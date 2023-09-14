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Новини Окуповані території Війна
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Позиція російської ППО С-400 "Тріумф", яку сьогодні було знищено поблизу окупованої Євпаторії. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У мережі опублікували супутникове фото російського комплексу ППО С-400 "Тріумф", який було знищено внаслідок ранкової атаки поблизу окупованої Євпаторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Фото зроблено два тижні тому. На знімку видно російську батарею ЗРК (С-400) поблизу окупованої Євпаторії.

Позиція російської ППО С-400 Тріумф, яку сьогодні було знищено поблизу окупованої Євпаторії 01

Нагадаємо, вранці в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами. 

Згодом джерела Цензор.НЕТ повідомили, що СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд.

Читайте: Міноборони РФ заявило, що українські морські дрони знову атакували патрульний корабель "Сергій Котов"

Автор: 

Євпаторія (44) Крим (14127) знищення (7142)


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Топ коментарі
+34
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14.09.2023 14:39
+31
Ой як фаааайно ))
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14.09.2023 14:38
+31
шинами не встигли обкласти!!! або вже і з шинами "в странє напряжёнка!" ))
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14.09.2023 14:43
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Ой як фаааайно ))
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14.09.2023 14:38 Відповісти
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14.09.2023 14:39 Відповісти
Був у кацапів тріумф, а став -фіаско братан…
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14.09.2023 14:42 Відповісти
купкою стали, якраз під два Нептуни з повітряним підривом касетною БЧ
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14.09.2023 14:42 Відповісти
ну ось, а хтось говорив, що там тільки одна пускова установка, була, а виявляється їх там більше...
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14.09.2023 14:43 Відповісти
Комплекс "Тріумф" як і "Петріот" складається з багатьох різного типу машин, а пускові лише одна з складових частин таких комплексів.
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14.09.2023 15:03 Відповісти
ну тут якраз багато різного типу машин і зібрані на маленькому клаптику землі, тому могли реально знищити чи пошкодити практично весь комплекс, адже влучань було явно більше 2.
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14.09.2023 15:15 Відповісти
Пускові установки, це саме дешеве що там е. А и знищили антену і центральний пункт. Саме цінне.
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14.09.2023 16:42 Відповісти
шинами не встигли обкласти!!! або вже і з шинами "в странє напряжёнка!" ))
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14.09.2023 14:43 Відповісти
😁😂👍
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14.09.2023 17:07 Відповісти
...шинами не встигли обкласти! Респект за гумор
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14.09.2023 17:29 Відповісти
схоже, ЗСУ після ліквідації радарів на вишках бойка часу не гають - вчора Севморзавод, сьогодні Тріумф
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14.09.2023 14:44 Відповісти
Да. Перед вышками были "глаза" в Оленевке. Скорее всего теперь западный берег Крыма стал "слепой" и стоит теперь ожидать еще больше операций и ударов.
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14.09.2023 15:03 Відповісти
Жаль, шо сухий док у Севастополі зайнятий, як клозет у єпідемію холери. А там гарне місце для наступної мішені було - пристріляне, точні координати перевірені. Як кажуть - насижене і зисижене!
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15.09.2023 10:57 Відповісти
Там еще есть, например, в Доковой.
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15.09.2023 12:16 Відповісти
Краще б було свіженьке фото, пораділи б йому не гірше ніж фото із знищеним у Севастополі ВДК "Мінськ" та ПЧ "Ростов на Дону"!
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14.09.2023 14:46 Відповісти
Чекаємо на фото від Притули.
Хоча той його супутник (чи група супутників) був настільки "секретним", що жодного фото за півтора роки ми не бачили.
Знову виникає питання: "А бил лі мальчік?"
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14.09.2023 14:52 Відповісти
Впевнений що не був.тим більше якщо берег гроші під конкретні зобов'язання то і мусиш їх виконувати ,а не придумувати нове ,яке не можна перевірити
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14.09.2023 15:21 Відповісти
Ежу понятно, что если в БДК «Минск» (чай, не линкор «Ямато») было ПРЯМОЕ попадание Storm Shadow (450 кг взрывчатки с проникающей боевой частью), то «поврежден» означает «уничтожен». Ракета атакует с «горки», то есть сверху вниз. Одной инерции хватит, чтобы пробить палубу, а внутри сейчас такая каша, что не приведи господь.

Что с подлодкой, пока непонятно. Но! Субмарины такого класса (бывал, видел сам) имеют особое покрытие (резиновое) для снижения уровня шумности. Если был просто пожар, значит, покрытие сгорело к едрене-матери. Ауслендер
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14.09.2023 14:48 Відповісти
Субмарина скорее всего тоже накрылась.
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14.09.2023 16:44 Відповісти
Може добити її як рибину на суходолі, шоб не мучилась!
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15.09.2023 10:59 Відповісти
Пошкоджені у статистику не вносять.
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14.09.2023 22:01 Відповісти
З драй дока не втічеш. І мабуть також має пошкодження. Що автоматично зменшує можливість рембази. Може варто ще додати по докам та сліпам а далі продовжити вже й по корабликам чф?
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15.09.2023 06:02 Відповісти
Атріцательний Тріумф стал!
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14.09.2023 14:51 Відповісти
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14.09.2023 14:58 Відповісти
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14.09.2023 15:10 Відповісти
Скоро на наших екранах Гібєль масквєї?))
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14.09.2023 15:20 Відповісти
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14.09.2023 15:11 Відповісти
"А вот, а вот ну и что, а мы вам в вашем бандеровском Киеве все 30 патриотов разбомбили, каждый по три с половиной раза, и потому больше не бомбили, что цель спецобосрации достигнута? И вапще , в Евпатории силитра была, а вы хахлы и поверили что это наша святая аналоговнетная Сэ-читыриста! Вот, путен всех пипииграл!"
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14.09.2023 15:25 Відповісти
Порадію, коли буде хоч один доказ.
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14.09.2023 15:19 Відповісти
Який саме?
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14.09.2023 15:27 Відповісти
Краще супутник. Мінімум - повідомлення Генштабу ЗСУ.
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14.09.2023 15:33 Відповісти
Супутникове фото підтверджує ураження російської системи ППО С-400 "Тріумф" поблизу окупованої Євпаторії. Джерело:

Ось це вже дещо. Видно, що хоча б одна установка знищена або серйозно пошкоджена.
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14.09.2023 15:37 Відповісти
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14.09.2023 15:32 Відповісти
ЄДИНИЙ І НЕЗЛАМНИЙ!
Відважний ,справедливий ,патріот нашої України ,допоможи йому Боже викорінити корупцію і перднути
Найкращий Президент України.
Найкращий наш президент.
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14.09.2023 19:45 Відповісти
Дупу знатно відлизав!!!
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14.09.2023 21:49 Відповісти
Цікаво, що турки тепер думають про свою купівлю С-400 "Тріумф" на 2.5 млрд вічно зелених.
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14.09.2023 20:15 Відповісти
Вони її хотіли на досліди купити, щоб своє щось подібне зробити.
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14.09.2023 22:06 Відповісти
Два дивізіони???
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14.09.2023 22:46 Відповісти
Мінімальна партія .
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14.09.2023 22:55 Відповісти
 
 