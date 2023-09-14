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Російський пілот торік намагався збити над Чорним морем британський літак-розвідник, - ВВС

су-27

У вересні 2022 року російський літак Су-27 намагався збити над Чорним морем британський літак-розвідник. Пілот-росіянин випустив дві ракети, бо думав, що отримав дозвіл поцілити у британський борт.

Про це з посиланням на свої джерела пише ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, 29 вересня 2022 року британський літак RAF RC-135 Rivet Joint з екіпажем до 30 осіб виконував місію зі спостереження за Чорним морем та зустрів два російських винищувачі Су-27.

Згідно з перехопленнями, один з російських льотчиків почув від диспетчера з наземної станції слова "у вас є ціль" і вирішив, що він має дозвіл атакувати британський літак.

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Він випустив ракету класу "повітря-повітря". Вона успішно запустилася, але не змогла навестися на ціль.

За даними джерел, між російськими льотчиками стався скандал. Пілот другого Су-27 не думав, що вони отримали дозвіл на стрільбу і вилаяв свого товариша, але той випустив ще одну ракету, яка впала з крила через несправність або переривання запуску.

Джерела ВВС наголошують, що вільне висловлювання "у вас є ціль" демонструє високий рівень непрофесійності росіян. На противагу їм, льотчики НАТО використовують дуже точні формулювання, коли запитують і отримують дозвіл на стрільбу.

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Офіційний Лондон тоді прийняв пояснення російської сторони, яка назвала все "технічною несправністю".

У заяві до парламентарів 20 жовтня тодішній міністр оборони Бен Уоллес назвав це "потенційно небезпечним зіткненням", але він сказав, що "ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз згідний, що це сталося через несправність".

Голова комітету з оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд, який днями подав у відставку, звинувачував Воллеса у приховуванні важливих деталей інциденту з літаком-розвідником.

Також читайте: Російський льотчик Кузьмінов ще з РФ зливав Україні дані про цілі, - розвідка

Автор: 

авіація (4113) Велика Британія (5549) інцидент (19) росія (64926)


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Топ коментарі
+26
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14.09.2023 15:14
+14
Сцуться всі, крім ЗСУ!
Слава ЗСУ!
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14.09.2023 15:11
+10
Звісно занепокоєння. Глибоке.
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14.09.2023 15:21
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"ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз згідний, що це сталося через несправність" --- поки такий літак дійсно нажаль реально не зібють то кіна не буде
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14.09.2023 15:08 Відповісти
"думав, що отримав дозвіл..." - "думав" - це не про кацапів.
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14.09.2023 15:20 Відповісти
Якого "кіна" тобі потрібно? Не вистачає, того що вже йде, бажаєш із застосуванням тактичної ядерної зброї?
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14.09.2023 15:27 Відповісти
"Якого "кіна" тобі потрібно?" --- поки що кіно відбувається тільки на території України,і якщо так і далі буде продовжуватися то тут буде розруха хто зна яка,і ніхто не знає як це все закінчиться, а якщо б теоретично збили той літак(не бажаю такого звичайно ж) то кіно було б уже зовсім в іншому ключі,як мінімум давали би усе що треба без виєбонів і не забороняли би стріляти по кацапській території
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14.09.2023 15:31 Відповісти
Якби почалась війна росія-НАТО, перше застосування ядерної зброї було би по території України. Ти впевнений, що тобі саме цього хочеця?
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14.09.2023 15:34 Відповісти
Воно може бути і без війни росія-НАТО
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14.09.2023 15:35 Відповісти
Ну то давай наблизимо ей приємний момент, зробимо його невідворотним.
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14.09.2023 15:38 Відповісти
"давай наблизимо" --- ти думаєш ти чи я можемо наблизити цей момент якимось чином? Це можуть зробити тільки чи дії кацапів чи заходу,тільки вони можуть зробити щось таке після чого між ними виникне війна, я лише сказав,що поки вони будуть дистанціонуватися від війни між собою, то війна в україні буде тривати ще достатньо довго,тому що в такому разі допомога від заходу буде досить помірною
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14.09.2023 15:41 Відповісти
Я незнаю що ти там думав, чи недумав, а початок війни росія -НАТО, робить застосуванння я.з майже невідворотнім. Щоби це розуміти, "універсітетів" закінчувати непотрібно. Бажано мати голову на плечах.
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14.09.2023 18:02 Відповісти
Я також не знаю що ти там думаєш чи не думаєш,але ніхто тобі не гарантує,що якщо б навіть сталося так що збили б той літак і там було б 30 військових НАТО війна би розпочалася, НАТО знову могло би відморозитися,що то були технічні несправності щоб напряму не вступати у війну,тому що якби то не було 30 загиблих це неприйнятно,але тисячі убитих у війні це ще страшніше, а от посилити на цьому фоні допомогу Україні вони б могли
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14.09.2023 18:06 Відповісти
Такого кіна щоб війна йшла не тільки на нашій території і щоб нарешті НАТО вступило в війну проти РФ це було б спрведливо так не думаєш ?
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14.09.2023 15:50 Відповісти
Навіть якщо ти просто корисний ідіот, або мешкаєш у росії, це не спасає тебе від наслідків ядерної війни. Так тобі зрозуміліше буде?
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14.09.2023 18:05 Відповісти
То що тепер не воювати з рф бо може бути ядерна війна і треба себе вести як терпіла?
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14.09.2023 18:29 Відповісти
Перевір IQ.
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14.09.2023 22:04 Відповісти
24.11.15 F-16 турецьких ВПС збив кацапський су-24 поблизу сирійсько-турецького кордону у повітряному просторі Туреччини - члена НАТО. Кацпський пілот загинув, літак знищений. За однією із версій кацапський пілот був обстріляний після катапультування із літака.
Кіна не було.
Хіба що @уйло присвоїв кацапському пілоту хероя рфії посмертно
Не готові кацапи до кіна із НАТО - тупо сцяють
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14.09.2023 15:59 Відповісти
Насправді перед збиттям там було ще декілька інцидентів, про які Туреччина доводила до відома московії, що така поведінка росіян є неприпустима, і у відповідь кожен раз чула запевненя що це випадковість, і більше таке не повториться.

Але не повторилось воно лише після того, як терпець Туреччини увірвався, і літак виявився тяжчим за повітря. Що вкотре переконує в тому, що кацапів можно зупинити лише силою.
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14.09.2023 18:13 Відповісти
Із кацапами нема спільної мови. Тільки сила! - Степан Андрійович БАНДЕРА (вислів від 12.10.1952)
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14.09.2023 18:15 Відповісти
Ці нікчеми навіть доїб@тися не спроможні.
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14.09.2023 15:11 Відповісти
А якби збили б. Цікаво яка була б реакція?
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14.09.2023 15:11 Відповісти
Звісно занепокоєння. Глибоке.
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14.09.2023 15:21 Відповісти
Вас може засмутити реакція збройового плутонію і реакція вашого організму на це.
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14.09.2023 15:25 Відповісти
Глибоке занепокоення.
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14.09.2023 15:35 Відповісти
ну они ж не специально сбили. Это было недоразумение. Понять и простить.
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15.09.2023 00:53 Відповісти
Сцуться всі, крім ЗСУ!
Слава ЗСУ!
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14.09.2023 15:11 Відповісти
Нагадало
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14.09.2023 15:12 Відповісти
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14.09.2023 15:14 Відповісти
ото тупим кацапам повезло, якшо б збили літак і 30 британців на борту, не було б вже ні балтійського ні чорноморської флотилії, ні авіації у касабських мразот
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14.09.2023 15:18 Відповісти
нам не повезло
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15.09.2023 00:54 Відповісти
"дебилы, мля..." Это точное, или вольное описание кацапских пилотов?
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14.09.2023 15:23 Відповісти
Ситуацію врятувала якість російської зброї та мізків
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14.09.2023 15:26 Відповісти
а міг "героя"(посмертно) получити і білуладуКАЛіну
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14.09.2023 15:29 Відповісти
Юридичною мовою це називається "замах на вбиство двох або більше осіб".
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14.09.2023 15:46 Відповісти
Ех, а щастя було так можливо... шоб перша ракета нормальна та завалили британській літак, то історія могла піти по іншому сценарію. Хоча могла і не піти...
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14.09.2023 16:01 Відповісти
"ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз згідний, що це сталося через несправність"
интересно, но согласно прочитаному через неисправность одна ракета не попала а другая не стартовала, а если бы небыло несправности то все 30 человек были бы на дне? где логика?
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14.09.2023 16:08 Відповісти
Що заважає Заходу оголости рашці конвенційну війну і вести її хоча б на території України?Чого всі ідіоти так повелись на ІПСО про негайний ядерний конфлікт?
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14.09.2023 16:57 Відповісти
хоч і цінічно, але втрачені життя тих британців могли б зберігти життя багатьох українців і значно прискорити нашу Перемогу
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14.09.2023 17:56 Відповісти
параша ненавмисно почала війну і це прийнятна відмазка?

а якби британців збили то ненавмисне вбивство теж можна не вважати за злочин?
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14.09.2023 19:16 Відповісти
Свинособаки навещали лапшу розовым пони, а те и поверили как наивные олени.
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14.09.2023 19:54 Відповісти
 
 