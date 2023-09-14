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Українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах Gripen, - міністр оборони Швеції Йонсон

gripen

Українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах Gripen шведського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Збройних Сил, підготовка пройшла добре", - сказав глава шведського уряду.

Ознайомчі навчання включають випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.

За словами Йонсона, досвід, отриманий під час такої підготовки, стане основою для визначення того, чи є умови для відправки літаків Gripen в Україну.

Також читайте: Швеція розгляне можливість передачі винищувачів Gripen Україні, - ЗМІ

Автор: 

авіація (4113) Швеція (950)


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Топ коментарі
+12
Питання нашої корупції в цьому плані, взагалі-не до чого, Все залежить від політичної волі НАТО,а більшою мірою-Штатів, Наскільки вони готові!,надати нам допомогу в такому вигляді, Ті ж ATACMS та F-16,,ті ж Abrams,,та все інше,,ВСЕ! залежить від Того!,наскільки там готовіТАК! - "образити" орків!, Але на жаль,щось вони не дуже поспішають,
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14.09.2023 15:14
+10
А до чого тут корупція? Шо будуть розпилювати літаки на частини і п...ти?
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14.09.2023 15:04
+10
З нетерпінням чекаємо на Грифони.
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14.09.2023 15:14
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але поки не дадуть - бо корупція
а вже як дадуть - то будем точно знати що корупцію перемогли
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14.09.2023 14:59 Відповісти
А до чого тут корупція? Шо будуть розпилювати літаки на частини і п...ти?
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14.09.2023 15:04 Відповісти
та ладно - тут всі крикуни кричать - літаки не дають бо корупція
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14.09.2023 15:12 Відповісти
Питання нашої корупції в цьому плані, взагалі-не до чого, Все залежить від політичної волі НАТО,а більшою мірою-Штатів, Наскільки вони готові!,надати нам допомогу в такому вигляді, Ті ж ATACMS та F-16,,ті ж Abrams,,та все інше,,ВСЕ! залежить від Того!,наскільки там готовіТАК! - "образити" орків!, Але на жаль,щось вони не дуже поспішають,
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14.09.2023 15:14 Відповісти
це вже щось нове зазвичай всі кричать що не дають бо корупція
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14.09.2023 15:15 Відповісти
Є і корупція, якої не було за жодного президента України, є позиція донорів, відносно відношення і до безпеки і до корупції у владі України.
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14.09.2023 15:20 Відповісти
корупція була при всіх президентах
і позиція партнерів заслуговує уваги - а яка вона -то ми побачимо на прикладі літаків
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14.09.2023 15:32 Відповісти
Такої центразізованої і у таких обсягах не було ще ніколи.
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14.09.2023 15:35 Відповісти
і звідки Вам це відомо?
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14.09.2023 16:03 Відповісти
Це невідомо тільки ботам Подоляка .
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14.09.2023 17:58 Відповісти
навпаки - це відомо тільки ботам - правда іншої масті
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14.09.2023 17:59 Відповісти
Бот, а що подоляк вам газети читати взагалі забронив?
Ти ще не чув, що згідно із соціологічними опитуваннями-78 відсотків українців вважають прездента Зеленьського відповідальим за корупцію у владі і військових адміністраціях.
На одних дорогах влада Зеленьського за 4 роки вкрала річний бюджет України.
Коли вас, із ферми виженуть( а це рано, чи пізно станеться)і газети для таких як ти стануть доступними-будеш читати сам про це.
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14.09.2023 18:12 Відповісти
мені подоляк не платить за читання газет

а що вважають 78% українців то взагалі на сміх курям - особливо якщо подивитися на останні президентські вибори де проценти були приблизно такі самі

газети ... газети то макулатура - де доведені справи ?

декілька років тому тут Пороха на часті рвали - і барига, і бізнес на крові, і тд. - де докази? чи як якась журнашльондра щось виродить то то вже докази ?

народ думає що він бідний бо хтось краде - ні - "бідний бо дурний" (C)
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14.09.2023 18:22 Відповісти
Как можно ототожнювати, шо 78% равно 73%. Если проголосовало за клоуна всего 37% от имеющих право голосовать.
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14.09.2023 23:05 Відповісти
SURE. треба валянком бути.
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14.09.2023 23:06 Відповісти

" якої не було за жодного президента України"....Дякую, не знав! Це щось новеньке...😁
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15.09.2023 00:34 Відповісти
Як ти можеш щось знати, коли подоляк тебе зробив тільки у лютому цоьго року ?
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15.09.2023 01:12 Відповісти
Ввічливіше, будь ласка. І доказовіше -щодо " якої не було за жодного президента "...Подоляк тут-не до чого...
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15.09.2023 02:44 Відповісти
Мабуть брешуть бо загальновідомо шо корупція сприяє міжнародній підтримці.
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14.09.2023 15:20 Відповісти
ну ось і побачимо - дадуть чи не дадуть
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14.09.2023 15:31 Відповісти
Чудовий експеримент, при яйцях по 17 не давали, а от коли будуть по 20 то побачимо.
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14.09.2023 15:41 Відповісти
Уже були по 50грн.
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14.09.2023 17:45 Відповісти
нічого нового,),просто,Людину практично з деменцією, більше турбує загострення конфлікту,ніж наша корупція,), яке може в недалекому майбутньому,), перейти, в термоядерне протистояння, ось,у цьому вся проблема,),,і ще одне,), - ще там вибори скоро,),
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14.09.2023 15:29 Відповісти
От тільки Швеція (поки що) не в НАТО.
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14.09.2023 15:18 Відповісти
для того щоб отримувати від мене відповіді потрібно чемно задавати запитання
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15.09.2023 00:29 Відповісти
Собаки лают - караван идет. Подлодки от Германии уже не кажутся такой уж недостижимой целью.
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14.09.2023 15:05 Відповісти
З нетерпінням чекаємо на Грифони.
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14.09.2023 15:14 Відповісти
Грифони-це класно, вони новіші і значно кращі за F-16! Ех, якби не корупція...
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14.09.2023 15:29 Відповісти
Грипен отличный самолет, но у меня твердое убеждение, что Швеция их начнет передавать, только синхронно с F-16. Судя по всем прошедшим поставкам вооружений, должно быть общее консолидированное решение. Швеция в одиночку передавать самолеты не будет.
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14.09.2023 15:41 Відповісти
Там головне заміна Грифонів на Ф-35, без цього точно не передадуть.
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14.09.2023 15:43 Відповісти
5 Грипенов, Швеция легко может передать и до замены на F-35. Это число для них некритично. Проблема только в общем политическом решении.
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14.09.2023 15:45 Відповісти
Це з разряду - жінку віддай дяді, а сам іди до *****. Так не працює.
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14.09.2023 15:53 Відповісти
Если у тебя 1 жена, то да. А если у тебя их гарем......В Швеции явно не 1 Грипен.
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14.09.2023 16:00 Відповісти
Файна новина, рух якийсь є.
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14.09.2023 15:44 Відповісти
Це їх Сааб виробляє.
Переходимо всі на автівки Сааб!
Допоможемо виробнику!
До речі дууууже не погана авто, кажу з власного досвіду.
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14.09.2023 15:50 Відповісти
Сааб більше автомобілів не робить. На жаль...
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14.09.2023 18:33 Відповісти
Грипен лучший самолет для ВСУ, их можно было закантрактовать еще в 2019, но...
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14.09.2023 16:37 Відповісти
Тут разговор только о лётчиках .а на обслуживание они в Швецию будут летать.
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14.09.2023 17:21 Відповісти
Аэродромы надо готовить для такой техники.
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14.09.2023 17:38 Відповісти
Готувати інфраструктуру для технічного обслуговування потрібно.
Але з усіх ******** літаків "Гріпени", - найневибагливіші.
Їх спеціально конструювали так, щоб вони могли злітати і сідати на звичайні автомобільні дороги.
У цьому плані в Ф-16 шассі набагато слабше.
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14.09.2023 18:15 Відповісти
Шасси тут не причем абсолютно. Все дело в бетонной крошке от разрушающегося из года в год плит аэродромного покрытия. Это как наждачной крошки непосредственно в циллиндры двигателя внутреенго сгорания насыпать. Емкости под топливо надо готовить, потому что если залить новое топливо в емкости, где десятилетиями хранилось ТС-1, можно вывести двигатель из строя.
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14.09.2023 18:33 Відповісти
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14.09.2023 19:02 Відповісти
Так с любым современными самолетами. Даже Су-25 хватали камешки с бетонки. А можете посмотреть на какой высоте и них осевые входы воздухозаборников. Гораздо выше чем у Грипенов.
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15.09.2023 17:38 Відповісти
Я казав про шассі. Навів пруф.
А ви про "камєшки" і "бєтонну крошку".
Для цього в аеродромних ротах існують "пилососи" ("вакуумки").
Сам такі бачив на власні очі, коли служив.

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15.09.2023 17:48 Відповісти
Мы его пылесос называли, хотя он может и пылесосить, и просто сдувать крошку с покрытия. Перед полетатами БАТЗешники за два часа, (бывало и пораньше), выезжали на аэродром и все продували. А после начала полетов, после посадки второго разлета еще раз проходили пылесосами взлетку и рабочие рулежки. И еще через 2-3 разлета. И все равно были ДЗД даже на Су-25. Это если верхний глянцевый слой линолеума износился, то подметать пол с ворсистой поверхностью ну очень неудобно и не все выметешь.
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15.09.2023 18:01 Відповісти
Ага.. це так останні події в Севастополі називаються
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14.09.2023 19:39 Відповісти
 
 