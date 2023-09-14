"Храм-МАФ" на території музею історії України в Києві мають демонтувати: Апеляційний суд підтвердив рішення

Апеляційний суд зобов’язав демонтувати "храм-МАФ" на території Національного музею історії України у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

"Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання звільнити ділянку від незаконно збудованого "храму-МАФу" на території Національного музею історії України, розглянувши апеляційну скаргу Релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва", - йдеться в повідомленні.

15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки у попередній стан. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

За даними міністерства, храм побудували без жодних дозволів.

"Він знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. Крім того, незаконна забудова порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква". Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню", - додали в МКІП.

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