Позиція російської ППО С-400 "Тріумф", яку сьогодні було знищено поблизу окупованої Євпаторії. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У мережі опублікували супутникове фото російського комплексу ППО С-400 "Тріумф", який було знищено внаслідок ранкової атаки поблизу окупованої Євпаторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Фото зроблено два тижні тому. На знімку видно російську батарею ЗРК (С-400) поблизу окупованої Євпаторії.

Нагадаємо, вранці в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами.

Згодом джерела Цензор.НЕТ повідомили, що СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд.

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