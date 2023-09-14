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Позиція російської ППО С-400 "Тріумф", яку сьогодні було знищено поблизу окупованої Євпаторії. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
У мережі опублікували супутникове фото російського комплексу ППО С-400 "Тріумф", який було знищено внаслідок ранкової атаки поблизу окупованої Євпаторії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Фото зроблено два тижні тому. На знімку видно російську батарею ЗРК (С-400) поблизу окупованої Євпаторії.
Нагадаємо, вранці в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами.
Згодом джерела Цензор.НЕТ повідомили, що СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд.
Топ коментарі
+34 Грицько Добрий
показати весь коментар14.09.2023 14:39
+31 Qq Qqq #455433
показати весь коментар14.09.2023 14:38
+31 Fjall_Raven
показати весь коментар14.09.2023 14:43
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Хоча той його супутник (чи група супутників) був настільки "секретним", що жодного фото за півтора роки ми не бачили.
Знову виникає питання: "А бил лі мальчік?"
Что с подлодкой, пока непонятно. Но! Субмарины такого класса (бывал, видел сам) имеют особое покрытие (резиновое) для снижения уровня шумности. Если был просто пожар, значит, покрытие сгорело к едрене-матери. Ауслендер
Ось це вже дещо. Видно, що хоча б одна установка знищена або серйозно пошкоджена.
Відважний ,справедливий ,патріот нашої України ,допоможи йому Боже викорінити корупцію і перднути
Найкращий Президент України.
Найкращий наш президент.