "Петр Моргунов";
12) "Саратов" (пр.1171);
13) "Цезарь Куников";
14) "Ямал" - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
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14.09.2023 14:21 Відповісти
Це взагалі чи це ті шо в ЧМ? Здається в ЧМ менше було.
Бо в туди мабудь їх більше не запустять.
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14.09.2023 14:34 Відповісти
Було 8 (6+2). Додалось ще 6 в лютому 22р. Разом 14.
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15.09.2023 00:12 Відповісти
Ще топити і топити...
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15.09.2023 10:28 Відповісти
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14.09.2023 14:22 Відповісти
Рашисты могут под водой спрятать свои корабли возле крейсера мацква. Там мы не догадаемся их искать
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14.09.2023 14:24 Відповісти
можно притопити, де поглибше )) такий хід дозволяє приховати, наприклад, каяк та частину речей в гарній гермі, коли на пару днів в радіалку йдеш, або лісапєт, в аналогічній ситуації ))) за все походне життя не було випадку, щоб хоч раз знайшли. не дарма ж є прислів'я "як в воду впало!" ))
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14.09.2023 14:26 Відповісти
Це ж кацапстанська традиція (т.з. "скрєпа") ще з Кримської війни в 19 му ст.
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14.09.2023 14:31 Відповісти
Даю подсказку - корабли можно спрятать на дне
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14.09.2023 14:26 Відповісти
На ''колиму'' нехай їх переведуть
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14.09.2023 14:29 Відповісти
История повторяется. 9 сентября 1854 года, в дни подготовки Севастополя к обороне, главнокомандующий сухопутными и морскими силами русской армии в Крыму князь А. С. Меншиков отдал приказ о затоплении кораблей Черноморской эскадры. Сегодня все повторяется, единственное что кацапам остается это затопить эскадру, взять ноги в руки и героически идти далеко, далеко с Крыма.
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14.09.2023 14:31 Відповісти
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14.09.2023 14:32 Відповісти
...мокшанским воякам..Что нельзя спрятать надо сжечь или утопить ..
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14.09.2023 16:37 Відповісти
"Корабль - не игла, его не спрячешь"

Ну почему же.. на дне морском вполне можно спрятать. А Севастополю не привыкать к "самотопам".
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14.09.2023 17:41 Відповісти
 
 