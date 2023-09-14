Українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах Gripen, - міністр оборони Швеції Йонсон
Українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах Gripen шведського виробництва.
Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Збройних Сил, підготовка пройшла добре", - сказав глава шведського уряду.
Ознайомчі навчання включають випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.
За словами Йонсона, досвід, отриманий під час такої підготовки, стане основою для визначення того, чи є умови для відправки літаків Gripen в Україну.
Топ коментарі
+12 Frenk Rex
показати весь коментар14.09.2023 15:14
+10 Игорь Матвеев #551288
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+10 MausMike
показати весь коментар14.09.2023 15:14
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а вже як дадуть - то будем точно знати що корупцію перемогли
і позиція партнерів заслуговує уваги - а яка вона -то ми побачимо на прикладі літаків
Ти ще не чув, що згідно із соціологічними опитуваннями-78 відсотків українців вважають прездента Зеленьського відповідальим за корупцію у владі і військових адміністраціях.
На одних дорогах влада Зеленьського за 4 роки вкрала річний бюджет України.
Коли вас, із ферми виженуть( а це рано, чи пізно станеться)і газети для таких як ти стануть доступними-будеш читати сам про це.
а що вважають 78% українців то взагалі на сміх курям - особливо якщо подивитися на останні президентські вибори де проценти були приблизно такі самі
газети ... газети то макулатура - де доведені справи ?
декілька років тому тут Пороха на часті рвали - і барига, і бізнес на крові, і тд. - де докази? чи як якась журнашльондра щось виродить то то вже докази ?
народ думає що він бідний бо хтось краде - ні - "бідний бо дурний" (C)
" якої не було за жодного президента України"....Дякую, не знав! Це щось новеньке...😁
Переходимо всі на автівки Сааб!
Допоможемо виробнику!
До речі дууууже не погана авто, кажу з власного досвіду.
Але з усіх ******** літаків "Гріпени", - найневибагливіші.
Їх спеціально конструювали так, щоб вони могли злітати і сідати на звичайні автомобільні дороги.
У цьому плані в Ф-16 шассі набагато слабше.
А ви про "камєшки" і "бєтонну крошку".
Для цього в аеродромних ротах існують "пилососи" ("вакуумки").
Сам такі бачив на власні очі, коли служив.