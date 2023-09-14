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Глава МЗС Чехії Ліпавський про переговори з РФ: Якщо Україну змусять ухвалити рішення, яке вона не прийме, Захід втратить її

ліпавський

Будь-яка мирна ініціатива, нав’язана Україні без згоди Києва, матиме неприємні наслідки для Заходу. Потрібно покласти край здатності Росії розширюватися на схід силою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Ліпавський закликав союзників України зберігати рішучість, навіть якщо Києву не вдасться досягти швидкого прориву в контрнаступі. "Справжнім ворогом" є амбіції Росії на схід, сказав він.

"Якщо Україну змусять ухвалити рішення, яке вона не прийме, Захід втратить її, і біля наших кордонів буде 40-мільйонна нація, яка почуватиметься зрадженою. Ми не хочемо просто відкласти війну. Ми хочемо покласти край здатності Росії розширюватися на схід силою", - сказав він.

Також читайте: Навіть якщо Путіна не буде, відносини з РФ не налагодимо, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Ліпавський наполягає на тому, що підтримка серед союзників по НАТО та Європейському Союзу сильніша, ніж будь-коли. Чехія була одним із найстійкіших прихильників Києва, забезпечуючи його військовою технікою, такою як танки та боєприпаси, а також притулок понад 500 тисяч українців, які рятуються від війни - пункту призначення № 3 для біженців у ЄС після Польщі та Німеччини.

Чеський дипломат заявив, що формулі Зеленського "вдалося пережити" початковий етап: Китай, Саудівська Аравія, Бразилія та Південна Африка тепер готові взяти участь у дебатах, за винятком Росії.

Читайте: Проблема полягає не лише в Путіні, а й в російському імперіалізмі, як такому, - голова МЗС Чехії Ліпавський

"Я не кажу, що вони схиляються до нашої позиції, але ми принаймні ведемо діалог", - сказав він.

Ліпавський зазначив, що деякі країни, які вагалися на ранніх етапах, наближаються до позиції Заходу. Багато "прагматичних міркувань" не хочуть приєднуватися до все більш ізольованої Росії. Інші відчувають невдоволення агресією Москви в Чорному морі та виходом з угоди, яка гарантувала постачання зерна, сказав він.

Також читайте: Захід не повинен поступатися Росії та має продовжувати підтримку України, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Автор: 

Чехія (1607) Ліпавський Ян (103) переговори з Росією (1060)


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Топ коментарі
+5
яка почуватиметься відданою
Стаття явно переклад з російської.
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14.09.2023 14:27
+5
Ліпавський молодчина
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14.09.2023 14:38
+4
Що цікаво, на цензорі цієї новини російською не знайшов, але на РБК, на яку посилається цензор вона є і там звісно написано "преданной".
Я тільки дивуюся, як треба зневажати свою рідну мову, щоб перекладати на українську перекладачем гугла(а він саме так і перекладає) , але й навіть прочитати переклад "взападло".
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14.09.2023 15:16
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яка почуватиметься відданою
Стаття явно переклад з російської.
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14.09.2023 14:27 Відповісти
Ось ''дуркують'' журналісти на ''їзікє''! Все підігрують *уйловському ''гдє кацапскій їзік-там кацапія''!
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14.09.2023 14:33 Відповісти
Пекельні борошна ніхто виправляти не хоче.
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14.09.2023 15:07 Відповісти
Вони там вже наступну новину строчать, не до того.
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14.09.2023 15:08 Відповісти
Що цікаво, на цензорі цієї новини російською не знайшов, але на РБК, на яку посилається цензор вона є і там звісно написано "преданной".
Я тільки дивуюся, як треба зневажати свою рідну мову, щоб перекладати на українську перекладачем гугла(а він саме так і перекладає) , але й навіть прочитати переклад "взападло".
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14.09.2023 15:16 Відповісти
Ліпавський молодчина
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14.09.2023 14:38 Відповісти
Які там ще дебати? Дебатуйте по своїх територіях ...
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14.09.2023 14:38 Відповісти
мне дороже жизни наших солдат и офицеров, чем эти гребанные оккупированные территории, где все ненавидят Украину, шоб убиваться из-за них. Конфликт можно приморозить и отстреливать туда десятки ракет в месяц, пока им не надоест или путин сдохнет и они смоются сами
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14.09.2023 15:27 Відповісти
Питання жертв у нас сховали глибоко на другий план. Зараз розмови тільки про землю. Ну певному кругу людей земля набагато цінніша (в прямому сенсі слова) ніж люди.
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14.09.2023 15:32 Відповісти
Настораживает, что незадолго до вторжения у нас либерализовали земельный рынок.

И такая же ситуация с военной техникой, что б писать несколько радиостанций или автомобиль нужно дело заводить на десятки если не сотни листов, а человек списывается двумя листиками.
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14.09.2023 15:43 Відповісти
Я вам більше скажу. З нового року вступає в силу наступний етап земельної реформи, коли можна буде вести торгівлю тисячами гектар з юридичними особами (по суті великими агрохолдингами). І в цей самий час у нас закриті і розбиті порти, а західні сусіди закривають нам вивіз зерна. Все це заганяє аграріїв в кризу і збиває ціну на землю. Можна вважати, що все це співпадіння. Але я вже дуже сумніваюся.
І все це на фоні криків "ні метра землі ворогу" від людей які ніколи на ту війну не попадуть. Сумно це все.
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14.09.2023 16:00 Відповісти
Якщо Раша займе Україну, то вже через 10 років, нове покоління українців в составі армії РФ, буде штурмувати Захід.
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14.09.2023 16:07 Відповісти
 
 