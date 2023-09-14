Глава МЗС Чехії Ліпавський про переговори з РФ: Якщо Україну змусять ухвалити рішення, яке вона не прийме, Захід втратить її

Будь-яка мирна ініціатива, нав’язана Україні без згоди Києва, матиме неприємні наслідки для Заходу. Потрібно покласти край здатності Росії розширюватися на схід силою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Ліпавський закликав союзників України зберігати рішучість, навіть якщо Києву не вдасться досягти швидкого прориву в контрнаступі. "Справжнім ворогом" є амбіції Росії на схід, сказав він.

"Якщо Україну змусять ухвалити рішення, яке вона не прийме, Захід втратить її, і біля наших кордонів буде 40-мільйонна нація, яка почуватиметься зрадженою. Ми не хочемо просто відкласти війну. Ми хочемо покласти край здатності Росії розширюватися на схід силою", - сказав він.

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Ліпавський наполягає на тому, що підтримка серед союзників по НАТО та Європейському Союзу сильніша, ніж будь-коли. Чехія була одним із найстійкіших прихильників Києва, забезпечуючи його військовою технікою, такою як танки та боєприпаси, а також притулок понад 500 тисяч українців, які рятуються від війни - пункту призначення № 3 для біженців у ЄС після Польщі та Німеччини.

Чеський дипломат заявив, що формулі Зеленського "вдалося пережити" початковий етап: Китай, Саудівська Аравія, Бразилія та Південна Африка тепер готові взяти участь у дебатах, за винятком Росії.

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"Я не кажу, що вони схиляються до нашої позиції, але ми принаймні ведемо діалог", - сказав він.

Ліпавський зазначив, що деякі країни, які вагалися на ранніх етапах, наближаються до позиції Заходу. Багато "прагматичних міркувань" не хочуть приєднуватися до все більш ізольованої Росії. Інші відчувають невдоволення агресією Москви в Чорному морі та виходом з угоди, яка гарантувала постачання зерна, сказав він.

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