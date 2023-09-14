Переміщення із Севастополя не врятує російські судна: Корабель - не голка, його не сховаєш, - ВМС ЗСУ

Переміщення російських суден із Севастополя в інші місця не допоможе убезпечити їх від потенційних атак.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, в окупованому Криму є ще багато заводів, куди можна перемістити кораблі. Проте вберегти їх від атак не так просто.

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"Їх можна навіть в Казань відігнати, умовно. Там є й інші заводи, дійсно. Той самий "Лиман" в Керчі або "Феодосія". Заводів вистачає. Але ж корабель - це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія", - сказав Плетенчук.

Речник зазначив, що якщо морські шляхи стануть єдиним логістичним коридором для окупантів, щоб постачати ресурси на південь України, у російських військ можуть виникнути проблеми.

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"Вони можуть опинитися у такому стані, що в них може залишитися лише морська логістика. І для них це буде проблемою. Тому що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, і, по-друге, навіть, якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті", - додав він.

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Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.

У мережі було опубліковано фото знищеного ВДК "Мінськ".