УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11715 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 230 50

Найближчим часом потрібно вийти хоча б на Токмак, щоб перерізати залізничну логістику рашистів, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Українським захисникам на Півдні необхідно вийти хоча б на Токмак, щоб обрізати залізничну логістику російських загарбників.

Про це повідомив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, який боронить південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Одне з завдань на найближчий час - вийти хоча би на Токмак і обрізати їх залізничну логістичну лінію. Це буде успіх, але до цього успіху ще треба працювати", - наголосив парламентар.

Костенко зазначив, що на місці прориву лінії оборони росіян, ворог зосереджує значні сили і засоби.

"Я не погоджуюсь з тим, що ми прорвали першу лінію оборони ворога, ми пройшли лінію забезпечення і вийшли на так звану "лінію Суровікіна", яка є основною лінією оборони ворога. І зараз у нас є багато викликів, щоб її прорвати, але там є і багато нюансів з військової точки зору. Противник, розуміючи, що йде прорив, стягнув туди значні сили і засоби. Відповідно, буде більша щільність вогню і важчі бої", - додав нардеп.

Також читайте: Треба готуватися до затяжної війни та напрацьовувати відповідні стратегії, - нардеп "Голосу" Костенко

Автор: 

Костенко Роман (204) Токмак (75) контрнаступ на Півдні (345)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Этот "нардеп" - вообще-то спецназовец ССО в звании полковника и сам принимает непосредственное участи в том, о чем говорит. Это спич для благодарных зрителей говномарафона.
показати весь коментар
14.09.2023 15:57
+13
показати весь коментар
14.09.2023 16:38
+11
Вы в этом уверены? Вы бы почитали что

"Порошенко не делал шагов в интересах РФ": нардеп Костенко назвал дело против пятого президента "абсурдом и давлением на оппозицию"

"Роман Костенко из "Голоса" готов взять Порошенко на поруки"

"Нардеп Костенко о подозрении Порошенко: ОП может решать вопрос с Минскими соглашениями и для этого выбивают оппозицию, которая будет сопротивляться
Нардеп Роман Костенко считает подозрение в госизмене и содействии терроризму Петру Порошенко абсурдом Источник:

...

показати весь коментар
14.09.2023 16:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А то без нардепа Залужний незнає
показати весь коментар
14.09.2023 15:53 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2023 15:56 Відповісти
Этот "нардеп" - вообще-то спецназовец ССО в звании полковника и сам принимает непосредственное участи в том, о чем говорит. Это спич для благодарных зрителей говномарафона.
показати весь коментар
14.09.2023 15:57 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2023 16:38 Відповісти
Вы в этом уверены? Вы бы почитали что

"Порошенко не делал шагов в интересах РФ": нардеп Костенко назвал дело против пятого президента "абсурдом и давлением на оппозицию"

"Роман Костенко из "Голоса" готов взять Порошенко на поруки"

"Нардеп Костенко о подозрении Порошенко: ОП может решать вопрос с Минскими соглашениями и для этого выбивают оппозицию, которая будет сопротивляться
Нардеп Роман Костенко считает подозрение в госизмене и содействии терроризму Петру Порошенко абсурдом Источник:

...

показати весь коментар
14.09.2023 16:24 Відповісти
Ну и? Вы видите на фото хоть одну Киру Рудык?
показати весь коментар
14.09.2023 17:00 Відповісти
О, тролі подоляцькі почали працювати. Троль " Ирина", твій гетьман не Порошенко, а Арахамія із кульком коплі у Кварталі 95 .
показати весь коментар
14.09.2023 17:51 Відповісти
...лидер партии ГОЛОС Вакарчук считает, что политсила Порошенко "предала доверие избирателей и снова прибегла к методам старой политики". "Могли изменить страну, но не сделали этого и утратили власть. И теперь бегут за ней, как за маршруткой, на которую не успевают", - добавил Вакарчук. А хуже всего, по его словам, то, что ЕС пытается присвоить "монополию на патриотизм и любовь к Украине"
показати весь коментар
14.09.2023 18:22 Відповісти
Тоді дивно шо цей спєцназовець чогось в слуги подався...
показати весь коментар
14.09.2023 16:00 Відповісти
Он от "Голоса", какие слуги?
показати весь коментар
14.09.2023 16:21 Відповісти
Майже те ж саме
показати весь коментар
14.09.2023 16:23 Відповісти
"... Мне как-то Вано напел балет "Жизел". Так это такая гадость ! ..."
показати весь коментар
14.09.2023 16:26 Відповісти
Грицько нічого не знає, а всюди лізе с тупими коментами, Грицько тобі в 95 квартал треба, це твій рівень!
показати весь коментар
14.09.2023 16:45 Відповісти
Читати вмієте? Цитую:Про це повідомив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, який боронить південь, Роман Костенко, Джерело:
показати весь коментар
14.09.2023 16:23 Відповісти
Він депутат від партії Голос. Вибачай але такі як ти за слуш і голосували які не можуть знайти в 2 кліки інформацію і роблять висновки що людина зі слуг бо у неї футболка зелена)
показати весь коментар
14.09.2023 16:46 Відповісти
Он вообще-то был 14 номером в списке "Голоса" и особо не светился перед выборами. Он киборг, прошедший ДАП и был привлечен в Голос для поднятия рейтинга. В вони Голоса не участвовал и в группы не лез. По всем важным для Украины делам поддерживал ЕС.

показати весь коментар
14.09.2023 17:23 Відповісти
14 номер..никуда не лез...но в тепленькое кресло ВР таки залез)))
показати весь коментар
14.09.2023 18:25 Відповісти
Высрались? Полегчало? С облегченьем ! И не завидуйте, может когда-то и вас пригласят если пройдете пешком все горячие места

показати весь коментар
14.09.2023 19:28 Відповісти
Скажите а что плохого, что в Раде, офицер с высшим образованием, в звании полковника, который рискуя собственной жизнью, с оружием в руках, добывал свободу и независимость стране. Неужели клован из шапито-95, и его подручные шуты в виде абдристовича который переодевался в бабу чтоб смешить публику, более грамотные организаторы и управленцы?
показати весь коментар
14.09.2023 22:41 Відповісти
подскажите плииз, где Костенко на фото. Что то не могу найти, у меня 3 человека подходят.
показати весь коментар
14.09.2023 22:43 Відповісти
Крайний слева Рядом с генералом Забродским
показати весь коментар
14.09.2023 23:15 Відповісти
від кількості невігласів і довбойобів, для яких ціль номер один - висратися в інформпросторі, голова іде обертом
показати весь коментар
14.09.2023 17:45 Відповісти
"Люди читают жопой, люди думают жопой ..."
показати весь коментар
14.09.2023 18:04 Відповісти
Розкрив очі
показати весь коментар
14.09.2023 15:57 Відповісти
До Токмака вже звичайна ствольна артилерія допулює. Так шо з нього вже так собі логістичний вузол...
показати весь коментар
14.09.2023 15:58 Відповісти
Мне кажется тут дело в другом, транзитом через токмак, эшелоны идут дальше на Юго-запад. Вот если токмак отбить, то с крыма гораздо сложнее организовать снабжение, там нет ж\д путей, и придется на Чонгаре все перегружать с поезда на машины. А если еще и крымский мост аннулировать то совсем труба.
показати весь коментар
14.09.2023 16:05 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=0YMRV_NkDM8 Враг бросил на Токмак все, что у них осталось в живых - Евгений Дикий
"Воюєм не так, як нас навчали НАТО -- втрати зменшились в 10 разів"
показати весь коментар
14.09.2023 16:04 Відповісти
зелемарахфон рулит..
показати весь коментар
14.09.2023 16:10 Відповісти
Чому немає повідомлень про удари по залізничній товарній структурі? Про удари безпілотників по залізничних складах, локомотивах?
показати весь коментар
14.09.2023 16:05 Відповісти
Потому что у врага есть пво, есть РЭБ, эшелоны идут ночью, их поступление тоже не так просто выявить..
показати весь коментар
14.09.2023 16:07 Відповісти
Ночью ещё проще видно через инфракрасную камеру
показати весь коментар
14.09.2023 16:11 Відповісти
Это в теории. А на практике, беспилотник и сбить могут.
показати весь коментар
14.09.2023 16:12 Відповісти
ПВО та РЕБ не зможуть зашкодити ствольній артилерії.
35-40 км - дальність пострілу САУ «Богдана».
Критично пошкодити залізничну комунікацію ворога цілком можливо.
показати весь коментар
14.09.2023 16:25 Відповісти
Пока не сформируется штурмовое подразделение из "Слуг народа" под командованием Коли Тищенко, на Токмак мы не выйдем.
показати весь коментар
14.09.2023 16:11 Відповісти
20 км, важка ноша,але можлива
показати весь коментар
14.09.2023 16:38 Відповісти
Из деоккупации Крыма до уничтожения крымского моста и постановки Крыма под контроль, теперь уже до выхода "хотя бы" на Токмак...
показати весь коментар
14.09.2023 18:03 Відповісти
 
 