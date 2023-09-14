Російський пілот торік намагався збити над Чорним морем британський літак-розвідник, - ВВС

У вересні 2022 року російський літак Су-27 намагався збити над Чорним морем британський літак-розвідник. Пілот-росіянин випустив дві ракети, бо думав, що отримав дозвіл поцілити у британський борт.

Про це з посиланням на свої джерела пише ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, 29 вересня 2022 року британський літак RAF RC-135 Rivet Joint з екіпажем до 30 осіб виконував місію зі спостереження за Чорним морем та зустрів два російських винищувачі Су-27.

Згідно з перехопленнями, один з російських льотчиків почув від диспетчера з наземної станції слова "у вас є ціль" і вирішив, що він має дозвіл атакувати британський літак.

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Він випустив ракету класу "повітря-повітря". Вона успішно запустилася, але не змогла навестися на ціль.

За даними джерел, між російськими льотчиками стався скандал. Пілот другого Су-27 не думав, що вони отримали дозвіл на стрільбу і вилаяв свого товариша, але той випустив ще одну ракету, яка впала з крила через несправність або переривання запуску.

Джерела ВВС наголошують, що вільне висловлювання "у вас є ціль" демонструє високий рівень непрофесійності росіян. На противагу їм, льотчики НАТО використовують дуже точні формулювання, коли запитують і отримують дозвіл на стрільбу.

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Офіційний Лондон тоді прийняв пояснення російської сторони, яка назвала все "технічною несправністю".

У заяві до парламентарів 20 жовтня тодішній міністр оборони Бен Уоллес назвав це "потенційно небезпечним зіткненням", але він сказав, що "ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз згідний, що це сталося через несправність".

Голова комітету з оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд, який днями подав у відставку, звинувачував Воллеса у приховуванні важливих деталей інциденту з літаком-розвідником.

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