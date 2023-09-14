Переміщення із Севастополя не врятує російські судна: Корабель - не голка, його не сховаєш, - ВМС ЗСУ
Переміщення російських суден із Севастополя в інші місця не допоможе убезпечити їх від потенційних атак.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, в окупованому Криму є ще багато заводів, куди можна перемістити кораблі. Проте вберегти їх від атак не так просто.
"Їх можна навіть в Казань відігнати, умовно. Там є й інші заводи, дійсно. Той самий "Лиман" в Керчі або "Феодосія". Заводів вистачає. Але ж корабель - це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія", - сказав Плетенчук.
Речник зазначив, що якщо морські шляхи стануть єдиним логістичним коридором для окупантів, щоб постачати ресурси на південь України, у російських військ можуть виникнути проблеми.
"Вони можуть опинитися у такому стані, що в них може залишитися лише морська логістика. І для них це буде проблемою. Тому що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, і, по-друге, навіть, якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті", - додав він.
Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.
У мережі було опубліковано фото знищеного ВДК "Мінськ".
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як мінімум зовнішнє управління років так на 10-15, для нейтралізації пересадки цієї корумпованої, продажної, прокацапської зе наволочі не зашкодить ...
що його нищити ? Та й ще в закритому Босфором просторі. Украіна і без США може це зробити
СЛАВА ЗСУ ! Смерть москалям !
В едності сила !
1) "Азов";
2) "Георгий Победоносец";
3) "Калининград";
4) "Константин Ольшанский";
5) "Королев";
6) "Минск";
7) "Николай Фильченков" (пр.1171);
8) "Новочеркасск";
9) "Оленегорский горняк"
10) "Орск" (пр.1171);
11) "Петр Моргунов";
12) "Саратов" (пр.1171);
13) "Цезарь Куников";
14) "Ямал" - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
Бо в туди мабудь їх більше не запустять.
Ну почему же.. на дне морском вполне можно спрятать. А Севастополю не привыкать к "самотопам".