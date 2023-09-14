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Новини
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"Храм-МАФ" на території музею історії України в Києві мають демонтувати: Апеляційний суд підтвердив рішення

упц

Апеляційний суд зобов’язав демонтувати "храм-МАФ" на території Національного музею історії України у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

"Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання звільнити ділянку від незаконно збудованого "храму-МАФу" на території Національного музею історії України, розглянувши апеляційну скаргу Релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва", - йдеться в повідомленні.

15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки у попередній стан. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

За даними міністерства, храм побудували без жодних дозволів.

"Він знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. Крім того, незаконна забудова порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква". Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню", - додали в МКІП.

Читайте: Митрополит УПЦ МП Августин провів служіння з духовенством РПЦ в Італії попри заперечення зв’язків з російською церквою, - полковник ЗСУ Штефан

Автор: 

демонтаж (192) Київ (19415) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+12
******** торгувати своєю "духовной шавєрмой" за порєбрік.
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14.09.2023 15:23
+10
Давно пора!
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14.09.2023 15:22
+10
Згадаймо тих, хто вперше наважився підпалити те кубло....
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14.09.2023 15:37
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Давно пора!
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14.09.2023 15:22 Відповісти
Так як і усі збудовані у Києві самострої.
Семострої вигідні усім. І міським чиновникам також.
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14.09.2023 15:23 Відповісти
******** торгувати своєю "духовной шавєрмой" за порєбрік.
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14.09.2023 15:23 Відповісти
Той барак ще не знесли ?
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14.09.2023 15:34 Відповісти
Згадаймо тих, хто вперше наважився підпалити те кубло....
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14.09.2023 15:37 Відповісти
також треба згадати що за це їх відправили в СІЗО...і це було до Зєлі...
https://censor.net/ua/resonance/3068804/arhitektory_oleksiyi_shemotyuk_ta_oleksandr_gorban_treba_zrobyty_pretsedent_demontuvaty_maf_bilya_desyatynnoyi
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14.09.2023 17:53 Відповісти
Було б дивно якби не відправили за таке....
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14.09.2023 19:20 Відповісти
вже можна з кувалдою, ломом і віником виходити на "суботник" по прибиранню корости з території Десятинної церкви?
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14.09.2023 15:55 Відповісти
ну, і?
пєдалік буде, хоч щось робити?
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14.09.2023 16:19 Відповісти
Якщо не домонтуєте, я його сам почну розбирати
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14.09.2023 17:15 Відповісти
Нельзя! Це ж МП. Куди ж ОПа буде ходити на сповідь?
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14.09.2023 17:55 Відповісти
блдь... той намет ще й досі стоїть на святій Українській землі?
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14.09.2023 18:03 Відповісти
 
 