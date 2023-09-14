Найближчим часом потрібно вийти хоча б на Токмак, щоб перерізати залізничну логістику рашистів, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Українським захисникам на Півдні необхідно вийти хоча б на Токмак, щоб обрізати залізничну логістику російських загарбників.
Про це повідомив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, який боронить південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"Одне з завдань на найближчий час - вийти хоча би на Токмак і обрізати їх залізничну логістичну лінію. Це буде успіх, але до цього успіху ще треба працювати", - наголосив парламентар.
Костенко зазначив, що на місці прориву лінії оборони росіян, ворог зосереджує значні сили і засоби.
"Я не погоджуюсь з тим, що ми прорвали першу лінію оборони ворога, ми пройшли лінію забезпечення і вийшли на так звану "лінію Суровікіна", яка є основною лінією оборони ворога. І зараз у нас є багато викликів, щоб її прорвати, але там є і багато нюансів з військової точки зору. Противник, розуміючи, що йде прорив, стягнув туди значні сили і засоби. Відповідно, буде більша щільність вогню і важчі бої", - додав нардеп.
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35-40 км - дальність пострілу САУ «Богдана».
Критично пошкодити залізничну комунікацію ворога цілком можливо.