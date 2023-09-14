Українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах Gripen, - міністр оборони Швеції Йонсон

Українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах Gripen шведського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Збройних Сил, підготовка пройшла добре", - сказав глава шведського уряду.

Ознайомчі навчання включають випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.

За словами Йонсона, досвід, отриманий під час такої підготовки, стане основою для визначення того, чи є умови для відправки літаків Gripen в Україну.

Також читайте: Швеція розгляне можливість передачі винищувачів Gripen Україні, - ЗМІ